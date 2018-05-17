Во всё тяжкое, 2018

Консервативному профессору литературы Ричарду Брауну врачи ставят страшный диагноз — рак легких в последней стадии. Строгий преподаватель и прилежный семьянин Ричард решает, что пришло время пожить на полную катушку. Отныне он говорит людям только правду, и учит только тех студентов, которые действительно этого хотят. Его занятия больше не напоминают прежние скучные уроки литературы, превратившись в откровенные разговоры о смысле жизни. В свободное время профессор безбожно отрывается, желая напоследок как можно громче хлопнуть дверью.