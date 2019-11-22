Курьер, 2019

«Курьер» от Закари Адлера обещает зрителям классический крепкий экшн, узнаваемые лица в кадре в уже привычных амплуа и Ольгу Куриленко («Квант милосердия») в кожаных брюках на мотоцикле. Сюжет довольно прост и в то же время обещает любителям боевиков ровно 97 качественно проведённых минут: главная героиня пытается забыть о военном прошлом и работает курьером, развозя посылки по улицам Лондона. Однажды она берётся за очень неудачный заказ и оказывается втянутой в дела мафии. В фильме также появится Гэри Олдман в роли торговца оружием Иезекииля и главного отрицательного персонажа.

По первым отзывам, «Курьер» несколько напоминает «Перевозчика» Люка Бессона, а местами – «Ускорение» 2015 года (и снова с Ольгой в роли опасной женщины). Куриленко достаточно убедительно смотрится в кадре – несмотря на то, что большинство трюков в фильме выполняют дублёрши. Тем не менее, классическая схема «красивая женщина плюс много экшна в кадре» по-прежнему работает.

Любители неожиданных поворотов сюжета могут остаться разочарованы: в плане сценария и режиссуры фильм вышел крепким середнячком, однако в своём жанре смотрится довольно неплохо. Гари Олдман с повязкой на глазу вызывает у поклонников ощущение дежавю в роли злодея, однако его неизменная харизма добавляет ещё несколько очков и без того неплохому экшн-фильму.