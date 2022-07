Игра с огнем, 2019

Наша рецензия

«All right, everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move, and I'll execute every motherfucking last one of ya!» С этого легендарного вопля в придорожном кафе начиналось 25 лет назад «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино. Прошли годы, вымерли динозавры, в Америке несколько раз сменились президенты, но Квентин все еще король, французы по прежнему добавляют в жареную картошку майонез, а истории про ограбление безлюдного пит-стопа посреди…