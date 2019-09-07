Прекрасный день по соседству, 2019

Том Хэнкс сыграл главную роль в биографическом фильме «Прекрасный день по соседству» режиссера Мариэль Хеллер. В карьере Тома это уже восьмой проект, где он играет знаменитую личность. На этот раз актер исполнил роль добродушного ведущего Фреда Роджерса, и ему даже не пришлось особенно вживаться в образ: Том Хэнкс имеет репутацию «доброго парня» в Голливуде – совсем как Фред в свое время.

Сюжет фильма «Прекрасный день по соседству» расскажет о зарождении крепкой и необычной дружбе между двумя абсолютно разными людьми — добрым Фредом Роджерсом и нахальным журналистом Томом Джунодом (Мэттью Риз).

Циничному и прожженному жизнью автору журнала Esquire Тому Джуноду дают задание написать статью о ведущем детской программы «По соседству с Мистером Роджерсом». Такая командировка кажется Тому унизительной, но он все равно соглашается, потому что считает себя профессионалом. И хотя его задача — сделать краткий очерк жизни Роджерса, он настроен разоблачить «слишком святого» ведущего.

На такой циничный взгляд Тома повлияли плохие отношения с его отцом (Крис Купер), и теперь в каждом мужчине Джунод видит предателя и лицемера. Джунод привык не доверять людям, потому что уверен — у всех есть свои скелеты в шкафу. И на этот раз он готов вытащить грязные секреты очередного любимца публики. Однако после встречи с Роджерсом журналист сталкивается со множеством противоречий, и Фреду удается достучаться до таких глубин Джунода, о которых тот и не подозревал.

Мировая премьера фильма «Прекрасный день по соседству» прошла в сентябре 2019 года на международном кинофестивале в Торонто. Критики уже успели посмотреть ленту, вынеся позитивный вердикт — на Rotten Tomatoes фильм получил 96% положительных отзывов, а на Metacritic набрал 80 из 100 баллов.