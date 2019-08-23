Игра с огнем, 2019

В свой дебютный полнометражный триллер режиссер Майк Ган пригласил звезду «Голодных игр» Джоша Хатчерсона, Тильду Кобэм-Херви («Отель Мумбаи: Противостояние») и Сьюки Уотерхаус («Покемон. Детектив Пикачу»).
Скучная жизнь работницы заправки Мелинды меняется в одночасье – на заправку врывается симпатичный бандит Билли и требует отдать все выручку. Девушка пытается убить двух зайцев – понравиться парню и подставить свою ненавистную напарницу Шейлу.
Съемки фильма начались в марте 2018 года.
В мае 2018 года фильм поменял свое первоначальное название Plume на Burn.
История развернется вокруг работницы заправки Мелинды, которая страдает от одиночества и завидует своей более успешной коллеге Шейле. Когда мелкий преступник Билли врывается на заправку в надежде украсть немного наличных, Мелинда видит в этом отличный шанс избавиться от опостылевшей напарницы.