Аванпост, 2019

На Землю не падал метеорит, террористы не придумали глобальной угрозы, сверхдержавы не начали атомную войну, но… что-то произошло. Связь с большинством населённых пунктов Земли оборвалась. Уцелела лишь небольшая часть, названная «круг жизни». Большая часть круга пришлась на Россию, затронув также части соседних стран. Однако даже Россия потеряла девять десятых своей территории и армии. Проведена новая граница, установлен защитный периметр, за его пределы посланы первые разведгруппы. То, что они обнаружили — шокирует. Никаких убийств, взрывов, боев — все живые существа за периметром просто погибли. Происходит несколько столкновений с неизвестным противником и становится понятно, что это не просто глобальная катастрофа, это нападение. Армия мобилизована, военные базы приближаются к периметру, а за его пределами строят ударно-разведывательные аванпосты.