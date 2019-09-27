Пароль: Хаус, 2019

Режиссерский дебют испанца Маноло Мангуйя. В фантастической ленте сыграли Рубен Серрано, Рок Эсквиус, Мириам Тортоза и Мариона Тена.
Две семейные пары отправляются загород, где пьют вино и предаются общим воспоминаниям. Один из героев – талантливый программист, хвастается, что взломал компьютерную программу, используя которую можно на 30 секунд увидеть свое будущее. Молодые люди с восторгом втягиваются в захватывающую игру, не подозревая, что могут изменить ход всей мировой истории.
Слоган фильма: Игра зашла слишком далеко.
Рафа и Люсия приглашают компанию своих бывших однокурсников провести уикенд в их загородном доме. Тишина и шикарные виды, вино, веселые воспоминания… Во время ужина Рафа, еще в студенчестве заслуживший звание компьютерного гения, признается, что расшифровал один из секретных файлов в интернете. И теперь, установив приложение на обычном телефоне, можно заглянуть в будущее – на 30 секунд. А почему бы и нет – решают друзья, не предполагая, что втягиваются в опасную игру, которая может изменить всю историю человечества…