Супергерои: Как все начиналось, 2019

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о выходе в прокат О фильме История о том, как супергерои, такие как Бэтмен, Блейд, Люди Икс, Человек-паук, Железный человек и Черная пантера, сошли со страниц комиксов в кинотеатры и захватили сначала Голливуд, а затем и весь мир. Развернуть 6.4 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6 Продолжительность 1 час 56 минут Год выпуска 2019 Премьера в России 2 мая 2019 Премьера онлайн 4 ноября 2018 Премьера в мире 4 ноября 2018 Возраст 12+ Прокатчик Кинологистика Режиссер Том О'Делл В ролях Нил Адамс Крис Клэрмонт Все актеры и съемочная группа 3 постера

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