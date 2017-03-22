То, что никто не видит, 2017

«То, что никто не видит» - остросюжетная драма латвийского режиссера-дебютанта Станислава Токалова. В фильме сыграли российские звезды кино, такие как Катерина Шпица («Крымский мост. Сделано с любовью») и Евгений Ткачук («Черновик»).

Главный герой – ученый Николя ставит опасные эксперименты, пытаясь создать искусственный интеллект. После неудачного опыта он впадает в кому, медсестра Эльза самоотверженно заботится о нем, влюбленная в Николя, она не теряет надежду вернуть его к жизни. В это же время искусственный разум по имени Анна выходит из-под контроля и собирается завладеть телом ученого.