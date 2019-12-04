Джуманджи: Новый уровень, 2019

«Джуманджи: Новый уровень» стал достойным продолжением успешного проекта 2017 года «Джуманджи: Зов джунглей», собравшего в прокате 960 миллионов долларов. Живописные локации, забавный сюжет и яркий актёрский состав первого фильма обеспечили ему успех у зрителей и положили начало новой франшизе.

В сиквеле режиссёра Джейка Кэздана героям предстоит вернуться в опасную игру для спасения друга. Один из подростков, Спенсер (Алекс Вулф), починил сломанную приставку и решил отправиться на поиски приключений. Однако «Джуманджи» работает нестабильно и выдаёт всё новые ошибки, перебрасывая игроков из локации в локацию. В довершение всех проблем, друзьям надо позаботиться об Эдди (Дэнни ДеВито) и Майло (Дэнни Гловер), которые впервые оказались в игровом мире и в силу возраста с трудом приспосабливаются к происходящему вокруг.

Чего ждать от второго фильма? В первую очередь, узнаваемых звёзд, неожиданных твистов сюжета – и множества шуток, основанных на обмене телами. Конечно, не обойдётся без клише – но «Джуманджи: Новый уровень» и не претендует на оригинальность, делая ставку на лёгкий юмор, экшн-сцены и достойную картинку на экране.

Кстати, как признаются актёры, атмосфера на съёмках царила весьма дружелюбная – что, несомненно, сказалось на общем настроении фильма. Иными словами, «Джуманджи: Новый уровень» неплохо развеивает декабрьскую хандру и готовит зрителя к зимним праздникам, с которых и начинается действие второго фильма.