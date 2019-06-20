План побега 3, 2019

Третью часть знаменитого боевика «План побега» снял режиссер «Баек из склепа» Джон Херцфелд. В главной роли – неизменный Сильвестр Сталлоне. Компанию ему составили Дейв Батиста («Стражи галактики»), рэпер Фифти Сент, Джейми Кинг («Секреты на Луне»).

История расскажет о новом приключении знаменитого Рэя Бреслина. На этот раз он решает помочь давнему другу в поисках его похищенной дочери. Герой Сталлоне еще не подозревает, что это расследование приведет его к опасной и секретной тюрьме «Пункт Дьявола».