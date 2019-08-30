Джуди, 2019

«Джуди» - первая работа в качестве кинорежиссера Руперта Гулда, известного своими театральными постановками. Его любовь к театру не могла не повлиять на выбор тематики фильма: зрителю рассказывается не просто история актрисы Джуди Гарленд, но история ее жизни на сцене. Исполнительница главной роли – обладательница Оскара Рене Зеллвегер, наиболее известная по таким картинам, как «Холодная гора», «Чикаго», «Дневник Бриджет Джонс». Кроме нее в картине снялись Финн Уитрок («Ла-Ла Ленд», «Американская история ужасов»), Майкл Гэмбон, известный по роли Альбуса Дамблдора, а также ирландская актриса театра Джесси Бакли.

Действие происходит зимой 1968 года. Джуди Гарленд приезжает в Лондон, чтобы дать несколько концертов в честь тридцатилетия мюзикла «Волшебник страны Оз», принесшего ей популярность. В последние месяцы в ее жизни смешалось все: невероятная популярность, изможденность от карьеры, начавшейся слишком рано, обожание поклонников, вечная усталость и семейные драмы. Может быть, все это и привело к такому трагическому финалу ее судьбы…