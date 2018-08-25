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Присягнувшая тьме Присягнувшая тьме
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Heretiks / The Convent

Присягнувшая тьме, 2018

2018 / Великобритания
3.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Обвиненная в колдовстве ведьма попадает в монастырь на перевоспитание
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Причины посмотреть Факты О фильме

Британский режиссер Пол Хайет («Вой», «Дом терпимости») снял третий полнометражный фильм в своей карьере и снова хоррор. Главные роли в картине сыграли Ханна Артертон (сериал «Атлантида»), Майкл Айронсайд («Близнецы») и Рози Дэй (сериал «Благие знамения»).

17 век. Главную героиню Персефону спасает от обвинений в колдовстве высокопоставленная монахиня, которая забирает девушку под свою опеку. Попав в святое место, Персефона уверена, что сможет здесь замолить грехи, но вместо покаяния ее ждет борьба с настоящим злом.

- Слоган фильма – «Отпусти грехи наши».

- Третий полнометражный фильм в карьере режиссера Пола Хайета.

 

 

В начале XVII века молодая женщина Персефона по ложному обвинению предстает перед судом, а после — и перед возможной казнью. Но девушку спасает вовремя вмешавшаяся преподобная мать, предложив осужденной провести оставшуюся жизнь в изолированном монастыре. Персефона думала, что в святом месте она посвятит себя молитвам и служению Господу, но по прибытии её начинают мучить страшные видения, а вместо очищения от грехов девушку ждет борьба за сохранение души.

3.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 8 августа 2019
Премьера в мире 25 августа 2018
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Пол Хайет
Пол Хайет
В ролях
Майкл Айронсайд
Майкл Айронсайд
Ханна Артертон
Ханна Артертон
Рози Дэй
Рози Дэй
Клэр Хиггинс
Клэр Хиггинс
Киаран МакМенамин
Киаран МакМенамин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Присягнувшая тьме 3 постера
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Присягнувшая тьме
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Ведьмы всегда были одними из ключевых персонажей кинематографа, заигрывавшего с хоррор-тематикой. Все началось с одноименного фильма Беньямина Кристенсена 1922 года и продолжалось после – вплоть до легкомысленных «Зачарованных», которыми засматривались подростки на рубеже веков. Быть ведьмой – в каком-то смысле означало быть женщиной. Инквизиция выкашивала молотом и огнем неугодных и своевольных, не желающих подчиняться патриархальной логике. Новый британский хоррор…
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liza_vetra 13 июля 2019, 17:55
Скучный, не интересный, вообще не впечатлил
jroman 23 августа 2019, 08:58
Полный бред...
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12 голосов
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