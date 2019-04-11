Смотри мою любовь, 2018

Создатели фильма считают, что эта картина будет похожа на «Лёд», «Движение вверх», «Бой с тенью», «Завод», «Дурак» и «Жги» - такая атомная смесь должна породить на свет как минимум шедевр.
На деле это кино, которое снял режиссёр нетленок «Олимпийская деревня», «Судьба-злодейка» и сериалов «Атлантида», «Команда Че» и «Заложница» Александр Сухарев (тёзка бывшего генпрокурора СССР). В главной роли снимался Олег Гаас, запомнившийся зрителям сериалов «Крылья Империи», «Sпарта» и «Всё ещё будет» (особенно если зритель был внимательным).
«Смотри мою любовь» - попытка российского кинодела снять социальное кино. По сюжету воспитанник детского дома увлекается боями без правил (MMA), готовится к бою и внезапно встречает глухую, но симпатичную девушку. Герои влюбляются друг в друга, но смогут ли они преодолеть разницу в общении – вот вопрос, ответить на который вы сможете, посмотрев картину.
- Дарья Белолед,сыгравшая главную роль, получила приз за лучшую женскую роль на фестивале «Будем жить»
- Фильм был представлен на фестивале «Дух огня»
- Фильм активно поддерживает Всероссийское общество глухих
Талантливый юноша Александр, воспитанный в детском доме, с ранних лет увлечен жестким мужским видом спорта — ММА. Он усиленно готовится к титульному бою, но в амбициозные планы юноши неожиданно вмешивается Его Величество Случай. На тренировочных сборах в Крыму, он встречает загадочную глухую девушку Дину. Она — фотограф и уделяет особое внимание рукам, ведь руки — это ее голос. Преодолевая трудности в общении, молодые люди влюбляются друг в друга. Что принесет эта любовь? Ведь девушка и юноша принадлежат разным мирам, миру глухих и миру слышащих… Смогут ли молодые люди остаться вместе, преодолев коварства судьбы, стать счастливыми?