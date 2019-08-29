Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Битва Битва
Киноафиша Фильмы Битва

Битва, 2019

2019 / Россия
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
Наш ответ танцевальной франшизе «Шаг вперед»
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр и сценарист Анар Аббасов («Амун») представляет драму «Битва» об амбициозном танцоре и хореографе, которому предстоит преодолеть не только трудности танцевальных чемпионатов, но и последствия несчастного случая. Утратив слух, Антон не сдаётся и учится слышать музыку по-новому: судьба и любовь вдохновляют героя стать учителем танцев для детей с нарушениями слуха. Заявить о своём уникальном возращении в мир танцев хореограф решает с помощью потрясающих номеров, которые собирается поставить вместе с новой и старой командами.

Главные роли исполняют Риналь Мухаметов («Екатерина»), Анна Исаева («Екатерина»), Екатерина Кукуй («Отставник. Позывной «бродяга»») и Илья Антоненко («Молодая гвардия»).

Анар Аббасов, режиссёр и сценарист картины, занимался уличными танцами 15 лет.

Большинство танцевальных сцен в картине Риналь Мухаметов  выполнял самостоятельно. Наиболее сложными трюками занимались шестеро профессиональных дублёров.

Прототипом фильма стала короткометражка Анара Аббасова «Бетховен», которую он снял в 2009 году.

Создатели фильма приняли решение, что действие «Битвы» будет происходить в Санкт-Петербурге. Но зрители не увидят в ленте открыточных видов и достопримечательностей, в кадре предстает другой Питер, не туристический и не исторический, а современный - тот, в котором живут сами петербуржцы. Были найдены неизбитые локации, чтобы подчеркнуть ауру уличной культуры, о которой идет речь в картине.

Открывающую фильм сцену баттла снимали в Анненкирхе на Кирочной улице, где в советское время находился кинотеатр. Церковь уже попадала в кадр в 1990-х, рядом с ней Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова покупал диск «Наутилуса» в культовой картине Алексея Балабанова «Брат». В начале нулевых кирха сгорела, но так и не была отреставрирована, а не так давно здание передали лютеранам, которые разрешают проводить там выставки современного искусства.

Сцену afterparty, в которой происходит трагическая завязка фильма, снимали на Канонерском острове между Морским каналом и Финским заливом. Еще одна небанальная локация – музей стритарта, гармонично перекликающийся с тематикой фильма об уличных танцах. Музей находится на территории завода слоистых пластиков, где сохранена индустриальная эстетика, и гигантские граффити на стенах поражают приходящих сюда посетителей и несомненно запомнятся зрителям фильма «Битва».

Мечты уличного танцора Антона о покорении танцевального Олимпа рушатся, когда случайная драка погружает его в мир тишины. С утратой способности слышать, Антон теряет и смысл своей жизни. Но жажда творчества и страсть к танцу подсказывают выход, и Антон учится слышать музыку, идущую изнутри. Его танец никогда не будет прежним. Он будет другим — таким, на какой никто больше не способен.

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 29 августа 2019
Премьера онлайн 10 октября 2019
Премьера в мире 29 августа 2019
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Анар Аббасов
Анар Аббасов
В ролях
Риналь Мухаметов
Риналь Мухаметов
Анна Исаева
Анна Исаева
Екатерина Кукуй
Екатерина Кукуй
Илья Антоненко
Илья Антоненко
Игорь Миркурбанов
Игорь Миркурбанов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Битва 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Битва смотреть онлайн

Битва
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Если не вдаваться в детали, можно попасться на удочку пиара: российский фильм про танцы, да ещё с названием «Битва», сразу ассоциируется с извивающимися телами, нелепыми прикидами и жадной до впечатлений юностью. Вульгарный постер только усиливает ощущение. На деле режиссёр Анар Аббасов решил провернуть занятный трюк: снять «социальную драму», где танец будет не самоцелью, но средством. Трюк получился так себе. Остаётся надеяться, что все заинтересованные сначала…
Читать
Ростислав Попченко 30 августа 2019, 18:35
Очень добрый фильм, эффектные танцы, хорошая игра актеров. Подойдет для непредвзятого зрителя, кто хочет приятно провести время!
Вчера вечером… Читать дальше…
simafonss 4 сентября 2019, 21:04
Советую сходить, фильм на одном дыхании смотрится, настраивает на позитив и добро! Однозначный лайк!
Отзывы Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Приложение киноафиши