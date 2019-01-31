Алита: Боевой ангел, 2018

Тенденция экранизировать известную японскую мангу в последнее время широко распространилась в Америке. Помимо «Призрака в доспехах» и «Тетради смерти», студии добрались до адаптации «Алита: Боевой ангел». Режиссёром адаптации стал Роберт Родригес («От заката до рассвета», «Город грехов»). На главную роль была назначена Роза Салазар, звезда молодёжных блокбастеров «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём» и «Дивергент, глава 2: Инсургент».

В будущем, а именно в 26-ом веке, случилась масштабная война, которую прозвали Великой. Действие картины «Алита: Боевой ангел» разворачивается спустя ещё 300 лет после этого события. В центре сюжета доктор по имени Идо, который случайно находит девушку-киборга. Ему удаётся её починить, однако она утратила свои воспоминания. Всё, что у неё осталось – это владение боевыми техниками. С их помощью она попытается вернуть себе память.