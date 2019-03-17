Кладбище домашних животных, 2019

- Роман «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга появился на прилавках книжных магазинов в 1983 году, а первая его экранизация - в 1989.

- В 2015 году режиссер Гильермо дель Торо признался в большой симпатии к роману Стивена Кинга «Кладбище домашних животных» и сказал, что очень хотел бы снять новую экранизацию.

- Стивен Кинг как-то сказал, что из всех экранизаций его произведений только «Кладбище домашних животных» 1989 года смогло его напугать.

- Новая адаптация «Кладбища домашних животных» выходит на экраны спустя 30 лет после первой.

- Режиссер новой версии «Оно» Энди Мускетти изъявлял желание экранизировать и «Кладбище домашних животных».

- Режиссеры «Кладбища домашних животных» Кевин Колш и Деннис Уидмайер снимали вместе новеллу «День святого Валентина» в фильме «Черные праздники».