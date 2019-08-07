Кто твоя бабушка, чувак?!, 2019

Аврора — обеспеченная женщина, которая живет на берегу моря и наслаждается жизнью по полной. И хотя она молода душой, у нее есть взрослая замужняя дочь и семеро внуков, которые в один прекрасный день приезжают к ней на летние каникулы. Чтобы не отвлекаться от праздного времяпрепровождения, прогрессивная бабуля разрешает детям делать все, что им захочется. Лето обещает стать незабываемым для всех.
Аврора наслаждается богатой жизнью в своих апартаментах на Лазурном Берегу во Франции. Вечеринки, друзья, путешествия, и самое важное — свое расписание дня. В один день дочери отправляют погостить к ней семь внуков от 6-ти до 18 лет.