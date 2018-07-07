Отмывание квартир, 2018

Экранизация проекта, ставшего лауреатом второго приза программы «TSUTAYA CREATORS' PROGRAM FILM 2015» для авторов-дебютантов. Темой фантастического фильма стала необычная деятельность — заселяться в «нехорошие» дома, чтобы ликвидировать историю происшествий в нем. Мико Якумо — сирота, однажды дядя предлагает ей работу по чистке жилья с нехорошей историей — «отмывание квартир». Мико сталкивается с призраками, которые не могут покинуть дома, и они начинают делиться с девушкой своими переживаниями. Кроме того, Мико узнаёт, что ее мать тоже могла общаться с духами, и твердо решает отыскать её.