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Призраки Шэрон Тейт Призраки Шэрон Тейт
Киноафиша Фильмы Призраки Шэрон Тейт
The Haunting of Sharon Tate

Призраки Шэрон Тейт, 2019

2019 / США
4.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
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Известная актриса предчувствует скорую смерть
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Призраки Шэрон Тейт» со звездой нулевых Хилари Дафф снял Дэниэл Фаррандс, который уже хорошо знаком с жанром триллера и ужасов, он снимал «Убийства в Амитивилле» и продюсировал «Ужас Амитивилля: Пробуждение». Хилари Дафф в основном известна своими ролями в мелодрамах и комедиях для подростков, это для нее первый серьезный опыт в триллере. Сама актриса призналась, что для нее честь сыграть удивительную Шэрон Тейт на большом экране.

Фильм расскажет о жизни Шэрон Тейт незадолго до ее смерти. Беременная супруга режиссера Романа Полански мучается от страшных видений, в которых она умирает. Актрисе кажется, что с ней должно произойти нечто неприятное.

- Сестра Шэрон Тейт, Дебра Тейт, заявила, что не поддерживает фильм с Хилари Дафф о жизни ее сестры.

- Сюжет вдохновлен цитатой из Шарон Тейт из интервью, опубликованного за год до ее смерти, в котором она рассказывает о кошмаре, в котором она увидела странного человека в своем доме, а затем обнаружила себя и своего друга Джея Себринга, связанных с перерезанными горлами.

- Это первый фильм ужасов для Хилари Шафф.

Беременная супруга Романа Полански и ожидающая его возвращения из Европы, 26-летняя голливудская актриса Шэрон Тейт страдает от видений ее скорой смерти.

4.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 20 июня 2019
Премьера в мире 5 апреля 2019
Возраст 18+
Прокатчик СБ Фильм
Режиссер
Дэниэл Фаррандс
Дэниэл Фаррандс
В ролях
Хилари Дафф
Хилари Дафф
Джонатан Беннетт
Джонатан Беннетт
Лидия Херст
Лидия Херст
Все актеры и съемочная группа
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Золотая малина Худшая женская роль
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Призраки Шэрон Тейт смотреть онлайн

Призраки Шэрон Тейт
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за 1 рубль
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Наша рецензия
События пятидесятилетней давности до сих пор будоражат голливудские умы. В августе 1969 года беременная актриса Шэрон Тейт, секс-дива и жена скандального режиссера Романа Полански, была зверски убита в компании друзей. В ее лос-анджелесский домик наведались агрессивные хиппи из коммуны Чарли Мэнсона, так называемой «семьи». Харизматичный лидер этого культа, фальшивый мессия, был отправлен за решетку, как и исполнители жестокого преступления. Тейт и Мэнсон продолжали и продолжают…
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