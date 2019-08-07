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Кто твоя бабушка, чувак?! Кто твоя бабушка, чувак?!
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C'est quoi cette mamie?!

Кто твоя бабушка, чувак?!, 2019

2019 / Франция
4.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Французская комедия о продвинутой бабушке и ее семерых внуках
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Причины посмотреть Факты О фильме

Аврора — обеспеченная женщина, которая живет на берегу моря и наслаждается жизнью по полной. И хотя она молода душой, у нее есть взрослая замужняя дочь и семеро внуков, которые в один прекрасный день приезжают к ней на летние каникулы. Чтобы не отвлекаться от праздного времяпрепровождения, прогрессивная бабуля разрешает детям делать все, что им захочется. Лето обещает стать незабываемым для всех. 

  • Продолжение фильма Габриэля Жульена-Лаферье “Что это за семейка?!” 2016 года.
  • Сценаристы предыдущего фильма Камилль Моро и Оливье Тренэр были заняты в других проектах, поэтому Габриэль Жульен-Лафренье писал сценарий фильму вместе с Себастьяном Мунье.
  • Первая главная роль в кино для 71-летней актрисы Шанталь Ладезу. Ее фильмография насчитывает более 30 работ.
  • По словам режиссера, к бабушке отправили именно Гулливера потому, что никто бы не поверил, что старших детей, ставших подростками, можно уговорить провести с ней время.
  • Первый раз Габриэль Жульен-Лаферье работал с детьми в 2006 году, когда был вторым режиссером на проекте “Большой город” Джамеля Бенсала. По словам Габриэля, там было около 30 детей.
  • Это пятая комедия для режиссера Габриэля Жульена-Лаферье.
  • Во время читок и репетиций режиссер предлагал актерам импровизировать и вносил понравившиеся изменения в сценарий.

Аврора наслаждается богатой жизнью в своих апартаментах на Лазурном Берегу во Франции. Вечеринки, друзья, путешествия, и самое важное — свое расписание дня. В один день дочери отправляют погостить к ней семь внуков от 6-ти до 18 лет.

4.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 21 ноября 2019
Премьера в мире 7 августа 2019
Возраст 16+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Габриэль Жюльен-Лаферье
Габриэль Жюльен-Лаферье
В ролях
Шанталь Ладезу
Шанталь Ладезу
Жюли Гайе
Жюли Гайе
Тьерри Невик
Тьерри Невик
Жюли Депардье
Жюли Депардье
Люсьен Жан-Батист
Люсьен Жан-Батист
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кто твоя бабушка, чувак?! 3 постера
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Кто твоя бабушка, чувак?! смотреть онлайн

Кто твоя бабушка, чувак?!
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