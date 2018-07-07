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Отмывание квартир
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Rûmu rondaringu

Отмывание квартир, 2018

2018 / Япония
6.4 Оцените
11 голосов
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О фильме

Экранизация проекта, ставшего лауреатом второго приза программы «TSUTAYA CREATORS' PROGRAM FILM 2015» для авторов-дебютантов. Темой фантастического фильма стала необычная деятельность — заселяться в «нехорошие» дома, чтобы ликвидировать историю происшествий в нем. Мико Якумо — сирота, однажды дядя предлагает ей работу по чистке жилья с нехорошей историей — «отмывание квартир». Мико сталкивается с призраками, которые не могут покинуть дома, и они начинают делиться с девушкой своими переживаниями. Кроме того, Мико узнаёт, что ее мать тоже могла общаться с духами, и твердо решает отыскать её.

6.4 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 25 ноября 2019
Премьера в мире 7 июля 2018
Возраст 16+
Режиссер
Кэндзи Катагири
В ролях
Элайдза Икэда
Дзе Одагири
Кэнтаро Ито
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Отмывание квартир 1 постер
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