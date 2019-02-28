На берегу мечты, 2018

В 2000-м году молодой и одинокий человек возвращается из Чечни. Его раны так и не заросли, но вместо того, чтобы закрыться в себе, он начинает помогать такой же одинокой и брошенной девочке осуществить свою мечту. Он делает это без какой-либо корысти, с чистым сердцем, что в наше непростое время становится все большей редкостью.
Картину «На берегу мечты» снял начинающий режиссер Баир Уладаев. За его плечами всего один полнометражный проект — лента «Два капитана» 2018 года, главную роль в которой сыграл известный российский исполнитель Рома Жиган. В новом проекте постановщика задействованы в основном малоизвестные актеры.
- Изначально главным героем фильма «На берегу мечты» был пожилой человек, однако, отсняв 50 минут картины, было принято решение полностью переделать сценарий, из-за чего на свет родилась совершенно другая история.
- Режиссер Баир Уладаев выступил также в качестве сценариста, оператора и исполнителя главной роли в своем проекте.
- Оператор Николай Лобжанидзе также работал с Баиром Уладаевым на съемках его первой картины «Два капитана».
Фильм отправляет нас в 2000-й год. История рассказывает о вернувшемся раненым из Чечни молодом парне и одинокой, брошенной девочке, в которой герой, возможно, видит свою сестру и пытается помочь ей реализовать ее мечту. Это фильм о чистоте человеческого сердца, способного к добрым и самоотверженным поступкам.