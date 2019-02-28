Навсикая из долины Ветров, 1984

- Этот фантастический фильм-притча для семейного просмотра снят по одноименной манге – Kaze no Tani no Nausicaa, которая почти целое десятилетие была в Японии лидером продаж.

- Сюжет фильма значительно упрощён по сравнению с мангой и приблизительно соответствует первым двум томам, главы которых на момент съёмок уже были закончены

- В процессе написания Миядзаки рассматривал несколько имён для главной героини и остановился на имени греческой принцессы из поэмы «Одиссея», руководствуясь словарём греческой мифологии Бернарда Эвслина в переводе Минору Кобаяси

- На работу Миядзаки оказали влияние такие произведения, как «Земноморье» Урсулы Ле Гуин, «Красавица и чудовище» Жанны Мари Лепренс де Бомон, «Теплица» Брайана Олдиса, «Приход ночи» Айзека Азимова и «Властелин колец» Джона Р. Р. Толкина

- По мотивам манги и фильма было создано три видеоигры