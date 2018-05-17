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Во всё тяжкое Во всё тяжкое
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The Professor

Во всё тяжкое, 2018

2018 / США
7.3 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Герой Джонни Деппа проживает свои последние дни на полную катушку!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Консервативному профессору литературы Ричарду Брауну врачи ставят страшный диагноз — рак легких в последней стадии. Строгий преподаватель и прилежный семьянин Ричард решает, что пришло время пожить на полную катушку. Отныне он говорит людям только правду, и учит только тех студентов, которые действительно этого хотят. Его занятия больше не напоминают прежние скучные уроки литературы, превратившись в откровенные разговоры о смысле жизни. В свободное время профессор безбожно отрывается, желая напоследок как можно громче хлопнуть дверью. 

  • У режиссера фильма «Ричард прощается» (Richard Says Goodbye) есть фильм с похожим названием «Кэти прощается» (Katie Says Goodbye). Правда, в российском прокате картина получила название «Кэти уезжает». Откуда у Уэйна Робертса такая тяга к прощаниям – неизвестно.
  • Уэйн Робертс выступил не только в качестве режиссера, но и сам написал сценарий к фильму
  • Когда Ричард выходит из офиса канцлера на улицу, он слышит звон колоколов университетского городка. Это символическая отсылка к отрывку из проповеди Джона Донна о человеке и смерти: “...не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе”. Позже в фильме можно увидеть роман Эрнеста Хемингуэя “По ком звонит колокол” на книжной полке в офисе Ричарда. Еще в одной сцене Ричард говорит Питеру, что хочет увидеть колокола кампуса.
  • Оригинальное название фильма — “Профессор”. Рабочим вариантом названия было “Ричард прощается”. Предыдущий фильм Уэйна Робертса в оригинале назывался “Кэти прощается”.
  • На 76-й минуте фильма можно заметить киноляп: когда главный герой говорит тост, он держит бокал с красным вином, но в следующем кадре бокал и его содержимое меняются.
  • Слово “fuck” и его производные звучат в фильме 46 раз.

Профессор колледжа решает жить на полную катушку после того, как ему ставят серьезный диагноз. Отныне все запреты сняты, а тайные желания могут наконец осуществиться!

7.3 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 7 ноября 2019
Премьера онлайн 30 июня 2019
Премьера в мире 17 мая 2018
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Уэйн Робертс
Уэйн Робертс
В ролях
Джонни Депп
Джонни Депп
Зои Дойч
Зои Дойч
Дэнни Хьюстон
Дэнни Хьюстон
Розмари ДеУитт
Розмари ДеУитт
Шиван Фэллон
Шиван Фэллон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Во всё тяжкое 4 постера
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Наша рецензия
Ричард (Джонни Депп) – преподаватель английского в престижном университете. Его вроде бы успешная жизнь прерывается жестоким диагнозом – у него рак и он умрёт в течение полугода. Переводческие креативы редко идут на пользу, но «The Professor»  переименованный в «Во всё тяжкое» – пример явно ошибочного нейминга. С сериалом Винса Гиллигана фильм Уэйна Робертса объединяет только преподавательская деятельность главного героя и терминальность…
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K.Ira 12 ноября 2019, 18:01
Итак ,утро рабочего вторника началось с нескольких часов работы и просмотра «Во все тяжкое “ с небезизвестным Джонни Деппом в главной роли. С первых… Читать дальше…
Александр Шибанов 8 ноября 2019, 20:59
Замечательный фильм, кстати, без пошлости и голых тел. Всем рекомендую.
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26 голосов
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Кадры из фильма Все кадры
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