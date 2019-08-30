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Андрей Тарковский. Кино как молитва Андрей Тарковский. Кино как молитва
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Andrey Tarkovsky. A cinema prayer

Андрей Тарковский. Кино как молитва, 2019

2019 / Россия / Италия / Швеция
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Андрей Тарковский, работы которого считаются шедеврами мирового кинематографа, оставил восемь фильмов и постоянно растущий интерес и желание разобраться в его творчестве. Этот фильм рассказывает о жизни Тарковского, позволяя режиссеру самому рассказать свою историю. Андрей Арсеньевич делится с нами воспоминаниями, своим взглядом на искусство и размышлениями о судьбе художника и смысле человеческого существования. Благодаря чрезвычайно редким хроникальным аудиозаписям зрители погружаются в таинственный мир его кинематографических образов, что позволяет осмыслить и по-новому оценить творчество и внутреннюю жизнь великого художника.

  • Основу этого фильма составляют редкие записи, где Андрей Тарковский рассказывает о своих первых детских воспоминаниях, своих мыслях о кино, обсуждает важность религии и духовности, а также рассуждает о художниках, которые его вдохновляли. 
  • Помимо этого, в фильме появляется множество видеозаписей, фотографий, отрывков из фильмов и закулисных съемок создания таких шедевров, как «Андрей Рублев» и «Сталкер», съемки которых давались Тарковскому с огромным трудом. 
  • Режиссером фильма выступил Андрей Андреевич Тарковский, сын режиссера, детство которого и отношения с отцом детально описаны в дневниковых записях Андрея Арсеньевича, изданных под одной обложкой под названием «Мартиролог».

Рассказ великого режиссера о самом себе. В основе фильма нигде ранее не публиковавшиеся аудио и видеозаписи лекций, интервью, встреч со зрителями, уникальная видеохроника со съемок фильмов. Через размышления об искусстве и культуре, о судьбе художника и смысле человеческого существования, фильм раскрывает творческую мотивацию и причины, по которым Андрей Тарковский решил заниматься именно кино.

7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 17 октября 2019
Премьера в мире 30 августа 2019
Возраст 12+
Прокатчик Reflexion Films
Режиссер
Андрей Тарковский мл.
В ролях
Андрей Тарковский
Андрей Тарковский
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
18:30 от 350 ₽
Формула Кино ЦДМ
19:00 от 560 ₽
Полное расписание и билеты
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3 марта 2020 10:17
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«Андрей Тарковский. Кино как молитва» в кинотеатрах

пт 29
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис» Войковская
2D
18:30 от 350 ₽
Формула Кино ЦДМ Лубянка
2D
19:00 от 560 ₽
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