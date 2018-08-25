Присягнувшая тьме, 2018

Британский режиссер Пол Хайет («Вой», «Дом терпимости») снял третий полнометражный фильм в своей карьере и снова хоррор. Главные роли в картине сыграли Ханна Артертон (сериал «Атлантида»), Майкл Айронсайд («Близнецы») и Рози Дэй (сериал «Благие знамения»).
17 век. Главную героиню Персефону спасает от обвинений в колдовстве высокопоставленная монахиня, которая забирает девушку под свою опеку. Попав в святое место, Персефона уверена, что сможет здесь замолить грехи, но вместо покаяния ее ждет борьба с настоящим злом.
- Слоган фильма – «Отпусти грехи наши».
- Третий полнометражный фильм в карьере режиссера Пола Хайета.
В начале XVII века молодая женщина Персефона по ложному обвинению предстает перед судом, а после — и перед возможной казнью. Но девушку спасает вовремя вмешавшаяся преподобная мать, предложив осужденной провести оставшуюся жизнь в изолированном монастыре. Персефона думала, что в святом месте она посвятит себя молитвам и служению Господу, но по прибытии её начинают мучить страшные видения, а вместо очищения от грехов девушку ждет борьба за сохранение души.