Зеркало, 1974

Фильм отображает мысли, эмоции и воспоминания Алексея, а также окружающий его мир в детстве, юности и сорокалетнем возрасте. Взрослого Алексея можно увидеть лишь мельком, но он присутствует как закадровый голос в некоторых сценах, включая содержательные диалоги. Структура фильма, прерывистая и не хронологическая, лишенная традиционного сюжета, объединяет в себе происшествия, сны и воспоминания вместе с некоторыми кадрами из кинохроники. Фильм во многом опирается на детство Тарковского, его воспоминания о любимых отце и матери.