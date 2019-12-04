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Джуманджи: Новый уровень Джуманджи: Новый уровень
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Jumanji: The Next Level

Джуманджи: Новый уровень, 2019

2019 / США
8.1 Оцените
163 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
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Правила игры изменились: теперь еще больше опасностей и приключений!
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«Джуманджи: Новый уровень» стал достойным продолжением успешного проекта 2017 года «Джуманджи: Зов джунглей», собравшего в прокате 960 миллионов долларов. Живописные локации, забавный сюжет и яркий актёрский состав первого фильма обеспечили ему успех у зрителей и положили начало новой франшизе.

В сиквеле режиссёра Джейка Кэздана героям предстоит вернуться в опасную игру для спасения друга. Один из подростков, Спенсер (Алекс Вулф), починил сломанную приставку и решил отправиться на поиски приключений. Однако «Джуманджи» работает нестабильно и выдаёт всё новые ошибки, перебрасывая игроков из локации в локацию. В довершение всех проблем, друзьям надо позаботиться об Эдди (Дэнни  ДеВито) и Майло (Дэнни Гловер), которые впервые оказались в игровом мире и в силу возраста с трудом приспосабливаются к происходящему вокруг.

Чего ждать от второго фильма? В первую очередь, узнаваемых звёзд, неожиданных твистов сюжета – и множества шуток, основанных на обмене телами. Конечно, не обойдётся без клише – но «Джуманджи: Новый уровень» и не претендует на оригинальность, делая ставку на лёгкий юмор, экшн-сцены и достойную картинку на экране.

Кстати, как признаются актёры, атмосфера на съёмках царила весьма дружелюбная – что, несомненно, сказалось на общем настроении фильма. Иными словами, «Джуманджи: Новый уровень» неплохо развеивает декабрьскую хандру и готовит зрителя к зимним праздникам, с которых и начинается действие второго фильма.

Помимо «Джуманджи: Зов джунглей» 2017 года, существует «Джуманджи» (1995) с Робином Уильямсом, где речь идёт о настольной игре, а также «Затура: Космическое приключение» (2005) от Джона Фавро. Между прочим, в последнем фильме можно увидеть 15-летнюю Кристен Стюарт, будущую звезду «Сумерек». Рабочим названием «Затуры» было «Джуманджи 2».

Все четыре фильма, включая новый, являются вольной киноадаптацией книги Криса Ван Олсбурга, за которую автор получил престижную литературную премию Кальдекотта в 1982 году. Чёрно-белые иллюстрации в оригинальном издании были выполнены рукой писателя.

Первая роль актёра Джека Блэка была в возрасте 13 лет в рекламе видеоигр. Кстати, Блэк откровенно признаётся в увлечении играми на приставке и на экране компьютера.

Уже второй раз «Джуманджи» выходит в прокат почти одновременно со «Звёздными войнами». «Джуманджи: Зов джунглей» появился на киноэкранах через неделю после 8 эпизода («Звёздные войны: Последние джедаи»), а сиквел вышел незадолго до премьеры 9 эпизода («Звёздные войны: Скайуокер. Восход»).

Это первый фильм после псевдодокументальной драмы «Я всё ещё здесь» о Хоакине Фениксе, в котором Дэнни Гловер и Дэнни ДеВито играют вместе.

Сработавшийся актёрский дуэт Дуэйна Джонсона и Кевина Харта появляется на экране уже в третий раз. Первым совместным фильмом Джонсона и Харта стал комедийный боевик «Полтора шпиона» (2016), а во второй раз коллеги работали вместе над первой частью франшизы, кинокартиной «Джуманджи: Зов джунглей» (2017).

Чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры — от засушливой пустыни до заснеженных гор.

Режиссёр: Джейк Кэздан («Джуманджи: Зов джунглей», «Очень плохая училка»). В ролях: Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан («Мстители: Финал», «Джуманджи: Зов джунглей»), Кевин Харт («Полтора шпиона», «Джуманджи: Зов джунглей»), Джек Блэк («Ужастики», «Джуманджи: Зов джунглей»), Ник Джонас («Джуманджи: Зов джунглей») Дэнни Гловер и Дэнни ДеВито.

8.1 Оцените
163 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 12 декабря 2019
Премьера онлайн 3 марта 2020
Премьера в мире 4 декабря 2019
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джейк Кэздан
Джейк Кэздан
В ролях
Карен Гиллан
Карен Гиллан
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Джек Блэк
Джек Блэк
Кевин Харт
Кевин Харт
Ник Джонас
Ник Джонас
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Джуманджи: Новый уровень 12 постеров
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Наша рецензия
Жизнь после школы оказалась совершенно не такой, какой представлял её себе Спенсер (Алекс Вулф), а его харизма — вовсе не столь испепеляющей для Нью-Йорка, какой она была в Джуманджи. Друзья разъехались кто куда, отношения с Мартой (Морган Тернер) не выдержали расстояния, поэтому, когда он возвращается в родной городок на праздники, то чувствует сильное нежелание видеться с приятелями. Единственное, что он жаждет увидеть снова, это виртуальные джунгли, в которых можно услышать заветные…
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Boris Gorshnev 7 декабря 2019, 22:07
Соглашусь с тем, что ожиданий было больше. Первая часть завязана на механике игры и вызывает игровой ретерес. Вторая часть уже завязана на сюжетных… Читать дальше…
alfiya7163 7 декабря 2019, 17:57
Прикольный фильм, хорошо играют актеры...Но я ожидала большего...
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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