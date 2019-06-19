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Малыш Джо Малыш Джо
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Little Joe

Малыш Джо, 2019

2019 / Австрия / Великобритания / Германия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Элис – одинокая женщина, которая не так давно в разводе. На ее попечении сын-подросток. Женщина трудится в институте биологии и занимается выведением новых разновидностей растений. Очередное ее детище – цветок, который может сделать владельца счастливым. Один из первых образцов Элис приносит к себе в дом и называет его Малыш Джо. Вскоре она начинает замечать, как меняются жизни людей, которые хоть раз вдохнули пыльцу растения.

  • Премьера картины состоялась на международном кинофестивале в Каннах в 2019 году. Здесь же исполнительница роли Элис получила приз за главную женскую роль.
  • Лента удостоена гран-при международного фестиваля научной фантастики «Утопия» в 2019 году. Также она заслужила специальное упоминание жюри на Европейском фестивале фантастических фильмов.
  • У цветка, который вывела главная героиня, отсутствуют листья. Поэтому оно не может производить хлорофилл.
  • Фильм совместного производства нескольких европейских стран – Австрии, Франции, Германии и Великобритании.
  • Североамериканские права на картину приобрела инди-студия Magnolia Pictures.
  • Это первая лента на английском языке для режиссера фильма Джессики Хауснер. Она родом из Австрии.

Мать-одиночка, сотрудница отдела корпорации по выведению новых видов, создаёт необычное растение. Если за этим аленьким цветочком правильно ухаживать, он сделает своего владельца счастливым.

5.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 29 ноября 2019
Премьера в мире 19 июня 2019
Возраст 16+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Джессика Хауснер
Джессика Хауснер
В ролях
Бен Уишоу
Бен Уишоу
Эмили Бичем
Эмили Бичем
Линдси Дункан
Линдси Дункан
Керри Фокс
Керри Фокс
Лиэнн Бест
Лиэнн Бест
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Малыш Джо 4 постера
Каннский кинофестиваль Лучшая актриса
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Наша рецензия
Сравнительно молодая и обаятельная Элис (Эмили Бичем, приз за лучшую женскую роль в Каннах) — ученая-селекционер, работающая в небольшой британской корпорации, где вместе с напарником (Бен Уишоу) занимается выведением растений нового типа. Кроме того, она в одиночку растит Джо (Кит Коннор), сына среднего школьного возраста, чье имя и досталось загадочным только зреющим в контейнерах-инкубаторах красным цветкам, способным при должном уходе вырабатывать у владельцев гормоны…
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