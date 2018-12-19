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Le gendre de ma vie

SuperЗять, 2018

2018 / Франция
5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Главный герой - отец трех дочерей, мечтает об идеальном зяте
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Причины посмотреть Факты О фильме

«SuperЗять» - комедия режиссера Франсуа Дезанья («Игра в правду», «Крутой папочка»), который снял в своем фильме знаменитого французского актера Када Мерада («Бобро поржаловать!», «Любовь от всех болезней»). Другие роли распределили между собой Полин Этьен («Я и ты»), Жюли Гайе («Другой дом») и Гийом Лаббе («Французский транзит»).

В центре сюжета окажется Стефан, отец трех дочек, всю жизнь отчаянно мечтавший о сыне. Однажды младшая дочь Алексия знакомит его со своим парнем Томасом, и он кажется Стефану идеальным зятем. Счастью мужчины нет предела, но неожиданно Алексия бросает бойфренда ради успешного доктора.

- Режиссер был вдохновлен такими известными комедиями, как «Знакомство с Факерами» и «Эта дурацкая любовь».

Когда дома и на работе тебя окружают одни женщины, а их проблемы становятся тебе ближе, чем мужские, то ты пытаешься скрыться от всего этого безумия в своём раритетном кабриолете. И всё о чём мечтаешь — это зять. Суперзять! И вот в один прекрасный момент кажется, что небеса услышали тебя, ведь твоя дочь начинает встречаться с красивым и успешным спортсменом! Пока вдруг не выясняется, что что-то пошло не так…

5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 11 апреля 2019
Премьера в мире 19 декабря 2018
Возраст 16+
Прокатчик Маурис фильм
Режиссер
Франсуа Дезанья
Франсуа Дезанья
В ролях
Кад Мерад
Кад Мерад
Полин Этьен
Полин Этьен
Жюли Гайе
Жюли Гайе
Забу Брайтман
Забу Брайтман
Гийом Лаббе
Гийом Лаббе
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма SuperЗять 1 постер
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SuperЗять
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Наша рецензия
У похожего на режиссёра Бекмамбетова акушера Стефана (Кад Мерад) счастливая семья. Он очень любит свою жену (Жюли Гайе) и повзрослевших дочек — самостоятельную Алексию (Полин Этьен), плаксивую невестку Габриэль (Луиз Колдефи) и домашнюю фем-активистку старшеклассницу Рафаэль (Хлоя Жуанне), но мечтает о крепком мужском плече, чтоб и подурачиться, и порыбачить, и по душам поговорить. С собственными друзьями у добродушного придурковатого семьянина не ладится. А девочки,…
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саундтрек фильма SuperЗять
Кадры из фильма Все кадры
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