Смотри мою любовь, 2018

Создатели фильма считают, что эта картина будет похожа на «Лёд», «Движение вверх», «Бой с тенью», «Завод», «Дурак» и «Жги» - такая атомная смесь должна породить на свет как минимум шедевр.



На деле это кино, которое снял режиссёр нетленок «Олимпийская деревня», «Судьба-злодейка» и сериалов «Атлантида», «Команда Че» и «Заложница» Александр Сухарев (тёзка бывшего генпрокурора СССР). В главной роли снимался Олег Гаас, запомнившийся зрителям сериалов «Крылья Империи», «Sпарта» и «Всё ещё будет» (особенно если зритель был внимательным).



«Смотри мою любовь» - попытка российского кинодела снять социальное кино. По сюжету воспитанник детского дома увлекается боями без правил (MMA), готовится к бою и внезапно встречает глухую, но симпатичную девушку. Герои влюбляются друг в друга, но смогут ли они преодолеть разницу в общении – вот вопрос, ответить на который вы сможете, посмотрев картину.