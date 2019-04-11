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Смотри мою любовь, 2018

2018 / Россия
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Спортсмен влюбляется в девушку, но она глухая
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Создатели фильма считают, что эта картина будет похожа на «Лёд», «Движение вверх», «Бой с тенью», «Завод», «Дурак» и «Жги» - такая атомная смесь должна породить на свет как минимум шедевр.

На деле это кино, которое снял режиссёр нетленок «Олимпийская деревня», «Судьба-злодейка» и сериалов «Атлантида», «Команда Че» и «Заложница» Александр Сухарев (тёзка бывшего генпрокурора СССР). В главной роли снимался Олег Гаас, запомнившийся зрителям сериалов «Крылья Империи», «Sпарта» и «Всё ещё будет» (особенно если зритель был внимательным).

«Смотри мою любовь» - попытка российского кинодела снять социальное кино. По сюжету воспитанник детского дома увлекается боями без правил (MMA), готовится к бою и внезапно встречает глухую, но симпатичную девушку. Герои влюбляются друг в друга, но смогут ли они преодолеть разницу в общении – вот вопрос, ответить на который вы сможете, посмотрев картину.

- Дарья Белолед,сыгравшая главную роль, получила приз за лучшую женскую роль на фестивале «Будем жить»

- Фильм был представлен на фестивале «Дух огня»

- Фильм активно поддерживает Всероссийское общество глухих

Талантливый юноша Александр, воспитанный в детском доме, с ранних лет увлечен жестким мужским видом спорта — ММА. Он усиленно готовится к титульному бою, но в амбициозные планы юноши неожиданно вмешивается Его Величество Случай. На тренировочных сборах в Крыму, он встречает загадочную глухую девушку Дину. Она — фотограф и уделяет особое внимание рукам, ведь руки — это ее голос. Преодолевая трудности в общении, молодые люди влюбляются друг в друга. Что принесет эта любовь? Ведь девушка и юноша принадлежат разным мирам, миру глухих и миру слышащих… Смогут ли молодые люди остаться вместе, преодолев коварства судьбы, стать счастливыми?

мало голосов Оцените
3 голоса
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 11 апреля 2019
Премьера в мире 11 апреля 2019
Возраст 12+
Режиссер
Александр Сухарев
Александр Сухарев
В ролях
Олег Гаас
Олег Гаас
Георгий Мартиросян
Георгий Мартиросян
Сергей Маховиков
Сергей Маховиков
Дарья Белодед
Дарья Белодед
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Смотри мою любовь 1 постер
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