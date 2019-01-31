Алита: Боевой ангел, 2018

Тенденция экранизировать известную японскую мангу в последнее время широко распространилась в Америке. Помимо «Призрака в доспехах» и «Тетради смерти», студии добрались до адаптации «Алита: Боевой ангел». Режиссёром адаптации стал Роберт Родригес («От заката до рассвета», «Город грехов»). На главную роль была назначена Роза Салазар, звезда молодёжных блокбастеров «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём» и «Дивергент, глава 2: Инсургент».
В будущем, а именно в 26-ом веке, случилась масштабная война, которую прозвали Великой. Действие картины «Алита: Боевой ангел» разворачивается спустя ещё 300 лет после этого события. В центре сюжета доктор по имени Идо, который случайно находит девушку-киборга. Ему удаётся её починить, однако она утратила свои воспоминания. Всё, что у неё осталось – это владение боевыми техниками. С их помощью она попытается вернуть себе память.
- Сценаристом картины выступил Джеймс Кэмерон («Титаник», «Аватар»)
- В основе сюжета фильма «Алита: Боевой ангел» лежат 4 первых тома манги Юкито Кисиро под названием Gunnm
- Главная героиня будет воссоздана на экране при помощи технологии захвата движения
- Зендайя Коулман, Майка Монро и Белла Торн рассматривались на роль главной героини
- Ещё в 2005 году Кэмерон заявил, что у фильма будет рейтинг PG-13, и кровь в картине будет голубой, а не красной
- Junkie XL назначен композитором фильма "Алита: Боевой ангел"
Через несколько веков в будущем брошенную Алиту в свалке Железного города находит милосердный кибер-доктор Идо и забирает её в свою клинику. Когда Алита приходит в себя, она не помнит, кто она, и в чем ее призвание. Всё ново для Алиты в этом мире, каждый опыт – первый. В то время как она учится жить на коварных улицах Железного города, Идо пытается оградить Алиту от таинственного прошлого. Но ее новый друг Уго предлагает девушке помощь в возвращении ее воспоминаний. Молодые люди сближаются, пока смертоносные силы не приходят за Алитой с угрозой для ее вновь обретенных отношений. Именно тогда девушка-киборг обнаруживает, что у нее есть экстраординарные боевые способности, которые она сможет использовать для спасения новых друзей и семьи. Решив узнать правду о своем происхождении, Алита отправляется в путешествие, которое навлечёт на нее всю несправедливость темного порочного мира, и тогда она поймет, что молодая женщина в одиночку способна изменить мир, в котором живет.