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То, что никто не видит То, что никто не видит
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Tas, ko viņi neredz

То, что никто не видит, 2017

2017 / Латвия
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Ученый создает искусственный интеллект, который пытается завладеть его телом
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Причины посмотреть Факты О фильме

«То, что никто не видит» - остросюжетная драма латвийского режиссера-дебютанта Станислава Токалова. В фильме сыграли российские звезды кино, такие как Катерина Шпица («Крымский мост. Сделано с любовью») и Евгений Ткачук («Черновик»).

Главный герой – ученый Николя ставит опасные эксперименты, пытаясь создать искусственный интеллект. После неудачного опыта он впадает в кому, медсестра Эльза самоотверженно заботится о нем, влюбленная в Николя, она не теряет надежду вернуть его к жизни. В это же время искусственный разум по имени Анна выходит из-под контроля и собирается завладеть телом ученого.

- Фильм показали на 39-м Московском международном кинофестивале вне конкурса.

- Съемки фильма проходили в латвийском поместье Кукши

- В съемках фильма принимала участие интернациональная команда - монтажер из Испании, композитор из Великобритании и актеры из России. 

Николя — ученый, который занимается разработкой искусственного интеллекта. После неудачного эксперимента, он оказывается в коме, и теперь лишь искренняя любовь медсестры может спасти Николя и помочь ему поправиться. Но всё осложняется тем, что созданный учёным искусственный интеллект по имени Анна обретает чувства и выходит из-под контроля.

7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2017
Премьера в России 23 мая 2019
Премьера в мире 22 марта 2017
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Станислав Токалов
Станислав Токалов
В ролях
Катерина Шпица
Катерина Шпица
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Арнис Лицитис
Арнис Лицитис
Андрис Кейшс
Андрис Кейшс
Иева Пуке
Иева Пуке
Все актеры и съемочная группа
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Молодая медсестра Эльза (Катерина Шпица) молча страдает в отношениях с начальником, доктором Кауфманом (Андрис Кейшс). Тот говорит, что любит, но на деле, скорее, использует покорную подчиненную для своих сексуальных нужд. По протекции Кауфмана Эльза получает возможность подработать: в дом к загадочному богачу Николя, лежащему в коме, требуется сиделка. Пациент (Евгений Ткачук) юн и хорош собой, а до комы его, как выясняется, довела разработка искусственного интеллекта. Нейронная сеть по имени…
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Дмитрий Маркушев 4 ноября 2019, 11:14
https://www.kinoafisha.info/movies/8329983/comments/
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