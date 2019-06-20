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План побега 3 План побега 3
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Escape Plan: The Extractors

План побега 3, 2019

2019 / США
4.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Герой Сильвестра Сталлоне возвращается, чтобы вновь организовать побег из самой охраняемой тюрьмы!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Третью часть знаменитого боевика «План побега» снял режиссер «Баек из склепа» Джон Херцфелд. В главной роли – неизменный Сильвестр Сталлоне. Компанию ему составили Дейв Батиста («Стражи галактики»), рэпер Фифти Сент, Джейми Кинг («Секреты на Луне»).

История расскажет о новом приключении знаменитого Рэя Бреслина. На этот раз он решает помочь давнему другу в поисках его похищенной дочери. Герой Сталлоне еще не подозревает, что это расследование приведет его к опасной и секретной тюрьме «Пункт Дьявола».

- Съемки этого фильма начались еще до выхода второй части «Плана побега».

- Фильм был снят в исправительном учреждении штата Огайо в Мэнсфилде. Эта тюрьма также использовалась в «Побеге из Шоушенка».

Непревзойдённый взломщик тюрем Рэй Бреслин вместе со своей командой берётся разыскать похищенную дочь гонконгского бизнесмена. Нити расследования выводят взломщиков на сына их старого врага. В руках безумного мстителя также оказалась возлюбленная Бреслина, заточенная в жуткой тюрьме под названием «Дьявольская станция».

4.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 20 июня 2019
Премьера онлайн 6 июля 2019
Премьера в мире 20 июня 2019
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Джон Херцфелд
Джон Херцфелд
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Дэйв Батиста
Дэйв Батиста
Джейми Кинг
Джейми Кинг
Девон Сава
Девон Сава
Гарри Шам мл.
Гарри Шам мл.
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма План побега 3 4 постера
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План побега 3 смотреть онлайн

План побега 3
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Евгений Стешенко 29 июня 2019, 00:32
ХУ-Е-ТА
ferula2011 27 июня 2019, 23:04
Лет 25 бвл бы ничего,а так -шлаккккккккк
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16 голосов
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