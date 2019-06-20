План побега 3, 2019

Третью часть знаменитого боевика «План побега» снял режиссер «Баек из склепа» Джон Херцфелд. В главной роли – неизменный Сильвестр Сталлоне. Компанию ему составили Дейв Батиста («Стражи галактики»), рэпер Фифти Сент, Джейми Кинг («Секреты на Луне»).
История расскажет о новом приключении знаменитого Рэя Бреслина. На этот раз он решает помочь давнему другу в поисках его похищенной дочери. Герой Сталлоне еще не подозревает, что это расследование приведет его к опасной и секретной тюрьме «Пункт Дьявола».
- Съемки этого фильма начались еще до выхода второй части «Плана побега».
- Фильм был снят в исправительном учреждении штата Огайо в Мэнсфилде. Эта тюрьма также использовалась в «Побеге из Шоушенка».
Непревзойдённый взломщик тюрем Рэй Бреслин вместе со своей командой берётся разыскать похищенную дочь гонконгского бизнесмена. Нити расследования выводят взломщиков на сына их старого врага. В руках безумного мстителя также оказалась возлюбленная Бреслина, заточенная в жуткой тюрьме под названием «Дьявольская станция».