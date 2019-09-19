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Зеровилль Зеровилль
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Zeroville

Зеровилль, 2019

2019 / США
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Трагикомедия Джеймса Франко «Зеровилль», где режиссер самостоятельно исполняет и главную роль, поднимает тему переломного для Голливуда времени. В звёздный актёрский состав к Франко присоединились любимица кастинг-директоров нулевых Мэган Фокс («Трансформеры»), номинант на премию Primetime Emmy Сэт Роген («Стив Джобс»), обладательница премии «Оскар» Джеки Уивер («Царство животных») и тройной номинант на «Золотой глобус» Уилл Феррелл («Холмс & Ватсон»).

Действие картины происходит в 1969 году, когда индустрия переживает изменения и пытается экспериментировать, чтобы угодить более раскрепощенной и открытой публике. Обожающий кинематограф студент-архитектор Айк Джером начинает свой путь в индустрии, будучи замеченным благодаря его «киноманской» татуировке, - его первой работой становится должность костюмера. Однако со временем Айка всё глубже затягивает в голливудский мир.  

«Зеровилль» - экранизация одноименного романа Стива Эриксона 2007 года.

Фильм снимали в 2014 году. Из-за проблем со студией релиз отложили, и четыре года картина считалась «утерянной».

Джеймсу Франко ради роли пришлось побриться налысо.

Это третий фильм, над которым братья Франко работали вместе, - ранее дуэт подарил публике фильмы «Горе-творец» и «Харви Милк»

Джои Кинг и Джеймс Франко также снимались вместе в фильме «Оз: Великий и Ужасный».

24-летний студент Айк Джером учится на архитектора, но обожает кино. Со стороны Айк кажется аутистом — это результат тяжелого детства и действий агрессивного отца, религиозного фанатика. Молодой человек приезжает в Голливуд и производит впечатление благодаря своей татуировке. Со временем он начинает работать костюмером, а потом перебирается еще глубже в киноиндустрию, становясь монтажером. Его путешествие в мир кинематографа в итоге заканчивается трагедией.

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 19 сентября 2019
Премьера онлайн 25 октября 2019
Премьера в мире 19 сентября 2019
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Джеймс Франко
Джеймс Франко
В ролях
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Меган Фокс
Меган Фокс
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Дэйв Франко
Дэйв Франко
Джои Кинг
Джои Кинг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зеровилль 5 постеров
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Зеровилль смотреть онлайн

Зеровилль
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На наших глазах разворачивается фантастическая и вполне себе кинематографическая история. Многогранный Джеймс Франко еще пять лет назад снял «Зеровилль», экранизацию синефильского романа Стива Эриксона. Однако до зрителя этот фильм так и не добрался из-за юридических несостыковок. Вместо этого он был отложен на полку и благополучно забыт – вплоть до этого года. Сейчас все проблемы внезапно оказались решены – и будто бы погибший фильм возвращается к жизни. Надо…
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