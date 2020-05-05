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Ballerina

Балерина,

США
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О фильме

Спин-офф экшн-франшизы «Джон Уик».

Режиссер
Лен Уайзман
Лен Уайзман
В ролях
Ана де Армас
Ана де Армас
Все актеры и съемочная группа
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Хлоя Грейс Морец может стать балериной-киллером в спин-оффе «Джона Уика» Герой Киану Ривза в фильме тоже, скорее всего, появится.
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5 мая 2020 14:56
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