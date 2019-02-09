Золотая перчатка, 2019

Кино, после которого хочется принять душ. Фатих Акин показывает родной Гамбург 1970-х, в котором живёт (ужасно) и действует (ещё ужаснее) серийный киллер Фриц Хонка. Он знакомится с несчастными женщинами, коротающими дни в баре «Золотая перчатка», и водит их домой. Одним удаётся выжить, других Хонка убивает и распиливает на части. В основе сюжета лежит реальная история серийного убийцы, который орудовал на улицах города в 70-е (вы обязательно увидите фото реального Хонки в финале этой уродливой истории). Режиссер ленты «Золотая перчатка» — немец турецкого происхождения Фатих Акин — после драмы «На пределе» с Дайан Крюгер снял самое провокационное кино в своей карьере. Главную роль исполнил молодой актер Йонас Дасслер, которого также можно увидеть в номинированном на «Оскар» 2018 от Германии фильме «Работа без авторства».

Главный герой фильма, неквалифицированный рабочий Фриц Хонка, проводит все свободные вечера в баре «Золотая перчатка». Фрица с его деформированным лицом, очками с огромными линзами, сильным косоглазием и прозвищем «Фите», в баре считают безобидным и застенчивым парнем. Трактирщик позволяет ему обращаться к пожилым одиноким женщинам и предлагать им спиртные напитки.

Однажды Фриц наконец преуспевает в своих неловких ухаживаниях и приводит одинокую старушку в свою небольшую квартиру на чердаке, увешанную многочисленными эротическими фотографиями в стиле пин-ап. После того, как они занимаются любовью, Фриц вдруг исполняется отвращением к своей любовнице и убивает ее. Чтобы не вызывать подозрений, Хонка расчленяет труп и раскидывает конечности бедолаги по всему району.

Вскоре Хонка входит во вкус и совершает все больше преступлений, пряча отрубленные части тела жертв за панелями под наклонным потолком. Он пытается замаскировать запах разложения цветами, а источником все-таки пробивающегося трупного амбре объявляет живущую этажом ниже семью греческих беженцев.

Одной из потенциальных жертв Фрица становится пожилая бродяжка Герда, но неожиданно маньяк проникается к нищенке симпатией: она называет его “босс”, относится к нему как к сыну, убирается в доме и отлично готовит. Сможет ли невинная старушка растопить сердце коварного негодяя и вернуть его на правильный путь, или лишь ускорит его падение во тьму?