Обратный отсчет, 2019

В современном мире есть масса приложений, позволяющих узнать что угодно. Этот фильм расскажет о программе, которая угадывает дату смерти человека. Квинн устанавливает ее ради любопытства. И узнает шокирующий приговор – ей осталось жить всего 2 дня. Девушка пугается и пытается удалить приложение, но у нее ничего не выходит. И тогда она начинает гонку наперегонки со смертью.
В наш век гаджетов и высоких технологий для всего есть мобильное приложение. Хочешь узнать, сколько тебе осталось жить? Пожалуйста! Юная девушка видит на экране телефона неумолимый вердикт - её жизнь оборвется через 3 дня. Сможет ли она избежать смерти, если обратный отсчет уже начался?
Было пару моментов за фильм, когда было действительно страшно.
А так, советую тем, кто хотят просто посидеть вечером в кино и расслабиться.