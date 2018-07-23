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Проклятый дом Проклятый дом
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The Witch in the Window

Проклятый дом, 2018

2018 / США
5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отец с сыном пытаются выжить ведьму из собственного дома
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Отношения Саймона с его сыном Финном оставляют желать лучшего. Они не живут вместе, но однажды Саймон, в надежде наладить контакт, берет сына с собой в Вермонт, чтобы тот помог ему заняться ремонтом старого дома и создать из него уютное семейное гнездышко. В ходе выясняется, что там когда-то умерла жестокая ведьма Лидия, но Саймон не верит в эти байки и продолжает начатое. Однако вскоре призрак Лидии заявляет о себе, и теперь отцу и сыну придется бороться за свои жизни.

Для режиссера Энди Миттона «Проклятый дом» стал уже четвертым полнометражным проектом. Американский постановщик специализируется в жанре хоррора и продолжает исследовать тему человеческих страхов. Главную роль в его новой картине сыграл Алекс Дрэйпер, которого вы могли видеть в сериале «Хорошая жена».

- С английского фильм «Проклятый дом» переводится «Ведьма в окне».

- Исполнитель главной роли Алекс Дрэйпер уже играл в фильме Энди Миттона «Дорога из желтого кирпича».

- Когда Саймон и Финн смотрят на новый магический постер в комнате мальчика, на нем можно разглядеть его имя, написанное заглавными буквами.

Саймон надеется наладить отношения со своим двенадцатилетним сыном Финном, которого редко видит, и решает увезти его из Нью-Йорка. Герои приезжают в Вермонт, чтобы привести в порядок старый и жутковатый загородный дом. Занимаясь ремонтом и все больше открываясь друг другу, они начинают замечать странные вещи и ощущают чье-то присутствие... Вскоре выясняется, что прежде дом принадлежал опасной ведьме по имени Лидия. Она умерла, сидя у окна в кресле, но душа ее не покинула дом и продолжает терроризировать местных жителей, проникая в их разум. Вопреки страхам, Саймон уверен, что сможет превратить это место в уютное семейное гнездышко. Ремонт идет полным ходом - но чем ближе он к завершению, тем сильнее становится дух Лидии. Сможет ли Саймон защитить сына от зла, понемногу заполняющего их души?

5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 28 марта 2019
Премьера в мире 23 июля 2018
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Энди Миттон
Энди Миттон
В ролях
Ария Барейкис
Ария Барейкис
Алекс Дрэйпер
Алекс Дрэйпер
Грег Нафтон
Грег Нафтон
Кэрол Станционе
Кэрол Станционе
Чарльз Эверетт Такер
Чарльз Эверетт Такер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Проклятый дом 4 постера
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Проклятый дом смотреть онлайн

Проклятый дом
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Американский хоррор «Проклятый дом» уже успел завоевать признание зарубежных зрителей и критики на многочисленных тематических фестивалях и недавно вышел на российские экраны. Третий полнометражный фильм ужасов Энди Миттона — его первая самостоятельная работа, и в он выступил не только режиссёром, но и автором сценария, и композитором. В своём режиссёрском соло он обращается к исследованию вечной темы отцов и детей, которая в захватывающем, постепенно пробирающем до…
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