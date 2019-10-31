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Ленин. Неизбежность Ленин. Неизбежность
Киноафиша Фильмы Ленин. Неизбежность

Ленин. Неизбежность, 2019

2019 / Россия
6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

1917 год. В России начинается революция, но главный ее вдохновитель и организатор Владимир Ленин находится в иммиграции. Вождь не может оставаться в стороне от дела всей жизни и ищет возможность вернуться на Родину, но проблема в том, что на континенте полыхает Первая мировая война и все возможные пути проходят через места ожесточенных сражений. В конце концов Ленин соглашается на безумный вариант — пересечь территорию воюющей с Россией Германии на поезде. 

  • Фильм существует в трех версиях: 8-серийный телевизионный художественный фильм “Меморандум Парвуса”, 6-серийный телевизионный художественный фильм “Демон революции” и полнометражный художественный фильм “Ленин. Неизбежность”, который преимущественно состоит из двух серий “Меморандума Парвуса”, не вошедших в сериал “Демон революции”.
  • Основная сюжетная линия не подтверждена никакими серьезными историческими источниками, представляя собой художественный вымысел.
  • Большую часть времени съемочная группа провела в Будапеште.
  • По словам режиссёра, фильм его интересует как продолжение “Бесов” Достоевского, которые он экранизировал ранее.
  • Вручая награды на премии “Золотая Маска” 2017 года Евгений Миронов цитировал Ленина и был в кепке-бейсболке, потому что “снимается в роли Ленина”.

Уже почти три года идет Первая мировая война — самая жестокая и кровавая в истории человечества. Владимир Ленин долгое время находится в иммиграции и недавно переехал в Цюрих.
Посвятивший всю свою жизнь подготовке революции, Ленин упустил её начало и теперь ищет любую возможность вернуться в Россию, чтобы взять ситуацию в свои руки. А вариантов немного и в конце концов остается самый невероятный — пересечь территорию воюющей с Россией Германии на поезде...

 

6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 31 октября 2019
Премьера онлайн 28 ноября 2019
Премьера в мире 31 октября 2019
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Владимир Хотиненко
Владимир Хотиненко
В ролях
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Александр Балуев
Александр Балуев
Дарья Екамасова
Дарья Екамасова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ленин. Неизбежность 2 постера
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Ленин. Неизбежность смотреть онлайн

Ленин. Неизбежность
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Наша рецензия
«Ленин. Неизбежность» ― уже третья реинкарнация сериала, выходившего под названиями «Демон революции» и «Меморандум Парвуса». По заверениям режиссера, в этот раз убрали все лишнее и сконцентрировались на судьбе главной угрозы Российской Империи ― Владимира Ильича Ленина. Картина рассказывает о годах его жизни в эмиграции, а если точнее, затрагивает период проживания вождя пролетариата в Цюрихе. Здесь он вынужден издалека наблюдать зарождение революционного…
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out 4 ноября 2019, 18:58
Это сериал. Его с успехом можно посмотреть дома) это, видимо, сжатая для полного метра версия.
Marina Ordynskaya 1 ноября 2019, 14:04
Замечательные актёры сыграли большие роли. Стоит смотреть!
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13 голосов
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