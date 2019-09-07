Прекрасный день по соседству, 2019

Том Хэнкс сыграл главную роль в биографическом фильме «Прекрасный день по соседству» режиссера Мариэль Хеллер. В карьере Тома это уже восьмой проект, где он играет знаменитую личность. На этот раз актер исполнил роль добродушного ведущего Фреда Роджерса, и ему даже не пришлось особенно вживаться в образ: Том Хэнкс имеет репутацию «доброго парня» в Голливуде – совсем как Фред в свое время.
Сюжет фильма «Прекрасный день по соседству» расскажет о зарождении крепкой и необычной дружбе между двумя абсолютно разными людьми — добрым Фредом Роджерсом и нахальным журналистом Томом Джунодом (Мэттью Риз).
Циничному и прожженному жизнью автору журнала Esquire Тому Джуноду дают задание написать статью о ведущем детской программы «По соседству с Мистером Роджерсом». Такая командировка кажется Тому унизительной, но он все равно соглашается, потому что считает себя профессионалом. И хотя его задача — сделать краткий очерк жизни Роджерса, он настроен разоблачить «слишком святого» ведущего.
На такой циничный взгляд Тома повлияли плохие отношения с его отцом (Крис Купер), и теперь в каждом мужчине Джунод видит предателя и лицемера. Джунод привык не доверять людям, потому что уверен — у всех есть свои скелеты в шкафу. И на этот раз он готов вытащить грязные секреты очередного любимца публики. Однако после встречи с Роджерсом журналист сталкивается со множеством противоречий, и Фреду удается достучаться до таких глубин Джунода, о которых тот и не подозревал.
Мировая премьера фильма «Прекрасный день по соседству» прошла в сентябре 2019 года на международном кинофестивале в Торонто. Критики уже успели посмотреть ленту, вынеся позитивный вердикт — на Rotten Tomatoes фильм получил 96% положительных отзывов, а на Metacritic набрал 80 из 100 баллов.
Перед премьерой фильма в 2019 году стало известно, что Том Хэнкс и Фред Роджерс — дальние родственники.
Вдова Фреда Роджерса, Джоан Роджерс, заявила, что Том Хэнкс — идеальный актер на роль ее мужа.
На фестивале в Лондоне режиссер признался, что куклы в фильме — не оригинальные. Но зато их воссоздали кукольники, которые работали над шоу «Улица Сезам» в 1969 году.
Том Хэнкс устал от ролей «реальных людей» и поручил своему агентству не принимать такие сценарии. Но Мариэль Хеллер повезло — она была лично знакома с сыном актера, Колином, и принесла сценарий на вечеринку по случаю дня рождения. Так сценарий попал лично в руки Тому.
Том Хэнкс считает, что Фред Роджерс учил детей с ранних лет показывать свои эмоции и объяснял, что грустить — это нормально.
Впервые о фильме Том Хэнкс узнал 10 лет назад, а прочитал сценарий — восемь лет назад.
Продюсеры считают, что фильм «Прекрасный день по соседству» нельзя считать байопиком — сюжет картины больше сконцентрирован на истории журналиста Тома Джунода.
Фильм основан на статье реального журналиста, которая вышла в выпуске Esquire от 1 ноября 1998 года.
Колин Хэнкс, сын Тома Хэнкса, тоже играл Фреда Роджерса, но только в сериале «Пьяная история» 2013 года. Правда, роль была эпизодическая.
История реальной и необычной дружбы между добродушным ведущим Фредом Роджерсом и прожжённым журналистом Томом Джунодом. Джунод неохотно согласился написать статью о знаменитом телеведущем, которого он считает слишком нежным и мягким. Но неутомимый оптимизм Роджерса постепенно меняет жизнь и взгляды сурового репортёра