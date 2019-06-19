Малыш Джо, 2019

Элис – одинокая женщина, которая не так давно в разводе. На ее попечении сын-подросток. Женщина трудится в институте биологии и занимается выведением новых разновидностей растений. Очередное ее детище – цветок, который может сделать владельца счастливым. Один из первых образцов Элис приносит к себе в дом и называет его Малыш Джо. Вскоре она начинает замечать, как меняются жизни людей, которые хоть раз вдохнули пыльцу растения.