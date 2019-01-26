Королева сердец, 2018

«Королева сердец» - скандинавская драма режиссера Май эль-Туки («Короче говоря»). Главную роль в фильме сыграла известная датская актриса Трине Дюрхольм («Быть Астрид Линдгрен», «Коммуна»), ее партнерами по съемкам стали молодой актер Густав Линд («Тайны Сильверхёйда») и Магнус Креппер («Девушка, которая взрывала воздушные замки»).
Жизнь идеальной матери, жены и успешного адвоката кардинально меняется, когда на пороге ее дома возникает сын мужа от первого брака. Между Анной и Густавом вспыхивает страсть, разрушающая все на своем пути.
- Второй полнометражный фильм в карьере режиссера Май эль-Туки
Успешный юрист Анна живет в прекрасном доме вместе с мужем Питером и двумя дочерьми. Ее жизнь напоминает сказку, но все меняется, когда в ней появляется Густав — сын Питера от первого брака. Между Анной и Густавом завязываются сложные, страстные отношения, которые разрушают не только идеальный брак женщины, но и всю ее упорядоченную жизнь.