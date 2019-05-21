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Паразиты Паразиты
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Gisaengchung / Parasite

Паразиты, 2019

2019 / Корея
7.5 Оцените
95 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Найди злоумышленника
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Знаменитый корейский режиссер Пон Джун-хо («Окча», «Воспоминания об убийстве») выпустил на экраны свое новое творение - «Паразиты». Фильм стал победителем на Каннском фестивале и собрал множество положительных отзывов кинокритиков и зрителей. На главную роль в «Паразитах» режиссер пригласил своего любимчика Сон Кан-хо («Сквозь снег»), а также Чхве У-щика («Окча»), Пак Со-дам («Золушка и четверо рыцарей») и Ли Сон-Гюна («Трудный день»).

Сюжет фильма противопоставляет жизнь бедных и богатых. Сын и дочь из семьи, с трудом сводящей концы с концами, находят работу в доме у обеспеченных корейцев, помешанных на всем американском. Но, кто за чей счет выживает, не так-то просто понять.

- Фильм удостоился главной награды Каннского кинофестиваля в 2019 году. 

- Актер Сон Кан-хо уже в четвертый раз снимается в фильмах Пон Джун-хо, до этого он играл в фильмах «Воспоминания об убийствах», «Сквозь снег» и «Вторжение динозавра».

- Молодой актер Чхве У-щик уже снимался в другом фильме режиссера – «Окча». Эта лента попала в конкурс Каннского фестиваля-2017, но не победила. 

- Слоган фильма «Паразиты»: «Найди злоумышленника».
 

Семья Ки Тэка живет в полуподвале и перебивается мизерными заработками, собирая упаковки для пиццы. Ситуация меняется, когда старший сын Ки Ву, благодаря рекомендации друга, фальшивому диплому и природному обаянию, получает работу репетитора английского языка дочери бизнесмена Пака. Оказавшись в роскошном доме, парень находит весьма нетривиальный способ решить проблемы своих родных.

7.5 Оцените
95 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 4 июля 2019
Премьера онлайн 6 августа 2019
Премьера в мире 21 мая 2019
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Пон Чжун-хо
Пон Чжун-хо
В ролях
Сон Кан-хо
Сон Кан-хо
Ли Сон-гюн
Ли Сон-гюн
Чо Ё-джон
Чо Ё-джон
Чхве У-щик
Чхве У-щик
Пак Со-джун
Пак Со-джун
Все актеры и съемочная группа
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Паразиты смотреть онлайн

Паразиты
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Поместить «Паразитов» в определённые жанровые рамки непросто: фильм одновременно смешит, ужасает и зубоскалит. После хождения в Голливуд, Пон Джун-хо вернулся в родную Южную Корею и снял комментарий на тему классового неравенства, если хотите, сатиру на противостояние богатых и бедных, в которой паразитами окажутся все. Ближайший родственник этого кино, как ни странно, боевик «Сквозь снег», в котором Крис Эванс прорубал себе дорогу по поезду, разделившему выживших после…
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nopilot 6 июля 2019, 16:50
Иногда планы не лучше мечтаний
На постере «Паразитов» значится слоган «Найди злоумышленника». При этом картина вовсе не детективная и не имеет… Читать дальше…
Андрей 15 февраля 2020, 13:35
5 баллов из 10ти!
4 Оскара??? америкосы как всегда чудят!
фильм хороший, хорошо снят, хорошая и смешная игра актёров, сюжет до развязки классный!… Читать дальше…
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