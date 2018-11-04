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Супергерои: Как все начиналось Супергерои: Как все начиналось
Киноафиша Фильмы Супергерои: Как все начиналось
Rise of the Superheroes

Супергерои: Как все начиналось, 2019

2019 / Великобритания
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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История о том, как супергерои сошли со страниц комиксов и покорили Голливуд
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О фильме

История о том, как супергерои, такие как Бэтмен, Блейд, Люди Икс, Человек-паук, Железный человек и Черная пантера, сошли со страниц комиксов в кинотеатры и захватили сначала Голливуд, а затем и весь мир.

6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 2 мая 2019
Премьера онлайн 4 ноября 2018
Премьера в мире 4 ноября 2018
Возраст 12+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Том О'Делл
В ролях
Нил Адамс
Крис Клэрмонт
Крис Клэрмонт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Супергерои: Как все начиналось 3 постера
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Супергерои: Как все начиналось
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«Супергерои. Как всё начиналось» — документальный фильм, снятый в 2018 году режиссёром Томом О’Деллом, подробно рассказывает о том, как комиксы прошли свой удивительный и впечатляющий путь от грошовых брошюрок за несколько центов, продававшихся среди жвачки и конфет, до мирового кинематографического феномена. Картина О'Делла выходит на российские экраны параллельно с началом проката последней части франшизы…
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Кадры из фильма Все кадры
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