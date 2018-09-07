Отель Мумбаи: Противостояние, 2018

2008 год. Обычное ноябрьское утро в индийском Мумбаи: тысячи автомобилей заполонили дороги, сотни тысяч пешеходов наводнили тротуары и набились в вагоны метро. Все спешат по своим делам. В эту толпу вливается компания из десяти молодых мужчин. Разделившись на несколько групп, они направляются к намеченным точкам. У каждого из них в сумке лежит автомат Калашникова, огромное количество патронов и других боеприпасов. Это террористы-смертники и несколько минут назад они получили последние указания от своего руководителя.
Официант Аржун опаздывает на смену в “Тадж-Махал Палас” — роскошный отель с превосходным сервисом в центре города. Туда же прибывает молодая пара с маленьким ребенком, солидный русский бизнесмен и множество других гостей.
Через несколько часов начинается террористическая атака. Нападению подвергаются вокзал, кафе, полицейский участок и другие места массового скопления людей. Террористы безжалостно расстреливают всех, кто попадается на глаза. Десятки людей гибнут, сотни получают ранения. Власти города дезориентированы. Выжившие пытаются укрыться в “Тадж-Махал Палас”, но даже не подозревают, что именно отель станет главной целью нападения.
Создатели фильма получили доступ к подлинным расшифровкам перехваченных телефонных разговоров между десятью террористами и их кураторами. Многие диалоги в фильме дословно повторяют реальные переговоры.
Кинорежиссер Энтони Марас был восхищен многочисленными примерами храбрости, проявленной работниками отеля во время нападений. Он рассказывал: “Работники кухни запихивали под рубашки противни для выпечки, делая самодельные пуленепробиваемые жилеты... помогали спуститься путешественникам из окон, используя веревки, сделанные из простыней... Некоторые сотрудники выводили людей через скрытые коридоры в безопасное место снаружи, а потом возвращались в отель и искали других людей, которых можно спасти”. Вдохновленный их мужеством и самоотверженностью, Марас был полон решимости рассказать эту историю в кино.
В конце «Миллионера из трущоб» актер Дев Патель танцевал на железнодорожной платформе в Мумбаи. Через месяц после того, как «Миллионер из трущоб» вышел в прокат в кинотеатрах, Патель увидел террористический акт на этой платформе. Когда стало ясно, что история будет экранизирована, актер понял, что обязан сняться в этом фильме.
В 2010 году в вестибюле отеля “Тадж-Махал Палас” был установлен мемориальный памятник в память о погибших во время осады 2008 года.
В фильме говорят следующих языках: английский, хинди, урду, пенджаби, русский, персидский, греческий,маратхи и арабский.
Актер Дев Патель прослезился, когда впервые увидел фильм на большом экране.
В фильме присутствуют реальные телевизионные кадры осады, а также кадры из документального фильма «Выживание в Мумбаи», номинированного на премию «Эмми» в 2009 году.
Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в Канаде 7 сентября 2018 года и была встречена бурными овациями.
Актер Анупам Кхер был взволнован возможностью отдать дань памяти жертвам событий в Мумбаи, городе, который он называет своим домом. “Трагедия в Мумбаи была похожа на дурной сон, но она была реальной”, — сказал он. — “Я знал людей, попавших в ловушку в те дни. Последствия такого события могут ощущаться годами. От этого нападения мне стало одиноко и грустно, и я много думал о тех, кто выжил. Мои появление в фильме во многом стало результатом этого потрясения”.
Дев патель рассматривался на роль Аржуна с момента написания сценария.
Несмотря на необычное название фильма, в 2008 году террористы в Мумбаи фактически атаковали два отеля: отель “Трайдент Оберой” и отель “Тадж-Махал Палас”.
Индия. Мумбаи. Роскошный отель «Тадж-Махал Палас» - гарантия безопасности. И каждый гость здесь – бог. Но однажды мир красоты, роскоши и комфорта рушится…Три дня противостояния смерти, три дня борьбы за выживание…