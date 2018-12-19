SuperЗять, 2018

«SuperЗять» - комедия режиссера Франсуа Дезанья («Игра в правду», «Крутой папочка»), который снял в своем фильме знаменитого французского актера Када Мерада («Бобро поржаловать!», «Любовь от всех болезней»). Другие роли распределили между собой Полин Этьен («Я и ты»), Жюли Гайе («Другой дом») и Гийом Лаббе («Французский транзит»).
В центре сюжета окажется Стефан, отец трех дочек, всю жизнь отчаянно мечтавший о сыне. Однажды младшая дочь Алексия знакомит его со своим парнем Томасом, и он кажется Стефану идеальным зятем. Счастью мужчины нет предела, но неожиданно Алексия бросает бойфренда ради успешного доктора.
- Режиссер был вдохновлен такими известными комедиями, как «Знакомство с Факерами» и «Эта дурацкая любовь».
Когда дома и на работе тебя окружают одни женщины, а их проблемы становятся тебе ближе, чем мужские, то ты пытаешься скрыться от всего этого безумия в своём раритетном кабриолете. И всё о чём мечтаешь — это зять. Суперзять! И вот в один прекрасный момент кажется, что небеса услышали тебя, ведь твоя дочь начинает встречаться с красивым и успешным спортсменом! Пока вдруг не выясняется, что что-то пошло не так…