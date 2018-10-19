Веселая ферма, 2018

«Веселая ферма» - норвежский мультфильм режиссера Лизе И. Освилл, создательницы анимационной дилогии «Элиас и морское сокровище» и «Элиас и королевская яхта». Свои голоса персонажам подарили Марит Андреассен, Ода Осволл Аватсмарк и Матс Элдоэн.
Юная корова по имени Клара мечтает стать суперзвездой. После неудачного участия в шоу талантов она возвращается на ферму своих родителей и решает обрести славу лучшего кулинара. Заручившись поддержкой друзей – бычка Гута и курицы Чикколины, она начинает тернистый путь к успеху.
- На создание мультфильма Лизе И. Освилл вдохновил Кристиансаннский зоопарк в Норвегии - комплекс из зоопарка и парка развлечений.
Корова по имени Клара живет в городе и мечтает стать большой звездой. На летние каникулы она приезжает погостить к родителям на ферму. Там она решает прославить ферму став лучшим кулинаром. Вместе с друзьями, местными жителями: бычком — рэпером Гутом, курицей Чикколиной и другими она приступает к работе, хотя кое-кто, в этом, ей хочет помешать.