Холмс & Ватсон, 2019

«Холмс и Ватсон» – новое переосмысление культового произведения Артура Конан Дойла, за реализацию которого взялся Этан Коэн («Крепись!»). Режиссер больше известен как сценарист, участвовавший в создании «Людей в черном 3» и «Мадагаскара 2». Мориарти сыграл Рэйф Файнс («Список Шиндлера», «Чтец» и «Отель «Гранд Будапешт»»), в роли Холмса выступил Уилл Феррелл («Персонаж», «Продюсеры»), а Ватсона – Джон Си Райли («Чикаго», «Авиатор»).

Это невероятная история проницательного частного сыщика Шерлока Холмса и его верного друга доктора Ватсона. Им предстоит распутать сложнейшее дело и столкнуться с главным врагом – Мориарти.