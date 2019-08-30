Джуди, 2019

«Джуди» - первая работа в качестве кинорежиссера Руперта Гулда, известного своими театральными постановками. Его любовь к театру не могла не повлиять на выбор тематики фильма: зрителю рассказывается не просто история актрисы Джуди Гарленд, но история ее жизни на сцене. Исполнительница главной роли – обладательница Оскара Рене Зеллвегер, наиболее известная по таким картинам, как «Холодная гора», «Чикаго», «Дневник Бриджет Джонс». Кроме нее в картине снялись Финн Уитрок («Ла-Ла Ленд», «Американская история ужасов»), Майкл Гэмбон, известный по роли Альбуса Дамблдора, а также ирландская актриса театра Джесси Бакли.
Действие происходит зимой 1968 года. Джуди Гарленд приезжает в Лондон, чтобы дать несколько концертов в честь тридцатилетия мюзикла «Волшебник страны Оз», принесшего ей популярность. В последние месяцы в ее жизни смешалось все: невероятная популярность, изможденность от карьеры, начавшейся слишком рано, обожание поклонников, вечная усталость и семейные драмы. Может быть, все это и привело к такому трагическому финалу ее судьбы…
- Фильм является экранизацией пьесы «End of the Rainbow» Питера Куилтера.
- В отличие от самой Джуди Гарленд, дебютировавшей на сцене в возрасте двух с половиной лет, Рене Зеллвегер впервые занялась музыкой в тридцать три года для подготовки к съемкам «Чикаго».
- Съемки фильма проходили в Вест-Энде.
- Саундтреком к фильму станут любимые песни Джуди Гарленд в исполнении Рене Зеллвегер.
Фильм рассказывает о последних концертах голливудской звезды Джуди Гарлэнд в Лондоне в 1968 году. Звезда «Волшебника страны Оз» готовится к шоу, ссорится с руководством, очаровывает музыкантов. Это хрупкая женщина, которую истощили годы тяжелой работы и тоска по детям.
Очень грустная история..
Конечно кино понравилось!
Рене Зеллвегер достойна Оскара за роль Джуди Гарленд! И наверное его и получит...
история одновременно и грустная, и красивая.
посмотреть рекомендую, но настраивайтесь на… Читать дальше…