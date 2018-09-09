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Середина 90-х Середина 90-х
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Mid90s

Середина 90-х, 2018

2018 / США
7.7 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Подросток попадает в банду скейтеров
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Для своего режиссерского дебюта голливудская звезда Джона Хилл («Волк с Уолл-стрит», «Парни со стволами») пригласил Кэтрин Уотерстон («Фантастические твари»), Лукаса Хеджеса (номинация на «Оскар» за роль в «Манчестер у моря»), Санни Сулджика («Убийство священного оленя»), дюжину настоящих уличных скейтбордистов, а также оскароносных композиторов Аттикуса Росса и Трента Резнера (Nine inch nails).

Сюжет перенесет зрителя в Лос-Анджелес 90-х, когда мобильные телефоны, скейтборды и музыка были не только частью жизни, но и ее смыслом.

- Фильм-участник программы "Панорама" 69-го Берлинского кинофестиваля.

Уморительная, дерзкая и очень душевная история о Лос-Анджелесе 90-х, скейтбордах и детстве без мобильников и интернета, с саундтреком из Pixies, Моррисси и Wu-Tang Clan. 

7.7 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 14 марта 2019
Премьера в мире 9 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Джона Хилл
Джона Хилл
В ролях
Кэтрин Уотерстон
Кэтрин Уотерстон
Лукас Хеджес
Лукас Хеджес
Санни Сулджик
Санни Сулджик
Джеррод Кармайкл
Джеррод Кармайкл
Стефан Николи
Стефан Николи
Все актеры и съемочная группа
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Стиви (Санни Сулджик) — обычный подросток, живущий в середине девяностых в Калифорнии. Он хочет быть взрослее, поэтому активно интересуется музыкой и играми старшего брата (Лукас Хеджес). Хочет быть круче, поэтому пытается кататься на скейте и прибивается к стайке старшаков-скейтеров из не самых благополучных семей. Ну и конечно, начинает ссориться с мамой (Кэтрин Уотерсон), ну просто потому что он подросток. Джона Хилл за десятые годы (интересно, снимет ли он фильм про середину этого…
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