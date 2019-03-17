Кладбище домашних животных, 2019

Вы наверняка помните пугающую страшилку из 90-х под названием «Кладбище домашних животных»? В 2019 году эта мрачная история возвращается на большой экран. Луис Крид вместе с семьей переезжает в новый дом, расположенный вблизи таинственного кладбища, где хоронят питомцев. Когда Луису приходится похоронить любимую кошку своего семейства, погибшую под грузовиком, это событие запускает череду кошмарных происшествий, угрожающих их жизням.
Экранизации Стивена Кинга все чаще получают современные ремейки. Вслед на новой версией «Оно», в Голливуде выпускают новую адаптацию другой его культовой истории «Кладбище домашних животных». В роли отца семейства Кридов выступил Джейсон Кларк, известный по фильмам «Терминатор: Генезис», «Великий Гэтсби» и «Планета обезьян: Революция».
- Роман «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга появился на прилавках книжных магазинов в 1983 году, а первая его экранизация - в 1989.
- В 2015 году режиссер Гильермо дель Торо признался в большой симпатии к роману Стивена Кинга «Кладбище домашних животных» и сказал, что очень хотел бы снять новую экранизацию.
- Стивен Кинг как-то сказал, что из всех экранизаций его произведений только «Кладбище домашних животных» 1989 года смогло его напугать.
- Новая адаптация «Кладбища домашних животных» выходит на экраны спустя 30 лет после первой.
- Режиссер новой версии «Оно» Энди Мускетти изъявлял желание экранизировать и «Кладбище домашних животных».
- Режиссеры «Кладбища домашних животных» Кевин Колш и Деннис Уидмайер снимали вместе новеллу «День святого Валентина» в фильме «Черные праздники».
Семья Луиса Крида переезжает в сельский дом, который, как выясняется, расположен по соседству с мрачным Кладбищем домашних животных. Именно здесь Луис хоронит кошку, любимицу семьи, погибшую под колесами грузовика. Эта смерть влечет за собой череду чудовищных событий, которые доказывают Кридам, что мертвые должны оставаться мертвыми…