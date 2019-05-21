Паразиты, 2019

Знаменитый корейский режиссер Пон Джун-хо («Окча», «Воспоминания об убийстве») выпустил на экраны свое новое творение - «Паразиты». Фильм стал победителем на Каннском фестивале и собрал множество положительных отзывов кинокритиков и зрителей. На главную роль в «Паразитах» режиссер пригласил своего любимчика Сон Кан-хо («Сквозь снег»), а также Чхве У-щика («Окча»), Пак Со-дам («Золушка и четверо рыцарей») и Ли Сон-Гюна («Трудный день»).
Сюжет фильма противопоставляет жизнь бедных и богатых. Сын и дочь из семьи, с трудом сводящей концы с концами, находят работу в доме у обеспеченных корейцев, помешанных на всем американском. Но, кто за чей счет выживает, не так-то просто понять.
- Фильм удостоился главной награды Каннского кинофестиваля в 2019 году.
- Актер Сон Кан-хо уже в четвертый раз снимается в фильмах Пон Джун-хо, до этого он играл в фильмах «Воспоминания об убийствах», «Сквозь снег» и «Вторжение динозавра».
- Молодой актер Чхве У-щик уже снимался в другом фильме режиссера – «Окча». Эта лента попала в конкурс Каннского фестиваля-2017, но не победила.
- Слоган фильма «Паразиты»: «Найди злоумышленника».
Семья Ки Тэка живет в полуподвале и перебивается мизерными заработками, собирая упаковки для пиццы. Ситуация меняется, когда старший сын Ки Ву, благодаря рекомендации друга, фальшивому диплому и природному обаянию, получает работу репетитора английского языка дочери бизнесмена Пака. Оказавшись в роскошном доме, парень находит весьма нетривиальный способ решить проблемы своих родных.
На постере «Паразитов» значится слоган «Найди злоумышленника». При этом картина вовсе не детективная и не имеет… Читать дальше…
4 Оскара??? америкосы как всегда чудят!
фильм хороший, хорошо снят, хорошая и смешная игра актёров, сюжет до развязки классный!… Читать дальше…