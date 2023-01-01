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Лило и Стич
Lilo & Stitch
Лило и Стич, 2024
2024 / США
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Жанр:
боевик
приключения
комедия
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О фильме
Игровой ремейк одноименного анимационного фильма.
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Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2024
Режиссер
Дин Флейшер-Кэмп
В ролях
Зак Галифианакис
Крис Сандерс
Майя Кеалоха
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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