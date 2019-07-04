Зеркало, 1974

Фильм отображает мысли, эмоции и воспоминания Алексея, а также окружающий его мир в детстве, юности и сорокалетнем возрасте. Взрослого Алексея можно увидеть лишь мельком, но он присутствует как закадровый голос в некоторых сценах, включая содержательные диалоги. Структура фильма, прерывистая и не хронологическая, лишенная традиционного сюжета, объединяет в себе происшествия, сны и воспоминания вместе с некоторыми кадрами из кинохроники. Фильм во многом опирается на детство Тарковского, его воспоминания о любимых отце и матери.
Фильм-исповедь, построенный на автобиографическом материале. Свободный ассоциативный поток воспоминаний и размышлений героя о детстве, зрелом возрасте, родителях, семье развернут в контексте истории. Фильм состоит из 32 эпизодов-микроновелл, где прошлое и настоящее прослаиваются видениями и снами главного героя. Премия "Давид Донателло" за лучший иностранный фильм, демонстрировавшийся в Италии в 1980 г.