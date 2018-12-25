Холмс & Ватсон, 2019

«Холмс и Ватсон» – новое переосмысление культового произведения Артура Конан Дойла, за реализацию которого взялся Этан Коэн («Крепись!»). Режиссер больше известен как сценарист, участвовавший в создании «Людей в черном 3» и «Мадагаскара 2». Мориарти сыграл Рэйф Файнс («Список Шиндлера», «Чтец» и «Отель «Гранд Будапешт»»), в роли Холмса выступил Уилл Феррелл («Персонаж», «Продюсеры»), а Ватсона – Джон Си Райли («Чикаго», «Авиатор»).
Это невероятная история проницательного частного сыщика Шерлока Холмса и его верного друга доктора Ватсона. Им предстоит распутать сложнейшее дело и столкнуться с главным врагом – Мориарти.
- Это вторая полнометражная работа Этана Коэна. Первая – криминальная комедия «Крепись!»
- Уилл Феррелл и Джон Си Райли уже трижды работали вместе – в фильмах «Рики Бобби: Король дороги», «Сводные братья» и «Телеведущий: И снова здравствуйте»
- Юная актриса Белла Рамси, известная по «Игре престолов», сыграла небольшую роль в «Приключениях Шерлока Холмса». Это стало ее полнометражным дебютом
- Одной из локаций для съемок стал Хэмптон-корт в Лондоне
Комедийная интерпретация детектива Артура Конана Дойла о приключениях Шерлока Холмса и Доктора Ватсона.