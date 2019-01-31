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Алита: Боевой ангел Алита: Боевой ангел
Киноафиша Фильмы Алита: Боевой ангел
Alita: Battle Angel

Алита: Боевой ангел, 2018

2018 / США / Канада / Аргентина
8.4 Оцените
246 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Девушка-киборг пытается вспомнить свое прошлое
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Тенденция экранизировать известную японскую мангу в последнее время широко распространилась в Америке. Помимо «Призрака в доспехах» и «Тетради смерти», студии добрались до адаптации «Алита: Боевой ангел». Режиссёром адаптации стал Роберт Родригес («От заката до рассвета», «Город грехов»). На главную роль была назначена Роза Салазар, звезда молодёжных блокбастеров «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём» и «Дивергент, глава 2: Инсургент».

В будущем, а именно в 26-ом веке, случилась масштабная война, которую прозвали Великой. Действие картины «Алита: Боевой ангел» разворачивается спустя ещё 300 лет после этого события. В центре сюжета доктор по имени Идо, который случайно находит девушку-киборга. Ему удаётся её починить, однако она утратила свои воспоминания. Всё, что у неё осталось – это владение боевыми техниками. С их помощью она попытается вернуть себе память.

- Сценаристом картины выступил Джеймс Кэмерон («Титаник», «Аватар»)

- В основе сюжета фильма «Алита: Боевой ангел» лежат 4 первых тома манги Юкито Кисиро под названием Gunnm

- Главная героиня будет воссоздана на экране при помощи технологии захвата движения

- Зендайя Коулман, Майка Монро и Белла Торн рассматривались на роль главной героини

- Ещё в 2005 году Кэмерон заявил, что у фильма будет рейтинг PG-13, и кровь в картине будет голубой, а не красной

- Junkie XL назначен композитором фильма "Алита: Боевой ангел"

Через несколько веков в будущем брошенную Алиту в свалке Железного города находит милосердный кибер-доктор Идо и забирает её в свою клинику.  Когда Алита приходит в себя, она не помнит, кто она, и в чем ее призвание. Всё ново для Алиты в этом мире, каждый опыт – первый. В то время как она учится жить на коварных улицах Железного города, Идо пытается оградить Алиту от таинственного прошлого. Но ее новый друг Уго предлагает девушке помощь в возвращении ее воспоминаний. Молодые люди сближаются, пока смертоносные силы не приходят за Алитой с угрозой для ее вновь обретенных отношений.  Именно тогда девушка-киборг обнаруживает, что у нее есть экстраординарные боевые способности, которые она сможет использовать для спасения новых друзей и семьи. Решив узнать правду о своем происхождении, Алита отправляется в путешествие, которое навлечёт на нее всю  несправедливость темного порочного мира, и тогда она поймет, что молодая женщина в одиночку способна изменить мир, в котором живет.

8.4 Оцените
246 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 14 февраля 2019
Премьера онлайн 9 июля 2019
Премьера в мире 31 января 2019
Возраст 12+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Роберт Родригес
Роберт Родригес
В ролях
Роза Салазар
Роза Салазар
Кристоф Вальц
Кристоф Вальц
Эйса Гонсалес
Эйса Гонсалес
Махершала Али
Махершала Али
Лана Кондор
Лана Кондор
Все актеры и съемочная группа
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Алита: Боевой ангел
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На дворе XXVI век, человечество находится в упадке после глобальной войны. Элита общества когда-то построила себе летающие города и спряталась в них от проблем, но после войны уцелел только один такой город. А на поверхности земли в разрушенном Айрон-сити кое-как выживают низшие слои. Однажды доктор Дайсон Идо, который делает людям металлические протезы, находит останки девочки-киборга, созданной по передовым технологиям. Идо даёт ей тело и имя — Алита. А вскоре девочка понимает, что в…
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Артур Зарипов 4 февраля 2019, 11:15
Классный!!!!!!
Антон Александрович 8 февраля 2019, 18:49
В целом неплохая идея с киборгами, но в целом фильм оставляет какое-то чувство незавершенности...я уж не говорю про конец...А так в целом неплохо, не пожалел что, что сходил...отсюда и такая оценка.
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Роберт Родригес и Джеймс Кэмерон по-прежнему заинтересованы в выпуске сиквела «Алиты» Но сначала нужно завершить работу над «Книгой Бобы Фетта». 
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17 декабря 2021 14:56
Роберт Родригес возьмется за перезапуск франшизы «Дети шпионов» Фанаты надеются, что он успешно возродит любимую историю.
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27 января 2021 11:03
Роберт Родригес оптимистичен насчет сиквела «Алиты: Боевой ангел» Режиссер делает ставку на Disney+.
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28 декабря 2020 11:30
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