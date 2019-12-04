Джуманджи: Новый уровень, 2019

«Джуманджи: Новый уровень» стал достойным продолжением успешного проекта 2017 года «Джуманджи: Зов джунглей», собравшего в прокате 960 миллионов долларов. Живописные локации, забавный сюжет и яркий актёрский состав первого фильма обеспечили ему успех у зрителей и положили начало новой франшизе.
В сиквеле режиссёра Джейка Кэздана героям предстоит вернуться в опасную игру для спасения друга. Один из подростков, Спенсер (Алекс Вулф), починил сломанную приставку и решил отправиться на поиски приключений. Однако «Джуманджи» работает нестабильно и выдаёт всё новые ошибки, перебрасывая игроков из локации в локацию. В довершение всех проблем, друзьям надо позаботиться об Эдди (Дэнни ДеВито) и Майло (Дэнни Гловер), которые впервые оказались в игровом мире и в силу возраста с трудом приспосабливаются к происходящему вокруг.
Чего ждать от второго фильма? В первую очередь, узнаваемых звёзд, неожиданных твистов сюжета – и множества шуток, основанных на обмене телами. Конечно, не обойдётся без клише – но «Джуманджи: Новый уровень» и не претендует на оригинальность, делая ставку на лёгкий юмор, экшн-сцены и достойную картинку на экране.
Кстати, как признаются актёры, атмосфера на съёмках царила весьма дружелюбная – что, несомненно, сказалось на общем настроении фильма. Иными словами, «Джуманджи: Новый уровень» неплохо развеивает декабрьскую хандру и готовит зрителя к зимним праздникам, с которых и начинается действие второго фильма.
Помимо «Джуманджи: Зов джунглей» 2017 года, существует «Джуманджи» (1995) с Робином Уильямсом, где речь идёт о настольной игре, а также «Затура: Космическое приключение» (2005) от Джона Фавро. Между прочим, в последнем фильме можно увидеть 15-летнюю Кристен Стюарт, будущую звезду «Сумерек». Рабочим названием «Затуры» было «Джуманджи 2».
Все четыре фильма, включая новый, являются вольной киноадаптацией книги Криса Ван Олсбурга, за которую автор получил престижную литературную премию Кальдекотта в 1982 году. Чёрно-белые иллюстрации в оригинальном издании были выполнены рукой писателя.
Первая роль актёра Джека Блэка была в возрасте 13 лет в рекламе видеоигр. Кстати, Блэк откровенно признаётся в увлечении играми на приставке и на экране компьютера.
Уже второй раз «Джуманджи» выходит в прокат почти одновременно со «Звёздными войнами». «Джуманджи: Зов джунглей» появился на киноэкранах через неделю после 8 эпизода («Звёздные войны: Последние джедаи»), а сиквел вышел незадолго до премьеры 9 эпизода («Звёздные войны: Скайуокер. Восход»).
Это первый фильм после псевдодокументальной драмы «Я всё ещё здесь» о Хоакине Фениксе, в котором Дэнни Гловер и Дэнни ДеВито играют вместе.
Сработавшийся актёрский дуэт Дуэйна Джонсона и Кевина Харта появляется на экране уже в третий раз. Первым совместным фильмом Джонсона и Харта стал комедийный боевик «Полтора шпиона» (2016), а во второй раз коллеги работали вместе над первой частью франшизы, кинокартиной «Джуманджи: Зов джунглей» (2017).
Чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры — от засушливой пустыни до заснеженных гор.
Режиссёр: Джейк Кэздан («Джуманджи: Зов джунглей», «Очень плохая училка»). В ролях: Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан («Мстители: Финал», «Джуманджи: Зов джунглей»), Кевин Харт («Полтора шпиона», «Джуманджи: Зов джунглей»), Джек Блэк («Ужастики», «Джуманджи: Зов джунглей»), Ник Джонас («Джуманджи: Зов джунглей») Дэнни Гловер и Дэнни ДеВито.