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The Courier

Курьер, 2019

2019 / Великобритания / США
5.7 Оцените
12 голосов
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«Курьер» от Закари Адлера обещает зрителям классический крепкий экшн, узнаваемые лица в кадре в уже привычных амплуа и Ольгу Куриленко («Квант милосердия») в кожаных брюках на мотоцикле. Сюжет довольно прост и в то же время обещает любителям боевиков ровно 97 качественно проведённых минут: главная героиня пытается забыть о военном прошлом и работает курьером, развозя посылки по улицам Лондона. Однажды она берётся за очень неудачный заказ и оказывается втянутой в дела мафии. В фильме также появится Гэри Олдман в роли торговца оружием Иезекииля и главного отрицательного персонажа.

По первым отзывам, «Курьер» несколько напоминает «Перевозчика» Люка Бессона, а местами – «Ускорение» 2015 года (и снова с Ольгой в роли опасной женщины). Куриленко достаточно убедительно смотрится в кадре – несмотря на то, что большинство трюков в фильме выполняют дублёрши. Тем не менее, классическая схема «красивая женщина плюс много экшна в кадре» по-прежнему работает.

Любители неожиданных поворотов сюжета могут остаться разочарованы: в плане сценария и режиссуры фильм вышел крепким середнячком, однако в своём жанре смотрится довольно неплохо. Гари Олдман с повязкой на глазу вызывает у поклонников ощущение дежавю в роли злодея, однако его неизменная харизма добавляет ещё несколько очков и  без того неплохому экшн-фильму.

Любимое средство передвижения главной героини – это BMW S1000R из класса дорожных мотоциклов. Модель вышла в производство в 2014 году.

В сцене ареста Гэри Олдмана можно услышать Il dolce suono (The Sweet Sound), запомнившуюся поклонникам «Пятого элемента» Люка Бессона.

Ольгу Куриленко утвердили на роль в «Курьере» ещё до встречи с режиссёром благодаря её опыту в экшн-лентах («Хитман», «Квант милосердия», «Ускорение»).

Несмотря на то, что большинство трюков на экране выполняли профессиональные каскадёры, Куриленко три недели тренировалась перед съёмками с шестикратным чемпионом по боксу.

За весь фильм Гэри Олдман и Ольга Куриленко ни разу не встречаются в одном кадре.

Большая часть действия происходит в двух основных локациях: доме персонажа Олдмана и на многоуровневой парковке.

Ольга Куриленко считает, что экшн-роли удаются ей особенно хорошо из-за мужского менталитета и отличной физической подготовки.

Одним из продюсеров фильма стал Дуглас Урбански, в картинах которого Гэри Олдман снимается в тринадцатый раз.

Режиссёр и автор сценария Закари Адлер не в первый раз освещает в своих фильмах криминальную жизнь Великобритании («Падение Крэйсов», «Восхождение Крэйсов», «Восхождение пехотинца 3»).

На первый взгляд, она – всего лишь курьер на черном мотоцикле, стремительно пронзающем ночной Лондон. Но даже в огромном мегаполисе красотке удается ускользнуть от уличных камер, и ее имя невозможно найти ни в одной базе данных. Именно она, дерзкая и неуловимая, бросит вызов могущественному криминальному боссу (Гари Олдман). И ему лучше не знать, кто на самом деле эта взрывная брюнетка…

5.7 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 12 декабря 2019
Премьера онлайн 20 декабря 2019
Премьера в мире 22 ноября 2019
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Закари Адлер
Закари Адлер
В ролях
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Дермот Малруни
Дермот Малруни
Уильям Моусли
Уильям Моусли
Алисия Агнесон
Алисия Агнесон
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Киномакс Мозаика
19:30 от 440 ₽
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Курьер
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Полицейский спецназ штурмует церковь святого Антония Падуанского в Нью-Йорке. Самое, сердце итальянской диаспоры на современном Манхэттене. Люди в масках и бронниках, пальцы на спусковых крючках. Все ждут когда один из молящихся встанет со своей скамьи, опустится на колени и уберёт руки за голову. Этот немолодой бородатый человек с повязкой на левой глазнице - Эзекиль Мэннинг (Гэри Олдмэн). Глава одной из самых опасных преступных организаций планеты. Торговец оружием, на совести которого бои в…
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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киномакс Мозаика Кожуховская
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