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Пункт назначения: Смайл Пункт назначения: Смайл
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Polaroid

Пункт назначения: Смайл, 2017

2017 / Канада / Норвегия / США
5.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм ужасов «Полароид» снял Ларс Клевберг, который до этого имел опыт работы лишь с коротким метром. В основу фильма легла одноименная короткометражка 2015 года. В ролях снялись такие актеры, как Мэделин Петш («Ривердейл», «Проклятие спящей красавицы»), Хавьер Ботет («Черная лагуна», «Выживший»), Кэтрин Прескотт  («Царство», «Молокососы») и др.

Фильм расскажет об ученице средней школы, которая находит камеру Polaroid, однако она понятия не имеет, какие темные секреты связаны с ней. Девушка скоро понимает, что всех, чьи фотографии сделаны с помощью этого фотоаппарата, ждет трагический конец.

- В фильме используется камера Polaroid SX-70, в которой нет встроенной вспышки, хотя в фильме показывается вспышка

- Оригинальное название фильма - «Полароид»

- Фильм «Полароид» основан на одноименном короткометражном фильме Ларса Клевберга

- Митч Пилледжи хорошо знаком любителям сверхъестественного, так как сыграл дедушку Дина и Сэма Винчестеров

В руки к старшеклассникам попадает проклятая камера Полароид. Дьявольское устройство убивает любого, кто сделает фотографию с его помощью. У группы подростков есть одна ночь, чтобы разрешить загадку проклятия, пока фотоаппарат не прикончил их всех.

5.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 12 сентября 2019
Премьера онлайн 17 сентября 2019
Премьера в мире 10 января 2019
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Ларс Клевберг
Ларс Клевберг
В ролях
Мэделин Петш
Мэделин Петш
Хавьер Ботет
Хавьер Ботет
Кэтрин Прескотт
Кэтрин Прескотт
Митч Пиледжи
Митч Пиледжи
Грейс Забриски
Грейс Забриски
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пункт назначения: Смайл 3 постера
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Пункт назначения: Смайл
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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Застенчивая девушка по имени Бёрд получает в подарок от коллеги старый фотоаппарат Polaroid. Вскоре выясняется, что каждого, кого сфотографируют на эту камеру, вскоре убьёт призрак, приходящий прямо на фото. Бёрд делает групповой снимок с друзьями, и теперь они все в опасности. Чтобы выжить, им придётся разгадать зловещую тайну фотоаппарата. Уже от одного описания сюжета веет восьмидесятыми и эпохой расцвета слэшеров о маньяках и сверхъестественных существах, которые охотятся на подростков.…
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verkhova.89 13 сентября 2019, 23:55
Отвратительно! Этот фильм не новый! Он вышел в 2017 году! Очень пожалела что не посмотрела трейлер перед тем как пойти на этот фильм. Я его смотрела… Читать дальше…
Кирилл Терентьев 17 сентября 2019, 17:11
Наверняка все посмотрев трейлер нашли сходство с великолепным фильмом «фото на память». Но из общего у них только фотоаппарат и тупой сюжет, поэтому… Читать дальше…
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