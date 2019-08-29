Битва, 2019

Анар Аббасов, режиссёр и сценарист картины, занимался уличными танцами 15 лет.

Большинство танцевальных сцен в картине Риналь Мухаметов выполнял самостоятельно. Наиболее сложными трюками занимались шестеро профессиональных дублёров.

Прототипом фильма стала короткометражка Анара Аббасова «Бетховен», которую он снял в 2009 году.

Создатели фильма приняли решение, что действие «Битвы» будет происходить в Санкт-Петербурге. Но зрители не увидят в ленте открыточных видов и достопримечательностей, в кадре предстает другой Питер, не туристический и не исторический, а современный - тот, в котором живут сами петербуржцы. Были найдены неизбитые локации, чтобы подчеркнуть ауру уличной культуры, о которой идет речь в картине.

Открывающую фильм сцену баттла снимали в Анненкирхе на Кирочной улице, где в советское время находился кинотеатр. Церковь уже попадала в кадр в 1990-х, рядом с ней Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова покупал диск «Наутилуса» в культовой картине Алексея Балабанова «Брат». В начале нулевых кирха сгорела, но так и не была отреставрирована, а не так давно здание передали лютеранам, которые разрешают проводить там выставки современного искусства.

Сцену afterparty, в которой происходит трагическая завязка фильма, снимали на Канонерском острове между Морским каналом и Финским заливом. Еще одна небанальная локация – музей стритарта, гармонично перекликающийся с тематикой фильма об уличных танцах. Музей находится на территории завода слоистых пластиков, где сохранена индустриальная эстетика, и гигантские граффити на стенах поражают приходящих сюда посетителей и несомненно запомнятся зрителям фильма «Битва».