В погоне за ветром, 2019

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Мишель Пэйн (Тереза Палмер) – младшая из десяти детей в большой семье Пэдди Пэйна (Сэм Нил), профессионального тренера по конному спорту. Все ее братья и сестры с юных лет участвуют в скачках и выигрывают кубки. Мамы у детей нет. Она попала в автокатастрофу, когда Мишель было всего шесть месяцев. Естественно, девочка тоже садится в седло – любовь к лошадям передалась ей по наследству. И тут в семье происходит новая трагедия: после падения с лошади погибает старшая сестра,…