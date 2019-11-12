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The Kid

Малыш, 1921

1921 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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О фильме

Это история ребенка, брошенного своей разведенной матерью, которая надеется, что обеспечит сыну лучшую жизнь, подарив ему лимузин. К несчастью лимузин украден, а ребенка грабители выбрасывают на улицу, где его находит Маленький Бродяга. После безуспешных попыток найти мальчику новых родителей, Маленькому Бродяге приходится оставить его у себя. Он учит ребенка всему, что знает сам, от уроков улицы до правил поведения за столом, и от одного неудачного приключения к другому отчаянно борется за то, чтобы оставить мальчика у себя. В конце фильма, счастливом и грустном одновременно, Маленькому Бродяге предлагают остаться в доме у матери мальчика, которая наконец-то узнает сына и забирает его домой.

7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 1921
Премьера в мире 16 января 1921
Возраст 0+
Режиссер
Чарльз Чаплин
Чарльз Чаплин
В ролях
Чарльз Чаплин
Чарльз Чаплин
Генри Бергман
Эдна Первиэнс
Джеки Куган
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Малыш 3 постера
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Малыш
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