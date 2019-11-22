Курьер, 2019

«Курьер» от Закари Адлера обещает зрителям классический крепкий экшн, узнаваемые лица в кадре в уже привычных амплуа и Ольгу Куриленко («Квант милосердия») в кожаных брюках на мотоцикле. Сюжет довольно прост и в то же время обещает любителям боевиков ровно 97 качественно проведённых минут: главная героиня пытается забыть о военном прошлом и работает курьером, развозя посылки по улицам Лондона. Однажды она берётся за очень неудачный заказ и оказывается втянутой в дела мафии. В фильме также появится Гэри Олдман в роли торговца оружием Иезекииля и главного отрицательного персонажа.
По первым отзывам, «Курьер» несколько напоминает «Перевозчика» Люка Бессона, а местами – «Ускорение» 2015 года (и снова с Ольгой в роли опасной женщины). Куриленко достаточно убедительно смотрится в кадре – несмотря на то, что большинство трюков в фильме выполняют дублёрши. Тем не менее, классическая схема «красивая женщина плюс много экшна в кадре» по-прежнему работает.
Любители неожиданных поворотов сюжета могут остаться разочарованы: в плане сценария и режиссуры фильм вышел крепким середнячком, однако в своём жанре смотрится довольно неплохо. Гари Олдман с повязкой на глазу вызывает у поклонников ощущение дежавю в роли злодея, однако его неизменная харизма добавляет ещё несколько очков и без того неплохому экшн-фильму.
Любимое средство передвижения главной героини – это BMW S1000R из класса дорожных мотоциклов. Модель вышла в производство в 2014 году.
В сцене ареста Гэри Олдмана можно услышать Il dolce suono (The Sweet Sound), запомнившуюся поклонникам «Пятого элемента» Люка Бессона.
Ольгу Куриленко утвердили на роль в «Курьере» ещё до встречи с режиссёром благодаря её опыту в экшн-лентах («Хитман», «Квант милосердия», «Ускорение»).
Несмотря на то, что большинство трюков на экране выполняли профессиональные каскадёры, Куриленко три недели тренировалась перед съёмками с шестикратным чемпионом по боксу.
За весь фильм Гэри Олдман и Ольга Куриленко ни разу не встречаются в одном кадре.
Большая часть действия происходит в двух основных локациях: доме персонажа Олдмана и на многоуровневой парковке.
Ольга Куриленко считает, что экшн-роли удаются ей особенно хорошо из-за мужского менталитета и отличной физической подготовки.
Одним из продюсеров фильма стал Дуглас Урбански, в картинах которого Гэри Олдман снимается в тринадцатый раз.
Режиссёр и автор сценария Закари Адлер не в первый раз освещает в своих фильмах криминальную жизнь Великобритании («Падение Крэйсов», «Восхождение Крэйсов», «Восхождение пехотинца 3»).
На первый взгляд, она – всего лишь курьер на черном мотоцикле, стремительно пронзающем ночной Лондон. Но даже в огромном мегаполисе красотке удается ускользнуть от уличных камер, и ее имя невозможно найти ни в одной базе данных. Именно она, дерзкая и неуловимая, бросит вызов могущественному криминальному боссу (Гари Олдман). И ему лучше не знать, кто на самом деле эта взрывная брюнетка…