Золотая перчатка, 2019

Кино, после которого хочется принять душ. Фатих Акин показывает родной Гамбург 1970-х, в котором живёт (ужасно) и действует (ещё ужаснее) серийный киллер Фриц Хонка. Он знакомится с несчастными женщинами, коротающими дни в баре «Золотая перчатка», и водит их домой. Одним удаётся выжить, других Хонка убивает и распиливает на части. В основе сюжета лежит реальная история серийного убийцы, который орудовал на улицах города в 70-е (вы обязательно увидите фото реального Хонки в финале этой уродливой истории). Режиссер ленты «Золотая перчатка» — немец турецкого происхождения Фатих Акин — после драмы «На пределе» с Дайан Крюгер снял самое провокационное кино в своей карьере. Главную роль исполнил молодой актер Йонас Дасслер, которого также можно увидеть в номинированном на «Оскар» 2018 от Германии фильме «Работа без авторства».
Главный герой фильма, неквалифицированный рабочий Фриц Хонка, проводит все свободные вечера в баре «Золотая перчатка». Фрица с его деформированным лицом, очками с огромными линзами, сильным косоглазием и прозвищем «Фите», в баре считают безобидным и застенчивым парнем. Трактирщик позволяет ему обращаться к пожилым одиноким женщинам и предлагать им спиртные напитки.
Однажды Фриц наконец преуспевает в своих неловких ухаживаниях и приводит одинокую старушку в свою небольшую квартиру на чердаке, увешанную многочисленными эротическими фотографиями в стиле пин-ап. После того, как они занимаются любовью, Фриц вдруг исполняется отвращением к своей любовнице и убивает ее. Чтобы не вызывать подозрений, Хонка расчленяет труп и раскидывает конечности бедолаги по всему району.
Вскоре Хонка входит во вкус и совершает все больше преступлений, пряча отрубленные части тела жертв за панелями под наклонным потолком. Он пытается замаскировать запах разложения цветами, а источником все-таки пробивающегося трупного амбре объявляет живущую этажом ниже семью греческих беженцев.
Одной из потенциальных жертв Фрица становится пожилая бродяжка Герда, но неожиданно маньяк проникается к нищенке симпатией: она называет его “босс”, относится к нему как к сыну, убирается в доме и отлично готовит. Сможет ли невинная старушка растопить сердце коварного негодяя и вернуть его на правильный путь, или лишь ускорит его падение во тьму?
Фильм основан на одноименном романе Хайнца Странка, опубликованном в 2016 году. Странк получил в фильме небольшое камео: в самом начале картины его можно увидеть среди других посетителей бара. По заявлениям режиссера картины, Фатиха Акина, книга понравилась ему тем, что Странку удалось воздать должное и жертвам, и Фрицу Хонке: «Хонка для меня не серийный убийца, как Ганнибал Лектер из «Молчания ягнят». Тот убивает в США и является всего лишь вымышленным персонажем. Хонка же был настоящим человеком».
Сюжет фильма и романа основан на реальных преступлениях, совершенных серийным убийцей Фрицем Хонкой, который действовал в семидесятых годах прошлого века в Гамбурге, в квартале Санкт-Паули. В этом же квартале в те годы рос Фатих Акин. Большая часть образа Хонки и Гамбурга того времени заимствованы из воспоминаний, фантазий и страхов режиссера.
Съемки фильма начались 2 июля 2018 года в гамбургском квартале Сан-Паули. Хотя паб «Золотая перчатка», давший название фильму, к тому времени все еще работал, вместо него съемочная группа выстроила небольшой павильон, в котором были воссозданы интерьеры семидесятых. Художник-постановщик картины Тамо Кунц и арт-директор Сет Тернер использовали для реконструкции квартиры Хонки архивные полицейские фотографии и реквизит из полицейского музея, которые были сделаны после ареста Хонки. В титрах вы можете увидеть фотографии с эскизов мест преступлений, одежду жертв и «лисий хвост», предполагаемое орудие всех убийств Хонки.
Главную роль Фрица Хонки исполнил немецкий актер Йонас Дасслер. Во время съемок Дасслер носил контактные линзы, сделанные в Лондоне, которые изображали сильное косоглазие Хонки. Кроме того, актер носил невероятный грим, над которым большая команда гримеров работала по несколько часов перед началом каждого съемочного дня. Таким образом, по словам Фатиха Акина, была создана фигура в традициях «Горбуна из Нотр-Дама» Виктора Гюго. По словам Дасслера, персонаж представляет собой человека, который пытался выбраться в средний класс, но жестокие условия жизни в итоге заставили его свернуть на кривую дорожку.
В сценарии фильма присутствовала сцена из детства Фрица Хонки, в которой его изнасиловали. Но во время монтажа Фатих Акин счел ее лишней, потому что это было слишком глупое объяснение. «Только то, что вас изнасиловали в детстве, не дает вам права быть серийным убийцей. Многие люди были изнасилованы в детстве и не превратились в серийных убийц, и такое объяснение было бы для них пощечиной», сказал режиссер.
Чтобы помочь актрисам справиться со сценами изнасилований, на съемочную площадку была приглашена женщина-психолог.
Западная Германия, 70-е годы. Фриц Хонка - типичный неудачник средних лет, так ничего и не достигший в жизни. Он коротает унылые вечера в кабаке «Золотая перчатка». Здесь, в компании себе подобных, он дурманит себя алкоголем и ищет близости с одинокими женщинами, безвозвратно утратившими свою молодость и достоинство. Фриц завлекает эти потерянные души в свое холостяцкое логово. В этом затхлом мирке в безобидном для окружающих уродце просыпается монстр…
Фильм основан на реальных событиях и повествует о серийном убийце Фрице Хонке, орудовавшем в послевоенном… Читать дальше…
Фильм «Золотая перчатка» немецкого режиссёра турецкого происхождения Фатиха Акина основан на реальных событиях,… Читать дальше…