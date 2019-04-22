Мстители: Финал, 2019

Первый официальный трейлер фильма – это первое видео в истории YouTube, которое набрало более 1 млн. лайков менее чем за 4 часа, а второй трейлер просмотрел более 289 млн. за первые 24 часа

Эванджелин Лилли и Пол Радд снимались в «Человек-муравей и Оса» (2018) и в этом фильме одновременно

Фильм является финалом всех трех фаз кинематографической вселенной Marvel

Этот фильм и его предшественник «Мстители: Война бесконечности» (2018) были сняты полностью на цифровые камеры IMAX, что сделало их первыми голливудскими фильмами, снятыми полностью на камерах IMAX с эксклюзивным открытым матовым соотношением сторон 1,9: 1

Кевин Файги заявил, что финальный эпизод сериала «Звездный путь: Следующее поколение (1987)» вдохновил его на этот фильм

Роберт Дауни-младший был единственным актером, прочитавшим весь сценарий.

Роберт Дауни-младший однажды рассказал режиссерам Энтони Руссо и Джо Руссо о том, как один из его детей сказал ему: «Я люблю тебя в 3000 раз сильнее». Режиссерам так понравилась эта фраза, что они решили включить ее в фильм.

Фильм снимался параллельно с картиной “Мстители: Война Бесконечности” в течение 200 дней.

Когда фильм обошел “Титаник” по кассовым сборам, Джеймс Кэмерон направил поздравительную открытку продюсер Кевину Файги и студии “Marvel”. На открытке изображен логотип “Мстителей”, который в который врезался “Титаник”.

Последнее камео Стэна Ли в фильмах “Marvel”.

Роберт Дауни-младший официально превзошел рекорд Хью Джекмана по количеству появлений в кино в качестве одного и того же супергероя — 10 раз. Он установил этот рекорд за 11 лет, Джекману потребовалось 17.

Как и в случае с предыдущим фильмом, братья Руссо выпустили обращение к фанатам, в котором просили их не выкладывать спойлеры о фильме в интернете. Они использовали хэштеги #DontSpoilTheEndgame и #ThanosDemandsYourSilence.

Это первый и, вероятно, единственный фильм, в котором Роберт Редфорд вернулся, чтобы сыграть свою роль во второй раз.

Большая часть диалогов о путешествиях во времени была написана после консультаций с настоящими квантовыми физиками.

Фильм заработал 60 миллионов долларов на вечерних предпоказах в четверг, побив рекорд (57 миллионов долларов), установленный фильмом “Звёздные войны: Пробуждение Силы”.

Это первый фильм в серии, в котором появляется оригинальный состав Мстителей из комиксов: Железный Человек, Тор, Халк, Человек-Муравей и Оса.

В фильме часто высмеивается трилогия “Назад в будущее”. Примечательно, что автором музыки для “Мстителей” и трилогии “Назад в будущее” является один и тот же человек — Алан Сильвестри.

Сценаристы столкнулись с серьезными трудностями, пытаясь придумать выход из ситуации, в которую поместили героев, завершив “Мстители: Война Бесконечности” полной победой Таноса. Идея путешествия во времени сначала казалась им самым глупым выходом из ситуации, но постепенно они пришли к мнению, что это наиболее удачное решение, позволяющее в полной мере продемонстрировать горечь потерь и радость воссоединения героев.

Билеты на премьеру перепродавали на сайте “eBay” за тысячи долларов, а пара билетов в кинотеатр IMAX в Нью-Джерси была продана за 15 000 долларов.

Во время тестирования машины времени Халку приходится использовать карандаш, чтобы щелкать переключателями, потому что его пальцы слишком большие.