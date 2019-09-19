Зеровилль, 2019

Трагикомедия Джеймса Франко «Зеровилль», где режиссер самостоятельно исполняет и главную роль, поднимает тему переломного для Голливуда времени. В звёздный актёрский состав к Франко присоединились любимица кастинг-директоров нулевых Мэган Фокс («Трансформеры»), номинант на премию Primetime Emmy Сэт Роген («Стив Джобс»), обладательница премии «Оскар» Джеки Уивер («Царство животных») и тройной номинант на «Золотой глобус» Уилл Феррелл («Холмс & Ватсон»).

Действие картины происходит в 1969 году, когда индустрия переживает изменения и пытается экспериментировать, чтобы угодить более раскрепощенной и открытой публике. Обожающий кинематограф студент-архитектор Айк Джером начинает свой путь в индустрии, будучи замеченным благодаря его «киноманской» татуировке, - его первой работой становится должность костюмера. Однако со временем Айка всё глубже затягивает в голливудский мир.