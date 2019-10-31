Ленин. Неизбежность, 2019

1917 год. В России начинается революция, но главный ее вдохновитель и организатор Владимир Ленин находится в иммиграции. Вождь не может оставаться в стороне от дела всей жизни и ищет возможность вернуться на Родину, но проблема в том, что на континенте полыхает Первая мировая война и все возможные пути проходят через места ожесточенных сражений. В конце концов Ленин соглашается на безумный вариант — пересечь территорию воюющей с Россией Германии на поезде.
Уже почти три года идет Первая мировая война — самая жестокая и кровавая в истории человечества. Владимир Ленин долгое время находится в иммиграции и недавно переехал в Цюрих.
Посвятивший всю свою жизнь подготовке революции, Ленин упустил её начало и теперь ищет любую возможность вернуться в Россию, чтобы взять ситуацию в свои руки. А вариантов немного и в конце концов остается самый невероятный — пересечь территорию воюющей с Россией Германии на поезде...