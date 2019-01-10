Пункт назначения: Смайл, 2017

Фильм ужасов «Полароид» снял Ларс Клевберг, который до этого имел опыт работы лишь с коротким метром. В основу фильма легла одноименная короткометражка 2015 года. В ролях снялись такие актеры, как Мэделин Петш («Ривердейл», «Проклятие спящей красавицы»), Хавьер Ботет («Черная лагуна», «Выживший»), Кэтрин Прескотт («Царство», «Молокососы») и др.

Фильм расскажет об ученице средней школы, которая находит камеру Polaroid, однако она понятия не имеет, какие темные секреты связаны с ней. Девушка скоро понимает, что всех, чьи фотографии сделаны с помощью этого фотоаппарата, ждет трагический конец.