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Королева сердец Королева сердец
Киноафиша Фильмы Королева сердец
Dronningen / Queen of Hearts

Королева сердец, 2018

2018 / Дания / Швеция
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Жизнь главной героини рушит связь с пасынком
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Королева сердец» - скандинавская драма режиссера Май эль-Туки («Короче говоря»). Главную роль в фильме сыграла известная датская актриса Трине Дюрхольм («Быть Астрид Линдгрен», «Коммуна»), ее партнерами по съемкам стали молодой актер Густав Линд («Тайны Сильверхёйда») и Магнус Креппер («Девушка, которая взрывала воздушные замки»).

Жизнь идеальной матери, жены и успешного адвоката кардинально меняется, когда на пороге ее дома возникает сын мужа от первого брака. Между Анной и Густавом вспыхивает страсть, разрушающая все на своем пути.  

- Второй полнометражный фильм в карьере режиссера Май эль-Туки

Успешный юрист Анна живет в прекрасном доме вместе с мужем Питером и двумя дочерьми. Ее жизнь напоминает сказку, но все меняется, когда в ней появляется Густав — сын Питера от первого брака. Между Анной и Густавом завязываются сложные, страстные отношения, которые разрушают не только идеальный брак женщины, но и всю ее упорядоченную жизнь.

6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 16 мая 2019
Премьера онлайн 7 мая 2020
Премьера в мире 26 января 2019
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Мэй эль-Туки
Мэй эль-Туки
В ролях
Трине Дюрхольм
Трине Дюрхольм
Густав Линд
Густав Линд
Магнус Креппер
Магнус Креппер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Королева сердец 3 постера
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Королева сердец
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Анна живёт в большом доме со своим мужем Петером. Однажды к Петеру приезжает Густав, его сын от первого брака. Юноша с ворохом типичных для подростка проблем, неуверенный, ищущий себя, непонятно — в отношениях или свободный. Скучающая в замужестве Анна всё это довольно быстро подмечает и зачем-то заводит с парнем опасную для юного сердца игру. Робкие поцелуи, затем соблазнение и резкое отстранение. Скелеты начинают сыпаться из шкафов, а молодой человек, конечно, оказывается не…
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саундтрек фильма Королева сердец
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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Страна Саша
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Финальный аккорд
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