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The Mirror

Зеркало, 1974

1974 / Россия
6.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм отображает мысли, эмоции и воспоминания Алексея, а также окружающий его мир в детстве, юности и сорокалетнем возрасте. Взрослого Алексея можно увидеть лишь мельком, но он присутствует как закадровый голос в некоторых сценах, включая содержательные диалоги. Структура фильма, прерывистая и не хронологическая, лишенная традиционного сюжета, объединяет в себе происшествия, сны и воспоминания вместе с некоторыми кадрами из кинохроники. Фильм во многом опирается на детство Тарковского, его воспоминания о любимых отце и матери.

  • Для создания известной сцены с рожью за кадром было посажено два вертолета, винты которых включались, чтобы имитировать порывы ветра. Сама рожь была посажена за несколько лет для съемок – настолько тщательной была подготовка к производству. 
  • Некоторые зимние сцены в «Зеркале» перекликаются с картинами Питера Брейгеля-старшего «Зимний пейзаж с ловушкой для птиц» и «Охотники в снегу».
  • Натуралистический стиль фильма потребовал от Маргариты Тереховой, исполнившей центральную роль матери героя, полностью отказаться от макияжа.
  • В одной из первых сцен фильма, связанной с телефонным звонком, камера проезжает мимо французского постера другого фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев». 

Фильм-исповедь, построенный на автобиографическом материале. Свободный ассоциативный поток воспоминаний и размышлений героя о детстве, зрелом возрасте, родителях, семье развернут в контексте истории. Фильм состоит из 32 эпизодов-микроновелл, где прошлое и настоящее прослаиваются видениями и снами главного героя. Премия "Давид Донателло" за лучший иностранный фильм, демонстрировавшийся в Италии в 1980 г.

6.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1974
Премьера в России 4 июля 2019
Премьера в мире 7 марта 1975
Возраст 16+
Режиссер
Андрей Тарковский
Андрей Тарковский
В ролях
Маргарита Терехова
Маргарита Терехова
Игнат Данильцев
Алла Демидова
Алла Демидова
Николай Гринько
Анатолий Солоницын
Анатолий Солоницын
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зеркало 3 постера
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Иллюзион
21:05 от 1500 ₽
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Зеркало смотреть онлайн

Зеркало
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«Зеркало» в кинотеатрах

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