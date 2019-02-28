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На берегу мечты На берегу мечты
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На берегу мечты, 2018

2018 / Россия
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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В 2000-м году молодой и одинокий человек возвращается из Чечни. Его раны так и не заросли, но вместо того, чтобы закрыться в себе, он начинает помогать такой же одинокой и брошенной девочке осуществить свою мечту. Он делает это без какой-либо корысти, с чистым сердцем, что в наше непростое время становится все большей редкостью.

Картину «На берегу мечты» снял начинающий режиссер Баир Уладаев. За его плечами всего один полнометражный проект — лента «Два капитана» 2018 года, главную роль в которой сыграл известный российский исполнитель Рома Жиган. В новом проекте постановщика задействованы в основном малоизвестные актеры.

- Изначально главным героем фильма «На берегу мечты» был пожилой человек, однако, отсняв 50 минут картины, было принято решение полностью переделать сценарий, из-за чего на свет родилась совершенно другая история.

- Режиссер Баир Уладаев выступил также в качестве сценариста, оператора и исполнителя главной роли в своем проекте.

- Оператор Николай Лобжанидзе также работал с Баиром Уладаевым на съемках его первой картины «Два капитана».

Фильм отправляет нас в 2000-й год. История рассказывает о вернувшемся раненым из Чечни молодом парне и одинокой, брошенной девочке, в которой герой, возможно, видит свою сестру и пытается помочь ей реализовать ее мечту. Это фильм о чистоте человеческого сердца, способного к добрым и самоотверженным поступкам.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 28 февраля 2019
Премьера в мире 28 февраля 2019
Возраст 6+
Прокатчик Russian Film Group
Режиссер
Баир Уладаев
В ролях
Баир Уладаев
Анфиса Манхаева
Дарья Трифонова
Алексей Суворов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма На берегу мечты 2 постера
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На берегу мечты
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