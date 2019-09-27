Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пароль: Хаус Пароль: Хаус
Киноафиша Фильмы Пароль: Хаус
h0us3

Пароль: Хаус, 2019

2019 / Испания
6.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
Игра зашла слишком далеко!
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссерский дебют испанца Маноло Мангуйя. В фантастической ленте сыграли Рубен Серрано, Рок Эсквиус, Мириам Тортоза и Мариона Тена.

Две семейные пары отправляются загород, где пьют вино и предаются общим воспоминаниям. Один из героев – талантливый программист, хвастается, что взломал компьютерную программу, используя которую можно на 30 секунд увидеть свое будущее. Молодые люди с восторгом втягиваются в захватывающую игру, не подозревая, что могут изменить ход всей мировой истории.

Слоган фильма: Игра зашла слишком далеко.

Рафа и Люсия приглашают компанию своих бывших однокурсников провести уикенд в их загородном доме. Тишина и шикарные виды, вино, веселые воспоминания… Во время ужина Рафа, еще в студенчестве заслуживший звание компьютерного гения, признается, что расшифровал один из секретных файлов в интернете. И теперь, установив приложение на обычном телефоне, можно заглянуть в будущее – на 30 секунд. А почему бы и нет – решают друзья, не предполагая, что втягиваются в опасную игру, которая может изменить всю историю человечества…

 

6.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 5 декабря 2019
Премьера в мире 27 сентября 2019
Возраст 18+
Прокатчик Престиж Кино
Режиссер
Маноло Мунгуйя
Маноло Мунгуйя
В ролях
Рубен Серрано
Рубен Серрано
Рок Эсквиус
Рок Эсквиус
Мириам Тортоза
Анна Бертран
Анна Бертран
Мариона Тена
Мариона Тена
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Громкая связь
Громкая связь (2019)
7.1875
Идеальные незнакомцы
Идеальные незнакомцы (2016)
7.7763157
Фильм находится в подборках
Фильмы про будущее Фильмы про будущее
Постер фильма Пароль: Хаус 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Пароль: Хаус смотреть онлайн

Пароль: Хаус
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Группа бывших одногруппников со своими парами встречается для обычного совместного ужина. Казалось бы, что может пойти не так? Но один из друзей знает секрет, в сети он нашёл зашифрованную программу, позволяющую ненадолго заглянуть в будущее. Со свойственной гикам легкомысленностью он предлагает сыграть в игру, используя это приложение, но безопасно ли это? Последствия будут неожиданными и трагическими. До российского проката доходит не так много испанского кино. Обычно это или ленты…
Читать
Сергей Чегренец 3 марта 2020, 23:50
Фильм впечатлил! Не надо обращать внимания на операторскую работу, игру актеров, спецэфекты! В фильме главное-тема,идея, смысл! И, на мой взгляд,… Читать дальше…
Влад Таранущенко 14 апреля 2020, 02:06
Прекрасный комментарий☺️
Отзывы Написать
18 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный тизер
Дублированный тизер
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Приложение киноафиши