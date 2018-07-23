Проклятый дом, 2018

Отношения Саймона с его сыном Финном оставляют желать лучшего. Они не живут вместе, но однажды Саймон, в надежде наладить контакт, берет сына с собой в Вермонт, чтобы тот помог ему заняться ремонтом старого дома и создать из него уютное семейное гнездышко. В ходе выясняется, что там когда-то умерла жестокая ведьма Лидия, но Саймон не верит в эти байки и продолжает начатое. Однако вскоре призрак Лидии заявляет о себе, и теперь отцу и сыну придется бороться за свои жизни.
Для режиссера Энди Миттона «Проклятый дом» стал уже четвертым полнометражным проектом. Американский постановщик специализируется в жанре хоррора и продолжает исследовать тему человеческих страхов. Главную роль в его новой картине сыграл Алекс Дрэйпер, которого вы могли видеть в сериале «Хорошая жена».
- С английского фильм «Проклятый дом» переводится «Ведьма в окне».
- Исполнитель главной роли Алекс Дрэйпер уже играл в фильме Энди Миттона «Дорога из желтого кирпича».
- Когда Саймон и Финн смотрят на новый магический постер в комнате мальчика, на нем можно разглядеть его имя, написанное заглавными буквами.
Саймон надеется наладить отношения со своим двенадцатилетним сыном Финном, которого редко видит, и решает увезти его из Нью-Йорка. Герои приезжают в Вермонт, чтобы привести в порядок старый и жутковатый загородный дом. Занимаясь ремонтом и все больше открываясь друг другу, они начинают замечать странные вещи и ощущают чье-то присутствие... Вскоре выясняется, что прежде дом принадлежал опасной ведьме по имени Лидия. Она умерла, сидя у окна в кресле, но душа ее не покинула дом и продолжает терроризировать местных жителей, проникая в их разум. Вопреки страхам, Саймон уверен, что сможет превратить это место в уютное семейное гнездышко. Ремонт идет полным ходом - но чем ближе он к завершению, тем сильнее становится дух Лидии. Сможет ли Саймон защитить сына от зла, понемногу заполняющего их души?