Отель Мумбаи: Противостояние, 2018

Создатели фильма получили доступ к подлинным расшифровкам перехваченных телефонных разговоров между десятью террористами и их кураторами. Многие диалоги в фильме дословно повторяют реальные переговоры.

Кинорежиссер Энтони Марас был восхищен многочисленными примерами храбрости, проявленной работниками отеля во время нападений. Он рассказывал: “Работники кухни запихивали под рубашки противни для выпечки, делая самодельные пуленепробиваемые жилеты... помогали спуститься путешественникам из окон, используя веревки, сделанные из простыней... Некоторые сотрудники выводили людей через скрытые коридоры в безопасное место снаружи, а потом возвращались в отель и искали других людей, которых можно спасти”. Вдохновленный их мужеством и самоотверженностью, Марас был полон решимости рассказать эту историю в кино.

В конце «Миллионера из трущоб» актер Дев Патель танцевал на железнодорожной платформе в Мумбаи. Через месяц после того, как «Миллионер из трущоб» вышел в прокат в кинотеатрах, Патель увидел террористический акт на этой платформе. Когда стало ясно, что история будет экранизирована, актер понял, что обязан сняться в этом фильме.

В 2010 году в вестибюле отеля “Тадж-Махал Палас” был установлен мемориальный памятник в память о погибших во время осады 2008 года.

В фильме говорят следующих языках: английский, хинди, урду, пенджаби, русский, персидский, греческий,маратхи и арабский.

Актер Дев Патель прослезился, когда впервые увидел фильм на большом экране.

В фильме присутствуют реальные телевизионные кадры осады, а также кадры из документального фильма «Выживание в Мумбаи», номинированного на премию «Эмми» в 2009 году.

Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в Канаде 7 сентября 2018 года и была встречена бурными овациями.

Актер Анупам Кхер был взволнован возможностью отдать дань памяти жертвам событий в Мумбаи, городе, который он называет своим домом. “Трагедия в Мумбаи была похожа на дурной сон, но она была реальной”, — сказал он. — “Я знал людей, попавших в ловушку в те дни. Последствия такого события могут ощущаться годами. От этого нападения мне стало одиноко и грустно, и я много думал о тех, кто выжил. Мои появление в фильме во многом стало результатом этого потрясения”.

Дев патель рассматривался на роль Аржуна с момента написания сценария.

Несмотря на необычное название фильма, в 2008 году террористы в Мумбаи фактически атаковали два отеля: отель “Трайдент Оберой” и отель “Тадж-Махал Палас”.