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Холмс & Ватсон Холмс & Ватсон
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Holmes & Watson

Холмс & Ватсон, 2019

2019 / США
3.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 3.9
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Новое комедийное переосмысление культового произведения Артура Конан Дойла
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Холмс и Ватсон» – новое переосмысление культового произведения Артура Конан Дойла, за реализацию которого взялся Этан Коэн («Крепись!»). Режиссер больше известен как сценарист, участвовавший в создании «Людей в черном 3» и «Мадагаскара 2». Мориарти сыграл Рэйф Файнс («Список Шиндлера», «Чтец» и «Отель «Гранд Будапешт»»), в роли Холмса выступил Уилл Феррелл («Персонаж», «Продюсеры»), а Ватсона – Джон Си Райли («Чикаго», «Авиатор»).

Это невероятная история проницательного частного сыщика Шерлока Холмса и его верного друга доктора Ватсона. Им предстоит распутать сложнейшее дело и столкнуться с главным врагом – Мориарти.

- Это вторая полнометражная работа Этана Коэна. Первая – криминальная комедия «Крепись!»

- Уилл Феррелл и Джон Си Райли уже трижды работали вместе – в фильмах «Рики Бобби: Король дороги», «Сводные братья» и «Телеведущий: И снова здравствуйте»

- Юная актриса Белла Рамси, известная по «Игре престолов», сыграла небольшую роль в «Приключениях Шерлока Холмса». Это стало ее полнометражным дебютом

- Одной из локаций для съемок стал Хэмптон-корт в Лондоне

Комедийная интерпретация детектива Артура Конана Дойла о приключениях Шерлока Холмса и Доктора Ватсона.

3.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 24 января 2019
Премьера онлайн 26 марта 2019
Премьера в мире 25 декабря 2018
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Этан Коэн
Этан Коэн
В ролях
Келли Макдоналд
Келли Макдоналд
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Ребекка Холл
Ребекка Холл
Хью Лори
Хью Лори
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Холмс & Ватсон 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Знакомая всем история возвращается в новой версии. Величайший детектив Шерлок Холмс (Уилл Фэррелл) снова знакомится с ветераном войны Джоном Ватсоном (Джон Си Райли). Сыщик и его помощник расследуют преступления зловещего профессора Мориарти (Рэйф Файнс) и предотвращают убийство английской королевы. Только на этот раз все действие сопровождается глупыми шутками и нелепыми поступками. Ведь главные герои — клинические идиоты. Любой, кто берется экранизировать историю, которую до этого…
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alfiya7163 30 января 2019, 10:19
фильм понравился...специфический юмор...легкий... моментами конечно скучновато было...но в целом не плохо.... посмеялась от души...Золотого Орла с… Читать дальше…
jakovleva_1987 8 февраля 2019, 22:36
Отвратителтное нечто, фильмом язык не поворачивается назвать. Юмора там рядом не стояло, выдержала только 40 минут и то через силу, ушла с сеанса не единстаенная и не первая.
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23 февраля 2019 13:08
Дональд Трамп номинирован на «Золотую малину» У президента США уже есть одна премия за сомнительные достижения в кино.
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21 января 2019 14:58
Кассовые сборы США и Канады с 4 по 6 января: Аквамен стал настоящим королем DC Всего один новый широкий релиз не смог прервать царствование «Аквамена», вот уже третью неделю занимающего первое место.
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7 января 2019 15:10
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