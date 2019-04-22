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Мстители: Финал Мстители: Финал
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Мстители: Финал, 2019

2019 / США
8.5 Оцените
590 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Последняя битва супергероев с безумным Таносом
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сражение с Таносом завершилось сокрушительным поражением — половина Мстителей, равно как и половина обитателей Вселенной, попросту исчезла. Выжившие члены команды разбиты, а Танос, осуществив свой замысел, избавился от Камней Бесконечности, тем самым лишив Мстителей возможности исправить ситуацию.

Супергерои вынуждены смириться и пытаются начать жизнь заново. Часть из них больше не хочет связывать свою жизнь со спасением мира: Тони Старк познает прелести семейной жизни, Тор коротает свою бессмертную жизнь в Норвегии. Но остались и те, кто не намерен сдаваться. Капитан Марвел, получившая сигнал бедствия от Ника Фьюри, готова прийти на помощь. Потерявший семью Соколиный Глаз жаждет отмщения. Наконец, возвращается в реальность торчавший в квантовом измерении Скотт Лэнг — Человек-Муравей.

От Лэнга Мстители узнают о возможности путешествий во времени. Герои понимают, что единственный способ спасти настоящее — это вернуться и исправить ошибки прошлом. Вновь собравшись вместе, они разрабатывают последний план спасения Вселенной. И на этот раз у них нет права на ошибку.

Первый официальный трейлер фильма – это первое видео в истории YouTube, которое набрало более 1 млн. лайков менее чем за 4 часа, а второй трейлер просмотрел более 289 млн. за первые 24 часа

Эванджелин Лилли и Пол Радд снимались в «Человек-муравей и Оса» (2018) и в этом фильме одновременно

Фильм является финалом всех трех фаз кинематографической вселенной Marvel

Этот фильм и его предшественник «Мстители: Война бесконечности» (2018) были сняты полностью на цифровые камеры IMAX, что сделало их первыми голливудскими фильмами, снятыми полностью на камерах IMAX с эксклюзивным открытым матовым соотношением сторон 1,9: 1

Кевин Файги заявил, что финальный эпизод сериала «Звездный путь: Следующее поколение (1987)» вдохновил его на этот фильм

Роберт Дауни-младший был единственным актером, прочитавшим весь сценарий.

Роберт Дауни-младший однажды рассказал режиссерам Энтони Руссо и Джо Руссо о том, как один из его детей сказал ему: «Я люблю тебя в 3000 раз сильнее». Режиссерам так понравилась эта фраза, что они решили включить ее в фильм.

Фильм снимался параллельно с картиной “Мстители: Война Бесконечности” в течение 200 дней.

Когда фильм обошел “Титаник” по кассовым сборам, Джеймс Кэмерон направил поздравительную открытку продюсер Кевину Файги и студии “Marvel”. На открытке изображен логотип “Мстителей”, который в который врезался “Титаник”.

Последнее камео Стэна Ли в фильмах “Marvel”.

Роберт Дауни-младший официально превзошел рекорд Хью Джекмана по количеству появлений в кино в качестве одного и того же супергероя — 10 раз. Он установил этот рекорд за 11 лет, Джекману потребовалось 17.

Как и в случае с предыдущим фильмом, братья Руссо выпустили обращение к фанатам, в котором просили их не выкладывать спойлеры о фильме в интернете. Они использовали хэштеги #DontSpoilTheEndgame и #ThanosDemandsYourSilence.

Это первый и, вероятно, единственный фильм, в котором Роберт Редфорд вернулся, чтобы сыграть свою роль во второй раз.

Большая часть диалогов о путешествиях во времени была написана после консультаций с настоящими квантовыми физиками.

Фильм заработал 60 миллионов долларов на вечерних предпоказах в четверг, побив рекорд (57 миллионов долларов), установленный фильмом “Звёздные войны: Пробуждение Силы”.

Это первый фильм в серии, в котором появляется оригинальный состав Мстителей из комиксов: Железный Человек, Тор, Халк, Человек-Муравей и Оса.

В фильме часто высмеивается трилогия “Назад в будущее”. Примечательно, что автором музыки для “Мстителей” и трилогии “Назад в будущее” является один и тот же человек — Алан Сильвестри.

Сценаристы столкнулись с серьезными трудностями, пытаясь придумать выход из ситуации, в которую поместили героев, завершив “Мстители: Война Бесконечности” полной победой Таноса. Идея путешествия во времени сначала казалась им самым глупым выходом из ситуации, но постепенно они пришли к мнению, что это наиболее удачное решение, позволяющее в полной мере продемонстрировать горечь потерь и радость воссоединения героев.

Билеты на премьеру перепродавали на сайте “eBay” за тысячи долларов, а пара билетов в кинотеатр IMAX в Нью-Джерси была продана за 15 000 долларов.

Во время тестирования машины времени Халку приходится использовать карандаш, чтобы щелкать переключателями, потому что его пальцы слишком большие.

Мстители и Стражи Галактики вступают в последнюю стадию войны с Таносом, владеющим всемогущей Перчаткой Бесконечности. Грядёт финальная битва между силами героев и Безумного Титана, которая раз и навсегда определит дальнейшую судьбу не только Земли, но и всей вселенной.

8.5 Оцените
590 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 3 часа 1 минута
Год выпуска 2019
Премьера в России 29 апреля 2019
Премьера онлайн 30 июля 2019
Премьера в мире 22 апреля 2019
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Энтони Руссо
Энтони Руссо
В ролях
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Крис Эванс
Крис Эванс
Марк Руффало
Марк Руффало
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Крис Хемсворт
Крис Хемсворт
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Ближе к развязке в фильме «Мстители: Финал» есть такой момент: главный злодей Танос поворачивается к одному из своих соперников со словами «А ты вообще кто?» Даже суперзлодей может оказаться забывчивым, поскольку на протяжении последних 11 лет студия Marvel выстроила настоящий пантеон персонажей из разных франшиз, черпая вдохновение из комиксов как о звёздах вроде Тора, Человека-паука, Железного человека…
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Александр Копылов 6 ноября 2018, 14:57
Оч жду очень держу кулочки чтоб крутым был
Андрей 30 апреля 2019, 22:46
Знаю, что много поклонников у фильма и сюжета, но скажу как думаю - разочаровал, очень скучно/нудно, перемудрили с сюжетом, но с юмором!
3 балла из… Читать дальше…
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