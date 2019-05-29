Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Венеция зовет Венеция зовет
Киноафиша Фильмы Венеция зовет
Venice calling / Venise n'est pas en Italie

Венеция зовет, 2019

2019 / Франция
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
Подросток отправляется в романтическое путешествие в Венецию, но за ним увязывается вся его странная семейка.
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Эмилю не слишком повезло с родителями – мать каждый месяц красит его волосы в белый, потому что уверена, что блондинам всегда везет, а отец – чудаковатой торговец, так и не построил дом для семьи, поэтому им всем приходится ютится в автофургоне. Однажды Эмилю выпадает шанс провести время с любимой девочкой на концерте в Венецию, но туда вместе с ним отправляется вся его сумасбродная семейка.

Французская комедия от режиссера «Студентки и месье Арни» Ивана Кальберака. Роль Эмиля сыграл дебютант большого экрана Хели Тоннат, в его родителей перевоплотились Бенуа Пульворд («Непотопляемые») и Валери Боннетон («От семьи не убежишь»).

 

Бенуа Пульворд и Валери Боннетон уже снимались вместе в фильме Ивана Атталя «Евреи».

Эмиль изо всех сил пытается вырваться из семьи и зажить нормальной взрослой жизнью, но его неуравновешенный старший брат и родители, - прекрасная, но эксцентричная пара, кажется, всегда найдут способ вывести его из себя. Полина, школьная любовь Эмиля, приглашает его в Венецию, чтобы он смог увидеть ее игру на концерте.

Отец Эмиля тут же заявляет, что это идеальная возможность для всей семьи побыть вместе. В итоге в Венецию отправляется странная компания, которую ждет невероятное путешествие, полное веселых и меняющих жизнь приключений.

6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 3 октября 2019
Премьера онлайн 24 октября 2019
Премьера в мире 29 мая 2019
Возраст 12+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Иван Кальберак
Иван Кальберак
В ролях
Бенуа Пульворд
Бенуа Пульворд
Валери Боннетон
Валери Боннетон
Жижи Ледрон
Жижи Ледрон
Хели Тоннат
Хели Тоннат
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про лето Фильмы про лето
Постер фильма Венеция зовет 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Венеция зовет смотреть онлайн

Венеция зовет
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Эмилю четырнадцать лет, он умный мальчик, а его родители — идиоты. Стареющая парочка вышедших в тираж хиппи живет в трейлерном парке, Эмилю приходится ночевать у соседей в гараже. Мальчик знает, что над ним смеются в школе, но заботливым папе и маме наплевать. Ради своих представлений о красоте, они регулярно обесцвечивают Эмилю волосы, ради здоровья и скупердяйства кормят безглютеновыми пирогами и свекольным соком. А еще ему нельзя иметь компьютер или мобильник, ведь от них бывает…
Читать
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Приложение киноафиши