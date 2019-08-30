Андрей Тарковский. Кино как молитва, 2019

Андрей Тарковский, работы которого считаются шедеврами мирового кинематографа, оставил восемь фильмов и постоянно растущий интерес и желание разобраться в его творчестве. Этот фильм рассказывает о жизни Тарковского, позволяя режиссеру самому рассказать свою историю. Андрей Арсеньевич делится с нами воспоминаниями, своим взглядом на искусство и размышлениями о судьбе художника и смысле человеческого существования. Благодаря чрезвычайно редким хроникальным аудиозаписям зрители погружаются в таинственный мир его кинематографических образов, что позволяет осмыслить и по-новому оценить творчество и внутреннюю жизнь великого художника.
Рассказ великого режиссера о самом себе. В основе фильма нигде ранее не публиковавшиеся аудио и видеозаписи лекций, интервью, встреч со зрителями, уникальная видеохроника со съемок фильмов. Через размышления об искусстве и культуре, о судьбе художника и смысле человеческого существования, фильм раскрывает творческую мотивацию и причины, по которым Андрей Тарковский решил заниматься именно кино.