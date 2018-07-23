Проклятый дом, 2018

Отношения Саймона с его сыном Финном оставляют желать лучшего. Они не живут вместе, но однажды Саймон, в надежде наладить контакт, берет сына с собой в Вермонт, чтобы тот помог ему заняться ремонтом старого дома и создать из него уютное семейное гнездышко. В ходе выясняется, что там когда-то умерла жестокая ведьма Лидия, но Саймон не верит в эти байки и продолжает начатое. Однако вскоре призрак Лидии заявляет о себе, и теперь отцу и сыну придется бороться за свои жизни.

Для режиссера Энди Миттона «Проклятый дом» стал уже четвертым полнометражным проектом. Американский постановщик специализируется в жанре хоррора и продолжает исследовать тему человеческих страхов. Главную роль в его новой картине сыграл Алекс Дрэйпер, которого вы могли видеть в сериале «Хорошая жена».