Кто твоя бабушка, чувак?!, 2019

Аврора — обеспеченная женщина, которая живет на берегу моря и наслаждается жизнью по полной. И хотя она молода душой, у нее есть взрослая замужняя дочь и семеро внуков, которые в один прекрасный день приезжают к ней на летние каникулы. Чтобы не отвлекаться от праздного времяпрепровождения, прогрессивная бабуля разрешает детям делать все, что им захочется. Лето обещает стать незабываемым для всех.