Венеция зовет, 2019

Эмилю не слишком повезло с родителями – мать каждый месяц красит его волосы в белый, потому что уверена, что блондинам всегда везет, а отец – чудаковатой торговец, так и не построил дом для семьи, поэтому им всем приходится ютится в автофургоне. Однажды Эмилю выпадает шанс провести время с любимой девочкой на концерте в Венецию, но туда вместе с ним отправляется вся его сумасбродная семейка.
Французская комедия от режиссера «Студентки и месье Арни» Ивана Кальберака. Роль Эмиля сыграл дебютант большого экрана Хели Тоннат, в его родителей перевоплотились Бенуа Пульворд («Непотопляемые») и Валери Боннетон («От семьи не убежишь»).
Бенуа Пульворд и Валери Боннетон уже снимались вместе в фильме Ивана Атталя «Евреи».
Эмиль изо всех сил пытается вырваться из семьи и зажить нормальной взрослой жизнью, но его неуравновешенный старший брат и родители, - прекрасная, но эксцентричная пара, кажется, всегда найдут способ вывести его из себя. Полина, школьная любовь Эмиля, приглашает его в Венецию, чтобы он смог увидеть ее игру на концерте.
Отец Эмиля тут же заявляет, что это идеальная возможность для всей семьи побыть вместе. В итоге в Венецию отправляется странная компания, которую ждет невероятное путешествие, полное веселых и меняющих жизнь приключений.