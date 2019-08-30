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Джуди Джуди
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Judy

Джуди, 2019

2019 / Великобритания
6.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Байопик о голливудской звезде Джуди Гарленд
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Джуди» - первая работа в качестве кинорежиссера Руперта Гулда, известного своими театральными постановками. Его любовь к театру не могла не повлиять на выбор тематики фильма: зрителю рассказывается не просто история актрисы Джуди Гарленд, но история ее жизни на сцене. Исполнительница главной роли – обладательница Оскара Рене Зеллвегер, наиболее известная по таким картинам, как «Холодная гора», «Чикаго», «Дневник Бриджет Джонс». Кроме нее в картине снялись Финн Уитрок («Ла-Ла Ленд», «Американская история ужасов»), Майкл Гэмбон, известный по роли Альбуса Дамблдора, а также ирландская актриса театра Джесси Бакли.

Действие происходит зимой 1968 года. Джуди Гарленд приезжает в Лондон, чтобы дать несколько концертов в честь тридцатилетия мюзикла «Волшебник страны Оз», принесшего ей популярность. В последние месяцы в ее жизни смешалось все: невероятная популярность, изможденность от карьеры, начавшейся слишком рано, обожание поклонников, вечная усталость и семейные драмы. Может быть, все это и привело к такому трагическому финалу ее судьбы…

- Фильм является экранизацией пьесы  «End of the Rainbow» Питера Куилтера.

- В отличие от самой Джуди Гарленд, дебютировавшей на сцене в возрасте двух с половиной лет, Рене Зеллвегер впервые занялась музыкой в тридцать три года для подготовки к съемкам «Чикаго».

- Съемки фильма проходили в Вест-Энде.

- Саундтреком к фильму станут любимые песни Джуди Гарленд в исполнении Рене Зеллвегер.

Фильм рассказывает о последних концертах голливудской звезды Джуди Гарлэнд в Лондоне в 1968 году. Звезда «Волшебника страны Оз» готовится к шоу, ссорится с руководством, очаровывает музыкантов. Это хрупкая женщина, которую истощили годы тяжелой работы и тоска по детям.

6.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 17 октября 2019
Премьера онлайн 24 декабря 2019
Премьера в мире 30 августа 2019
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Руперт Гулд
Руперт Гулд
В ролях
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Финн Уиттрок
Финн Уиттрок
Джесси Бакли
Джесси Бакли
Гайя Уайсс
Гайя Уайсс
Джемма-Ли Деверё
Джемма-Ли Деверё
Все актеры и съемочная группа
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Джуди смотреть онлайн

Джуди
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Наша рецензия
Голливудская звезда Джуди Гарленд (Рене Зеллвегер) работала с двух лет, но к сорока шести годам оказалась банкротом. После очередного концерта ей с двумя маленькими детьми даже некуда пойти ночевать. Ее больше не хотят снимать в кино, ее не приглашают на большие площадки: в Америке карьера Джуди кажется завершенной. Единственный шанс хоть как-то поправить финансовое положение – это гастроли в Лондоне. Правда, ради них Гарленд придется оставить сына и дочь на попечении бывшего мужа (Руфус…
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Mikhail Kokin 19 октября 2019, 14:58
Посмотрел фильм.
Очень грустная история..
Конечно кино понравилось!
Рене Зеллвегер достойна Оскара за роль Джуди Гарленд! И наверное его и получит...
Андрей 15 июня 2020, 00:44
фильм хороший, Зельвегер молодец - классно сыграла!
история одновременно и грустная, и красивая.
посмотреть рекомендую, но настраивайтесь на… Читать дальше…
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16 голосов
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саундтрек фильма Джуди
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