Потерянное звено, 2018

- «Потерянное звено» — шестой стоп-моушн мультфильм в истории, снятый в формате 2.35:1. С таким же разрешением экрана снимались также «Остров собак», «Аномализа» и другие выдающиеся анимационные работы современности.

- Для актрисы Эммы Томпсон «Потерянное звено» стал четвертой работой озвуачния. До этого она дарила свой голос персонажам фильмов «Планета сокровищ», «Красавица и чудовище» и «Храбрая сердцем».

- Для Хью Джекмана «Потерянное звено» также стал четвертым проектом, в котором он поработал над озвучкой. До этого были «Делай ноги», «Смывайся!» и «Хранители снов».

- Актеры озвучания Мэтт Лукас и Стивен Фрай играли вместе в фильмах «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».

- Все куклы для картины «Потерянное звено» были изготовлены примерно на 20% меньше в размерах, по сравнению с куклами для предыдущих фильмов студии LAIKA. Такое масштабирование позволило сделать декорации меньше, а Мистеру Линку - стать самым крупным персонажем в фильме, при этом сохранив довольно комфортный для аниматоров рост в 40 сантиметров.

- Каждая кукла была оснащена уникальной электронной системой, позволявшей аниматорам дистанционно обеспечивать заданные поступательные движения.

- У персонажей и предметов в фильме уникальный и очень стилизованный дизайн. Все эти стилизованные формы и образы объединены правилом «трёх равных частей». Например, длинные ноги Сэра Лайонела составляют две третьи от его роста. Глаза чудовища Несси расположены в верхней трети её головы. Это правило позволяет сохранять последовательность и выдерживать общий стиль при изображении разных культур и континентов, которыми изобилует данный фильм.