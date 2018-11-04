Супергерои: Как все начиналось, 2019

История о том, как супергерои, такие как Бэтмен, Блейд, Люди Икс, Человек-паук, Железный человек и Черная пантера, сошли со страниц комиксов в кинотеатры и захватили сначала Голливуд, а затем и весь мир.
«Супергерои. Как всё начиналось» — документальный фильм, снятый в 2018 году режиссёром Томом О’Деллом, подробно рассказывает о том, как комиксы прошли свой удивительный и впечатляющий путь от грошовых брошюрок за несколько центов, продававшихся среди жвачки и конфет, до мирового кинематографического феномена. Картина О'Делла выходит на российские экраны параллельно с началом проката последней части франшизы…