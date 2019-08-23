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Игра с огнем Игра с огнем
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Burn

Игра с огнем, 2019

2019 / США
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

В свой дебютный полнометражный триллер режиссер Майк Ган пригласил звезду «Голодных игр» Джоша Хатчерсона, Тильду Кобэм-Херви («Отель Мумбаи: Противостояние») и Сьюки Уотерхаус («Покемон. Детектив Пикачу»).

Скучная жизнь работницы заправки Мелинды меняется в одночасье – на заправку врывается симпатичный бандит Билли и требует отдать все выручку. Девушка пытается убить двух зайцев – понравиться парню и подставить свою ненавистную напарницу Шейлу.

 

 Съемки фильма начались в марте 2018 года.

 В мае 2018 года фильм поменял свое первоначальное название Plume на Burn.

История развернется вокруг работницы заправки Мелинды, которая страдает от одиночества и завидует своей более успешной коллеге Шейле. Когда мелкий преступник Билли врывается на заправку в надежде украсть немного наличных, Мелинда видит в этом отличный шанс избавиться от опостылевшей напарницы.

5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 17 октября 2019
Премьера онлайн 23 августа 2019
Премьера в мире 23 августа 2019
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Майк Ган
Майк Ган
В ролях
Джош Хатчерсон
Джош Хатчерсон
Сьюки Уотерхаус
Сьюки Уотерхаус
Гарри Шам мл.
Гарри Шам мл.
Шайло Фернандез
Шайло Фернандез
Тильда Кобэм-Херви
Тильда Кобэм-Херви
Все актеры и съемочная группа
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Игра с огнем
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«All right, everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move, and I'll execute every motherfucking last one of ya!» С этого легендарного вопля в придорожном кафе начиналось 25 лет назад «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино. Прошли годы, вымерли динозавры, в Америке несколько раз сменились президенты, но Квентин все еще король, французы по прежнему добавляют в жареную картошку майонез, а истории про ограбление безлюдного пит-стопа посреди…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Первый взгляд: Джош Хатчерсон в триллере «Burn» Джош Хатчерсон («Голодные игры») и Сьюки Уотерхаус («Мир будущего») появились на первом постере и кадрах триллера «Burn / Жги». История развернется вокруг
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29 мая 2018 13:34
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