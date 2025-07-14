«Преступно недооцененный»: Variety составил топ-10 фильмов 2025 года — попал даже фильм с рейтингом 5.8

Обычно все претенденты на «Оскар» выходят в прокат во втором полугодии. Но журнал Variety не стал дожидаться конца года и уже сейчас назвал 10 самых запоминающихся фильмов первой половины 2025-го.

В подборке оказались и хиты, и неоднозначные ленты, которые критики и зрители приняли прохладно, но сам журнал считает их недооцененными. В общем предлагаем больше не медлить и поскорее взглянуть на топ-10 фильмов 2025 года по версии Variety (с рейтингом IMDb на 14.07.2025):

«Мафиози» — 5.8;

«Чёрный чемодан – двойная игра» — 6.7;

«Верни её из мёртвых» — 7.2;

«Миссия Невыполнима: Финальная расплата» — 7.4;

«Моя мёртвая подруга Зои» — 6.5;

«Нормальная семья» — 7.1;

«Грешники» — 7.7;

«Sly Lives!» (документальный фильм о группе Sly and the Family Stone) — 7.6;

«Прости, детка» — 7.6;

«28 лет спустя» — 7.1.

Глядя на список, можно заметить следующее:

Самый высокий рейтинг у хоррор-боевика — «Грешники» (7.7);

у хоррор-боевика — «Грешники» (7.7); Также по рейтингам лидируют «Прости, детка» (7.6) и «Sly Lives!» (7.5).

«Прости, детка» (7.6) и «Sly Lives!» (7.5). Самым спорным в подборке оказался «Мафиози» (5.8), который Variety хвалит, несмотря на критику других.

«Преступно недооцененный. Да, это не "Славные парни" и не "Багси", но крепкая, бодрая драма, основанная на реальных событиях — жесткая, запутанная, с глубоким погружением в психологию социопатов.

Мафиозные кровавые разборки больше не в тренде, они не приносят кассовых сборов. Но пусть "Мафиози" станет для этого жанра прощальным аккордом», — отмечает главный кинокритик журнала Variety Оуэн Глейберман.

Подборка Variety напоминает, что даже в первой половине года, вне «оскаровского» сезона, можно найти яркие и неоднозначные работы. А «Мафиози» лишний раз подтверждает: иногда стоит дать шанс киноленте, даже если общая оценка будто пытается доказать обратное.

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