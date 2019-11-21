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Аванпост Аванпост
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Аванпост, 2019

2019 / Россия
5.9 Оцените
72 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Масштабный фантастический экшн с Петром Федоровым и Алексеем Чадовым в главных ролях
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Факты О фильме

Саундтрек к «Аванпосту», сочинённый Райаном Оттером («Гоголь»), отмечен международной премией Global Music Awards в США.

Производством визуальных эффектов на «Аванпосте» занимается студия AMG-VFX, работавшая над такими проектами, как: «Гоголь», «Чернобыль 2: Зона отчуждения», «Притяжение», «Салют-7», «Ледокол», «Скиф».

«Аванпост» награждён призами международного фестиваля Accolade Global Film Competition в США. Алексей Чадов стал обладателем специальной награды за выдающийся кинематографический уровень Award of Excellence. Жюри премии назвало работу Егора Баранова «искусной режиссурой», отметив также «интригующий сюжет, выдающиеся спецэффекты, умелую операторскую работу и исключительное мастерство художника-постановщика». Для Егора Баранова это уже вторая премия Accolade Global Film Competition: в 2017 году аналогичной наградой был отмечен фильм «Гоголь. Начало».

Финальные сцены масштабной дилогии Егора Баранова снимались на территории Пущинской радиоастрономической обсерватории.

На Землю не падал метеорит, террористы не придумали глобальной угрозы, сверхдержавы не начали атомную войну, но… что-то произошло. Связь с большинством населённых пунктов Земли оборвалась. Уцелела лишь небольшая часть, названная «круг жизни». Большая часть круга пришлась на Россию, затронув также части соседних стран. Однако даже Россия потеряла девять десятых своей территории и армии. Проведена новая граница, установлен защитный периметр, за его пределы посланы первые разведгруппы. То, что они обнаружили — шокирует. Никаких убийств, взрывов, боев — все живые существа за периметром просто погибли. Происходит несколько столкновений с неизвестным противником и становится понятно, что это не просто глобальная катастрофа, это нападение. Армия мобилизована, военные базы приближаются к периметру, а за его пределами строят ударно-разведывательные аванпосты.

5.9 Оцените
72 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 21 ноября 2019
Премьера в мире 25 февраля 1954
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Егор Баранов
Егор Баранов
В ролях
Петр Федоров
Петр Федоров
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Константин Лавроненко
Константин Лавроненко
Светлана Иванова
Светлана Иванова
Лукерья Ильяшенко
Лукерья Ильяшенко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Аванпост 11 постеров
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Тёмный узкий коридор вспыхивает красным: тревога. В свете ламп мелькают фигуры солдат, стремительно заполняющих пространство. Бойцы в чёрном словно выдавливают друг друга наружу, вооружаясь прямо на ходу. Строго по одному большой колонной они разрезают двор и оцепляют периметр базы. Поочерёдно, словно шестерёнки в паз, занимают огневые позиции. Опушку расчерчивают лазерные указатели и тянутся дальше, к глухому лесу. Все замирают, только пар изо рта не спеша плывёт вверх. Здесь, на кончике…
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Евгений Ганин 22 ноября 2019, 00:12
После выхода из кинозала в голове пульсировали лишь два слова, и, само собой, матом:

"Фильм о#$%нен!"

По порядку.
На западе ничего… Читать дальше…
Алекс Поо 23 ноября 2019, 19:52
Не согласен с теми, кто пишет прям дно и т.д. Нормальный развлекательный блокбастер. Не хуже чем американцы клепают
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