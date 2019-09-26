В погоне за ветром, 2019

В Австралии каждый год проводят престижный турнир по конному спорту. Кубок Мельбурна – это пышное и зрелищное мероприятие для высших классов общества. Сюжет фильма рассказывает о Мишель Пейн – девушке из глубинки, которую большинство людей считают выскочкой, вообразившей, что может участвовать в королевском спорте. За право побороться на равных с другими спортсменами главная героиня готова рискнуть всем, что у нее есть, даже жизнью.
Только раз году в сердце Австралии проходит самый престижный конный турнир - Кубок Мельбурна. Это роскошный праздник, где красота дамских шляпок уступает лишь великолепию самих гонок. Для всех она - выскочка, девочка из глубинки, которой не место в спорте королей. И за право участвовать в Кубке ей придется рискнуть всем, даже своей жизнью.