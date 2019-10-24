Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Обратный отсчет Обратный отсчет
Киноафиша Фильмы Обратный отсчет
Countdown

Обратный отсчет, 2019

2019 / США
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
Хочешь узнать, сколько тебе осталось жить?
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В современном мире есть масса приложений, позволяющих узнать что угодно. Этот фильм расскажет о программе, которая угадывает дату смерти человека. Квинн устанавливает ее ради любопытства. И узнает шокирующий приговор – ей осталось жить всего 2 дня. Девушка пугается и пытается удалить приложение, но у нее ничего не выходит. И тогда она начинает гонку наперегонки со смертью.

  • Программа, которая показана в ленте, существует на самом деле. Она использовалась для продвижения картины.
  • Когда завершились все съемки, один из актеров уснул прямо в туалете.
  • Заброшенная часть больницы, появляющаяся в некоторых сценах, также стала декорацией для съемок сериала «Волчонок». У фильмов могут быть одинаковые планы коридоров и раздевалки.
  • В моменте, где приложение рассчитывает срок, оставшийся до конца жизни человека, слышен крик Омнигула из игры Bungie Destiny.
  • Актриса Элизабет Лэил признавалась, что больше всего боялась сниматься в больнице.
  • В эпизоде со свиданием Том Сегура появляется с собственной женой.
  • В сцене, когда убивают одного из персонажей, действие происходит в палате №237. Это отсылка к «Сиянию», где самой зловещей комнатой было помещение с тем же номером.

В наш век гаджетов и высоких технологий для всего есть мобильное приложение. Хочешь узнать, сколько тебе осталось жить? Пожалуйста! Юная девушка видит на экране телефона неумолимый вердикт - её жизнь оборвется через 3 дня. Сможет ли она избежать смерти, если обратный отсчет уже начался?

6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 21 ноября 2019
Премьера онлайн 1 марта 2020
Премьера в мире 24 октября 2019
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Джастин Дек
В ролях
Элизабет Лэил
Элизабет Лэил
Питер Фачинелли
Питер Фачинелли
Энн Уинтерс
Энн Уинтерс
Чарли МакДермотт
Чарли МакДермотт
Талита Бейтман
Талита Бейтман
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про загадочные смерти Фильмы про загадочные смерти
Ужасы про призраков Ужасы про призраков
Постер фильма Обратный отсчет 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Обратный отсчет смотреть онлайн

Обратный отсчет
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Традиционное начало хоррора – студенческая вечеринка. Ребята пьют, флиртуют и хвастаются приложениями в телефоне. Заходит разговор о приложении «Обратный отсчет» с рогатой головой на иконке. Как только его устанавливаешь, счетчик показывает, сколько тебе осталось жить. Большинству молодых людей за столом он щедро выдает лет шестьдесят, а вот одной скромной девушке – только три часа. И на пару дней больше ее парню. Все думают, что это шутка, но всем втайне не по себе. И,…
Читать
rafik.ivanov.85 21 ноября 2019, 19:50
Муть 😑
sabinamustafaeva 4 декабря 2019, 12:59
Ну...Простой заурядный триллер.
Было пару моментов за фильм, когда было действительно страшно.
А так, советую тем, кто хотят просто посидеть вечером в кино и расслабиться.
Отзывы Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Обратный отсчет
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Приложение киноафиши