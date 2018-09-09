Середина 90-х, 2018

Для своего режиссерского дебюта голливудская звезда Джона Хилл («Волк с Уолл-стрит», «Парни со стволами») пригласил Кэтрин Уотерстон («Фантастические твари»), Лукаса Хеджеса (номинация на «Оскар» за роль в «Манчестер у моря»), Санни Сулджика («Убийство священного оленя»), дюжину настоящих уличных скейтбордистов, а также оскароносных композиторов Аттикуса Росса и Трента Резнера (Nine inch nails).

Сюжет перенесет зрителя в Лос-Анджелес 90-х, когда мобильные телефоны, скейтборды и музыка были не только частью жизни, но и ее смыслом.