Призраки Шэрон Тейт, 2019

Фильм «Призраки Шэрон Тейт» со звездой нулевых Хилари Дафф снял Дэниэл Фаррандс, который уже хорошо знаком с жанром триллера и ужасов, он снимал «Убийства в Амитивилле» и продюсировал «Ужас Амитивилля: Пробуждение». Хилари Дафф в основном известна своими ролями в мелодрамах и комедиях для подростков, это для нее первый серьезный опыт в триллере. Сама актриса призналась, что для нее честь сыграть удивительную Шэрон Тейт на большом экране.
Фильм расскажет о жизни Шэрон Тейт незадолго до ее смерти. Беременная супруга режиссера Романа Полански мучается от страшных видений, в которых она умирает. Актрисе кажется, что с ней должно произойти нечто неприятное.
- Сестра Шэрон Тейт, Дебра Тейт, заявила, что не поддерживает фильм с Хилари Дафф о жизни ее сестры.
- Сюжет вдохновлен цитатой из Шарон Тейт из интервью, опубликованного за год до ее смерти, в котором она рассказывает о кошмаре, в котором она увидела странного человека в своем доме, а затем обнаружила себя и своего друга Джея Себринга, связанных с перерезанными горлами.
- Это первый фильм ужасов для Хилари Шафф.
Беременная супруга Романа Полански и ожидающая его возвращения из Европы, 26-летняя голливудская актриса Шэрон Тейт страдает от видений ее скорой смерти.