Зеровилль, 2019

Трагикомедия Джеймса Франко «Зеровилль», где режиссер самостоятельно исполняет и главную роль, поднимает тему переломного для Голливуда времени. В звёздный актёрский состав к Франко присоединились любимица кастинг-директоров нулевых Мэган Фокс («Трансформеры»), номинант на премию Primetime Emmy Сэт Роген («Стив Джобс»), обладательница премии «Оскар» Джеки Уивер («Царство животных») и тройной номинант на «Золотой глобус» Уилл Феррелл («Холмс & Ватсон»).
Действие картины происходит в 1969 году, когда индустрия переживает изменения и пытается экспериментировать, чтобы угодить более раскрепощенной и открытой публике. Обожающий кинематограф студент-архитектор Айк Джером начинает свой путь в индустрии, будучи замеченным благодаря его «киноманской» татуировке, - его первой работой становится должность костюмера. Однако со временем Айка всё глубже затягивает в голливудский мир.
«Зеровилль» - экранизация одноименного романа Стива Эриксона 2007 года.
Фильм снимали в 2014 году. Из-за проблем со студией релиз отложили, и четыре года картина считалась «утерянной».
Джеймсу Франко ради роли пришлось побриться налысо.
Это третий фильм, над которым братья Франко работали вместе, - ранее дуэт подарил публике фильмы «Горе-творец» и «Харви Милк»
Джои Кинг и Джеймс Франко также снимались вместе в фильме «Оз: Великий и Ужасный».
24-летний студент Айк Джером учится на архитектора, но обожает кино. Со стороны Айк кажется аутистом — это результат тяжелого детства и действий агрессивного отца, религиозного фанатика. Молодой человек приезжает в Голливуд и производит впечатление благодаря своей татуировке. Со временем он начинает работать костюмером, а потом перебирается еще глубже в киноиндустрию, становясь монтажером. Его путешествие в мир кинематографа в итоге заканчивается трагедией.