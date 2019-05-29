Венеция зовет, 2019

Эмилю не слишком повезло с родителями – мать каждый месяц красит его волосы в белый, потому что уверена, что блондинам всегда везет, а отец – чудаковатой торговец, так и не построил дом для семьи, поэтому им всем приходится ютится в автофургоне. Однажды Эмилю выпадает шанс провести время с любимой девочкой на концерте в Венецию, но туда вместе с ним отправляется вся его сумасбродная семейка.

Французская комедия от режиссера «Студентки и месье Арни» Ивана Кальберака. Роль Эмиля сыграл дебютант большого экрана Хели Тоннат, в его родителей перевоплотились Бенуа Пульворд («Непотопляемые») и Валери Боннетон («От семьи не убежишь»).