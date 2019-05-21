Паразиты, 2019

Знаменитый корейский режиссер Пон Джун-хо («Окча», «Воспоминания об убийстве») выпустил на экраны свое новое творение - «Паразиты». Фильм стал победителем на Каннском фестивале и собрал множество положительных отзывов кинокритиков и зрителей. На главную роль в «Паразитах» режиссер пригласил своего любимчика Сон Кан-хо («Сквозь снег»), а также Чхве У-щика («Окча»), Пак Со-дам («Золушка и четверо рыцарей») и Ли Сон-Гюна («Трудный день»).

Сюжет фильма противопоставляет жизнь бедных и богатых. Сын и дочь из семьи, с трудом сводящей концы с концами, находят работу в доме у обеспеченных корейцев, помешанных на всем американском. Но, кто за чей счет выживает, не так-то просто понять.