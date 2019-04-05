Призраки Шэрон Тейт, 2019

Фильм «Призраки Шэрон Тейт» со звездой нулевых Хилари Дафф снял Дэниэл Фаррандс, который уже хорошо знаком с жанром триллера и ужасов, он снимал «Убийства в Амитивилле» и продюсировал «Ужас Амитивилля: Пробуждение». Хилари Дафф в основном известна своими ролями в мелодрамах и комедиях для подростков, это для нее первый серьезный опыт в триллере. Сама актриса призналась, что для нее честь сыграть удивительную Шэрон Тейт на большом экране.

Фильм расскажет о жизни Шэрон Тейт незадолго до ее смерти. Беременная супруга режиссера Романа Полански мучается от страшных видений, в которых она умирает. Актрисе кажется, что с ней должно произойти нечто неприятное.