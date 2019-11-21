Аванпост, 2019

Саундтрек к «Аванпосту», сочинённый Райаном Оттером («Гоголь»), отмечен международной премией Global Music Awards в США.
Производством визуальных эффектов на «Аванпосте» занимается студия AMG-VFX, работавшая над такими проектами, как: «Гоголь», «Чернобыль 2: Зона отчуждения», «Притяжение», «Салют-7», «Ледокол», «Скиф».
«Аванпост» награждён призами международного фестиваля Accolade Global Film Competition в США. Алексей Чадов стал обладателем специальной награды за выдающийся кинематографический уровень Award of Excellence. Жюри премии назвало работу Егора Баранова «искусной режиссурой», отметив также «интригующий сюжет, выдающиеся спецэффекты, умелую операторскую работу и исключительное мастерство художника-постановщика». Для Егора Баранова это уже вторая премия Accolade Global Film Competition: в 2017 году аналогичной наградой был отмечен фильм «Гоголь. Начало».
Финальные сцены масштабной дилогии Егора Баранова снимались на территории Пущинской радиоастрономической обсерватории.
На Землю не падал метеорит, террористы не придумали глобальной угрозы, сверхдержавы не начали атомную войну, но… что-то произошло. Связь с большинством населённых пунктов Земли оборвалась. Уцелела лишь небольшая часть, названная «круг жизни». Большая часть круга пришлась на Россию, затронув также части соседних стран. Однако даже Россия потеряла девять десятых своей территории и армии. Проведена новая граница, установлен защитный периметр, за его пределы посланы первые разведгруппы. То, что они обнаружили — шокирует. Никаких убийств, взрывов, боев — все живые существа за периметром просто погибли. Происходит несколько столкновений с неизвестным противником и становится понятно, что это не просто глобальная катастрофа, это нападение. Армия мобилизована, военные базы приближаются к периметру, а за его пределами строят ударно-разведывательные аванпосты.
"Фильм о#$%нен!"
По порядку.
На западе ничего… Читать дальше…