Присягнувшая тьме, 2018

Британский режиссер Пол Хайет («Вой», «Дом терпимости») снял третий полнометражный фильм в своей карьере и снова хоррор. Главные роли в картине сыграли Ханна Артертон (сериал «Атлантида»), Майкл Айронсайд («Близнецы») и Рози Дэй (сериал «Благие знамения»).

17 век. Главную героиню Персефону спасает от обвинений в колдовстве высокопоставленная монахиня, которая забирает девушку под свою опеку. Попав в святое место, Персефона уверена, что сможет здесь замолить грехи, но вместо покаяния ее ждет борьба с настоящим злом.