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Веселая ферма Веселая ферма
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KuToppen / Cattle Hill

Веселая ферма, 2018

2018 / Норвегия
6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Корова Клара приезжает на ферму родителей, чтобы стать лучшим кулинаром
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«Веселая ферма» - норвежский мультфильм режиссера Лизе И. Освилл, создательницы анимационной дилогии «Элиас и морское сокровище» и «Элиас и королевская яхта». Свои голоса персонажам подарили Марит Андреассен, Ода Осволл Аватсмарк и Матс Элдоэн.

Юная корова по имени Клара мечтает стать суперзвездой. После неудачного участия в шоу талантов она возвращается на ферму своих родителей и решает обрести славу лучшего кулинара. Заручившись поддержкой друзей – бычка Гута и курицы Чикколины, она начинает тернистый путь к успеху.

- На создание мультфильма Лизе И. Освилл вдохновил Кристиансаннский зоопарк в Норвегии - комплекс из зоопарка и парка развлечений.

Корова по имени Клара живет в городе и мечтает стать большой звездой. На летние каникулы она приезжает погостить к родителям на ферму. Там она решает прославить ферму став лучшим кулинаром. Вместе с друзьями, местными жителями: бычком — рэпером Гутом, курицей Чикколиной и другими она приступает к работе, хотя кое-кто, в этом, ей хочет помешать.

6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 6 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 23 мая 2019
Премьера онлайн 5 октября 2019
Премьера в мире 19 октября 2018
Возраст 0+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Лизе И. Осволл
Лизе И. Осволл
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Веселая ферма 1 постер
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Веселая ферма
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