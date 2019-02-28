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Навсикая из долины Ветров Навсикая из долины Ветров
Киноафиша Фильмы Навсикая из долины Ветров
Kaze no tani no Naushika / Nausicaä of the Valley of the Winds

Навсикая из долины Ветров, 1984

1984 / Япония
7.8 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Навсикая из долины Ветров» снял признанный классик японской анимации Хаяо Миядзаки, на счету которого такие культовые проекты, как «Ходячий замок» и «Унесенные призраками». Сюжет манги и одноименного мультфильма рассказывает о Навсикае – княжне маленького царства в постапокалиптическом мире. Человечество оказывается в опасности из-за экологической катастрофы, и Навския отправляет в большое путешествие, чтобы спасти мир и добиться мира для жителей своего королевства. Одними из наиболее важных тем произведения являются антивоенная тема, энвайронментализм и пацифизм. Навсикая верит в ценность жизни независимо от её формы и благодаря своим действиям останавливает войну.

- Этот фантастический фильм-притча для семейного просмотра снят по одноименной манге – Kaze no Tani no Nausicaa, которая почти целое десятилетие была в Японии лидером продаж.

- Сюжет фильма значительно упрощён по сравнению с мангой и приблизительно соответствует первым двум томам, главы которых на момент съёмок уже были закончены

- В процессе написания Миядзаки рассматривал несколько имён для главной героини и остановился на имени греческой принцессы из поэмы «Одиссея», руководствуясь словарём греческой мифологии Бернарда Эвслина в переводе Минору Кобаяси

- На работу Миядзаки оказали влияние такие произведения, как «Земноморье» Урсулы Ле Гуин, «Красавица и чудовище» Жанны Мари Лепренс де Бомон, «Теплица» Брайана Олдиса, «Приход ночи» Айзека Азимова и «Властелин колец» Джона Р. Р. Толкина

- По мотивам манги и фильма было создано три видеоигры

В будущем человечество, столетиями безоглядно эксплуатировавшее природу, пало жертвой своей гордыни. Землю постигла ужасная экологическая катастрофа, процветающие когда-то промышленные цивилизации обратились в прах, а поверхность планеты покрыло гигантское море Леса, испускающее в атмосферу ядовитые споры своих растений. Оставшимся в живых людям приходится жить в тени Леса и его чудовищных насекомообразных обитателей, пытаясь не допустить распространения вредоносной растительности. Мирная Долина Ветров — одно из царств, образовавшихся на руинах прежних государств. Жители Долины обожают своего доброго правителя и его дочь Навсикаю, необычную девочку, находящую общий язык с исполинскими насекомыми Леса, странными порождениями нарушенной экосистемы. Но безмятежное существование Долины Ветров нарушается, когда маленькая страна становится пешкой в играх крупных воинственных соседей, сражающихся за остатки драгоценных природных ресурсов планеты. Тем не менее, скрытому потенциалу Навсикаи ещё предстоит раскрыться, и юной принцессе, возможно, удастся изменить судьбу мира…

7.8 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1984
Премьера в России 28 февраля 2019
Премьера в мире 11 марта 1984
Возраст 6+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
В ролях
Суми Симамото
Горо Ная
Ёдзи Мацуда
Ёсико Сакакибара
Хисако Кёда
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Навсикая из долины Ветров 3 постера
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Навсикая из долины Ветров смотреть онлайн

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