Середина 90-х, 2018

Для своего режиссерского дебюта голливудская звезда Джона Хилл («Волк с Уолл-стрит», «Парни со стволами») пригласил Кэтрин Уотерстон («Фантастические твари»), Лукаса Хеджеса (номинация на «Оскар» за роль в «Манчестер у моря»), Санни Сулджика («Убийство священного оленя»), дюжину настоящих уличных скейтбордистов, а также оскароносных композиторов Аттикуса Росса и Трента Резнера (Nine inch nails).
Сюжет перенесет зрителя в Лос-Анджелес 90-х, когда мобильные телефоны, скейтборды и музыка были не только частью жизни, но и ее смыслом.
- Фильм-участник программы "Панорама" 69-го Берлинского кинофестиваля.
Уморительная, дерзкая и очень душевная история о Лос-Анджелесе 90-х, скейтбордах и детстве без мобильников и интернета, с саундтреком из Pixies, Моррисси и Wu-Tang Clan.