Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кладбище домашних животных Кладбище домашних животных
Киноафиша Фильмы Кладбище домашних животных
Pet Sematary

Кладбище домашних животных, 2019

2019 / США
6.8 Оцените
89 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
Экранизация знаменитого романа Стивена Кинга
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Вы наверняка помните пугающую страшилку из 90-х под названием «Кладбище домашних животных»? В 2019 году эта мрачная история возвращается на большой экран. Луис Крид вместе с семьей переезжает в новый дом, расположенный вблизи таинственного кладбища, где хоронят питомцев. Когда Луису приходится похоронить любимую кошку своего семейства, погибшую под грузовиком, это событие запускает череду кошмарных происшествий, угрожающих их жизням.

Экранизации Стивена Кинга все чаще получают современные ремейки. Вслед на новой версией «Оно», в Голливуде выпускают новую адаптацию другой его культовой истории «Кладбище домашних животных». В роли отца семейства Кридов выступил Джейсон Кларк, известный по фильмам «Терминатор: Генезис», «Великий Гэтсби» и «Планета обезьян: Революция».

- Роман «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга появился на прилавках книжных магазинов в 1983 году, а первая его экранизация - в 1989.

- В 2015 году режиссер Гильермо дель Торо признался в большой симпатии к роману Стивена Кинга «Кладбище домашних животных» и сказал, что очень хотел бы снять новую экранизацию.

- Стивен Кинг как-то сказал, что из всех экранизаций его произведений только «Кладбище домашних животных» 1989 года смогло его напугать.

- Новая адаптация «Кладбища домашних животных» выходит на экраны спустя 30 лет после первой.

- Режиссер новой версии «Оно» Энди Мускетти изъявлял желание экранизировать и «Кладбище домашних животных».

- Режиссеры «Кладбища домашних животных» Кевин Колш и Деннис Уидмайер снимали вместе новеллу «День святого Валентина» в фильме «Черные праздники».

Семья Луиса Крида переезжает в сельский дом, который, как выясняется, расположен по соседству с мрачным Кладбищем домашних животных. Именно здесь Луис хоронит кошку, любимицу семьи, погибшую под колесами грузовика. Эта смерть влечет за собой череду чудовищных событий, которые доказывают Кридам, что мертвые должны оставаться мертвыми…  

6.8 Оцените
89 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 4 апреля 2019
Премьера онлайн 25 июня 2019
Премьера в мире 17 марта 2019
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Кевин Колш
Кевин Колш
В ролях
Джейсон Кларк
Джейсон Кларк
Джон Литгоу
Джон Литгоу
Эми Саймец
Эми Саймец
Наоми Френетт
Наоми Френетт
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Оно
Оно (2017)
7.7402596
Кладбище домашних животных
Кладбище домашних животных (1989)
7.1
Постер фильма Кладбище домашних животных 9 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Кладбище домашних животных смотреть онлайн

Кладбище домашних животных
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Кладбище домашних животных
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Луис и Рейчел Крид переезжают с двумя детьми в тихий городок и селятся на участке, примыкающем к старому кладбищу домашних животных. Они знакомятся со странным, но дружелюбным соседом Джадом. Он подсказывает Луису, где похоронить любимого кота семьи, когда тот гибнет. Вскоре питомец возвращается домой, но его нрав меняется. И это становится лишь началом цепи пугающих событий. «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга — настоящая эпоха. Многие называют роман его самым…
Читать
olga.kletnaya 5 апреля 2019, 22:04
Не тратьте не время не деньги...нудно и не интересно,лучше пересмотреть оригинал несколько раз!Полное разочарование.
adler93rus 6 апреля 2019, 23:50
адское г*вно
Отзывы Написать
89 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Звезда «Джеки Браун» Пэм Гриер получила роль в приквеле «Кладбища домашних животных» Действие ленты развернется задолго до событий первоисточника. 
Написать
26 июля 2021 11:01
Молодого Джада Крэндалла в приквеле «Кладбища домашних животных» сыграет Джексон Уайт До этого персонажа воплощали Фред Гуинн и Джон Литгоу.
Написать
24 июня 2021 12:01
Умер кот, снимавшийся в «Кладбище домашних животных» Об этом сообщили хозяева животного.
Написать
31 мая 2019 11:08
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
дублированный тизер-трейлер
Дублированный тизер-трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Приложение киноафиши