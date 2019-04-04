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Потерянное звено Потерянное звено
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Потерянное звено, 2018

2018 / США / Канада
7.9 Оцените
17 голосов
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Сказка для детей и взрослых о милом фантастическом создании
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Причины посмотреть Факты О фильме

В центре сюжета мультфильма «Потерянное звено» — неуловимый исследователь Лайонел Фрост. Всю свою жизнь он ищет по миру фантастических животных, о которых слышали лишь в сказках. Несмотря на то, что в их существование не верит никто кроме него самого, он все-таки добивается своей цели и находит существо по имени Линк. Вместе им предстоит разгадать множество тайн и, возможно, пролить свет на возникновение жизни.

Режиссер мультфильма «Паранорман, или Как приручить зомби», а также сценарист другого известного анимационного шедевра «Кубо. Легенда о самурае» Крис Батлер выпускает свою вторую режиссерскую работу «Потерянное звено». Главных персонажей его ленты озвучили известные голливудские актеры, в числе которых Хью Джекман, Зои Салдана, Эмма Томпсон, Зак Галифианакис и многие другие.

- «Потерянное звено» — шестой стоп-моушн мультфильм в истории, снятый в формате 2.35:1. С таким же разрешением экрана снимались также «Остров собак», «Аномализа» и другие выдающиеся анимационные работы современности.

- Для актрисы Эммы Томпсон «Потерянное звено» стал четвертой работой озвуачния. До этого она дарила свой голос персонажам фильмов «Планета сокровищ», «Красавица и чудовище» и «Храбрая сердцем».

- Для Хью Джекмана «Потерянное звено» также стал четвертым проектом, в котором он поработал над озвучкой. До этого были «Делай ноги», «Смывайся!» и «Хранители снов».

- Актеры озвучания Мэтт Лукас и Стивен Фрай играли вместе в фильмах «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».

- Все куклы для картины «Потерянное звено» были изготовлены примерно на 20% меньше в размерах, по сравнению с куклами для предыдущих фильмов студии LAIKA. Такое масштабирование позволило сделать декорации меньше, а Мистеру Линку - стать самым крупным персонажем в фильме, при этом сохранив довольно комфортный для аниматоров рост в 40 сантиметров.

- Каждая кукла была оснащена уникальной электронной системой, позволявшей аниматорам дистанционно обеспечивать заданные поступательные движения.

- У персонажей и предметов в фильме уникальный и очень стилизованный дизайн. Все эти стилизованные формы и образы объединены правилом «трёх равных частей». Например, длинные ноги Сэра Лайонела составляют две третьи от его роста. Глаза чудовища Несси расположены в верхней трети её головы. Это правило позволяет сохранять последовательность и выдерживать общий стиль при изображении разных культур и континентов, которыми изобилует данный фильм.

Знакомьтесь: отважный исследователь, сэр Лайонел Фрост. Учёный и путешественник, всю свою жизнь посвятивший одной цели – поискам фантастических тварей из сказок и легенд. Никто не верит, что они существуют на самом деле, и только сэр Лайонел уверен: истина где-то рядом. Удача улыбается ему в Новом Свете, где он наконец-то встречает легендарного Бигфута (известного также, как Саскватч, Йети, Снежный Человек и Потерянное Звено эволюционной теории). Научное открытие оказывается милейшим и дружелюбным существом, и к тому же – очень одиноким: он остался последним из своих сородичей. Лайонел Фрост решает помочь своему новому другу в поисках его дальних родственников, и они отправляются на другой конец света – в горы Тибета, где, если верить слухам, в легендарной долине Шангри-Ла можно встретить уцелевших йети. Их путешествие не обойдется без приключений, ведь у сэра Лайонела есть немало заклятых врагов, которые хотят во что бы то ни стало помешать ему достичь своей цели.

7.9 Оцените
17 голосов
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 4 апреля 2019
Премьера в мире 4 апреля 2019
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Крис Батлер
Крис Батлер
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Сэр Лайонел Фрост много лет странствует по свету в поисках монстров из древних мифов и легенд. Он считает, что давно заслужил членство в элитном клубе путешественников, однако высокомерные соотечественники, опасаясь конкуренции, не спешат его туда принимать. Новым шансом для Фроста становится таинственное письмо, в котором указано местонахождение существа, именуемого Сасквочем (он же Бигфут, он же Йети, он же Снежный человек). Британский исследователь считает его потерянным звеном в…
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саундтрек мультфильма Потерянное звено
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