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Ride Like a Girl

В погоне за ветром, 2019

2019 / Австралия
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Провинциальная девочка вступает борьбу за королевский кубок на скачках в Австралии.
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Причины посмотреть Факты О фильме

В Австралии каждый год проводят престижный турнир по конному спорту. Кубок Мельбурна – это пышное и зрелищное мероприятие для высших классов общества. Сюжет фильма рассказывает о Мишель Пейн – девушке из глубинки, которую большинство людей считают выскочкой, вообразившей, что может участвовать в королевском спорте. За право побороться на равных с другими спортсменами главная героиня готова рискнуть всем, что у нее есть, даже жизнью.

  • Фильм полностью основан на реальной истории первой девушки-жокея, победившей в Кубке Мельбурна.
  • Альтернативное название австралийской киноленты – «Скачи, как девчонка».
  • Брат Мишель, 35-летний Стиви, появился в фильме камео. Именно ему Пейн посвятила свою победу.
  • Сын единственного австралийского жокея, выигравшего этот кубок, Крис Рейс, исполнил в фильме роль тренера Расти.
  • На ипподроме, где проводят соревнования Мельбурна, ранее прославился знаменитый конь Фар Лэп, о котором в 1983 году также сняли фильм.
  • Прототип жокея Олли из фильма – Дэмиен Оливер, скандально известный спортсмен, однажды подвергшийся дисквалификации на 8 месяцев за нарушение правил ставок.

Только раз году в сердце Австралии проходит самый престижный конный турнир - Кубок Мельбурна. Это роскошный праздник, где красота дамских шляпок уступает лишь великолепию самих гонок. Для всех она - выскочка, девочка из глубинки, которой не место в спорте королей. И за право участвовать в Кубке ей придется рискнуть всем, даже своей жизнью.

6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 7 ноября 2019
Премьера онлайн 10 марта 2020
Премьера в мире 26 сентября 2019
Возраст 12+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Рэйчел Гриффитс
Рэйчел Гриффитс
В ролях
Тереза Палмер
Тереза Палмер
Сэм Нил
Сэм Нил
Салливан Степлтон
Салливан Степлтон
Софиа Форрест
Софиа Форрест
Магда Шубански
Магда Шубански
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма В погоне за ветром 3 постера
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В погоне за ветром смотреть онлайн

В погоне за ветром
Смотрите в
за 1 рубль
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Мишель Пэйн (Тереза Палмер) – младшая из десяти детей в большой семье Пэдди Пэйна (Сэм Нил), профессионального тренера по конному спорту. Все ее братья и сестры с юных лет участвуют в скачках и выигрывают кубки. Мамы у детей нет. Она попала в автокатастрофу, когда Мишель было всего шесть месяцев. Естественно, девочка тоже садится в седло – любовь к лошадям передалась ей по наследству. И тут в семье происходит новая трагедия: после падения с лошади погибает старшая сестра,…
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