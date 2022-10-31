Меню
31 октября 2022
Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках
Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды
Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов
Объявлены победители кинофестиваля «Послание к человеку» 2022
Опер, жулик и ловелас: «1703» и еще 9 фильмов и сериалов с Гошей Куценко
7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить
Уорвик Дэвис и его друзья спасают мир в новом трейлере фэнтезийного сериала «Уиллоу»
Эмилия Кларк сыграет жену Оскара Уайльда в фильме «Идеальная жена»
Джордж Мартин хотел, чтобы действие сериала «Дома Дракона» началось на 40 лет раньше
Дэниэл Рэдклифф вновь ответил на слухи по поводу роли Росомахи в киновселенной Marvel
Создатель «Ужасающего 2» рассказал о сцене, которая не вошла в фильм из-за чрезмерной жестокости
Глава студии Marvel объяснил важность «Черной Пантеры 2» для Пятой и Шестой фаз MCU
Звезда «Сияния» и «3 женщин» Шелли Дювалл возвращается в кино спустя 20 лет
Джеймс Ганн отрицает, что студии Marvel и DC соперничают друг с другом
Гай Пирс и Джеффри Дин Морган возглавили каст триллера о реальном нераскрытом убийстве
Сидни Суини снимется в психологическом хорроре об итальянском женском монастыре
Кирилл Пирогов противостоит террористам и ошибкам прошлого в трейлере сериала «Переговорщик»
Мировые сборы «Черного Адама» превысили $250 млн, бокс-офис «Билета в рай» достиг $100 млн
Данай Гурира работает над спин-оффом «Ходячих мертвецов» о Рике Граймсе и Мишонн
Длительность «Аватара: Путь воды» составит свыше трех часов
Аарон Тейлор-Джонсон сыграет с Райаном Гослингом в фильме «Каскадер»
Второй сезон «Дома Дракона» выйдет не раньше 2024 года
5 скандинавских хорроров, от которых кровь стынет в жилах
Режиссером «Венома 3» выступит сценаристка первых двух частей Келли Марсел
Авторитетные СМИ подтвердили информацию, что студия Marvel готовит сериал о Вижне
Флоренс Пью сыграет в психологическом триллере, который поставит Александр Скарсгард
Джефф Голдблюм договаривается о роли Волшебника в мюзикле «Злая»
Очаровательное и забавное приключение: появились первые отзывы об «Эноле Холмс 2»
Генри Кавилл и Эйса Гонсалес исполнят главные роли в шпионском боевике Гая Ричи о Второй мировой
Кантемир Балагов снимет свой первый фильм на английском языке
Генри Кавилл покидает сериал «Ведьмак», роль Геральта унаследует Лиам Хемсворт
30 октября 2022
Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим
29 октября 2022
Вызов пиковой дамы привел иностранцев в ужас
Успех по блату: 6 случаев, когда роль доставалась благодаря родственным связям
28 октября 2022
Продюсеры «Улыбки» готовят новый хоррор
5 фактов о Пеннивайзе, которые знают только читатели Стивена Кинга
Сериал «Союз спасения. Время гнева» вернулся в эфир онлайн-кинотеатра KION
Саша Барон Коэн сыграет в сериале Marvel «Железное Сердце»
Масштабный фильм Дэмьена Шазелла «Вавилон» будет длиться более трех часов
Оскароносная Хилари Суэнк сыграет в экшен-триллере под названием Nar
Аня Тейлор-Джой сообщила об окончании съемок «Фуриосы»
Что посмотреть на выходных: «Белый лотос», ограбление по-итальянски и «Звездные войны»
Слух: студия Marvel начала работу над сериалом о Вижне
Звезда «Черного Адама» Элдис Ходж сыграет детектива Алекса Кросса в сериале от Amazon
Чтобы не стать актером одной роли, Дэниэл Рэдклифф ориентировался на Харрисона Форда
Тим Аллен спасает Рождество в трейлере сериала «Санта-Клаусы»
Криминальный сериал «Город на холме» ограничится тремя сезонами
Стало известно, кого сыграет Эмилия Кларк в сериале Marvel «Секретное вторжение
Новый приквел «Йеллоустоуна» получил дату премьеры
Кевин Файги о внедрении Людей Икс в киновселенную Marvel: «Мы уже близко»
10 любопытных фактов о мультфильмах DreamWorks
Кейт Уинслет на войне: опубликовано фото со съемок байопика «Ли»
Появился первый кадр с Робертом Де Ниро и Бобби Каннавале из комедии «Папа»
Джейсон Бейтман и Джуд Лоу сыграют в мини-сериале «Черный кролик»
Джон Красински пытается предотвратить мировую войну в трейлере третьего сезона «Джека Райана»
Рассел Кроу устраивает игру с высочайшими ставками в новом трейлере триллера «Покерфейс»
Данила Козловский экранизирует роман Евгения Водолазкина «Авиатор»
Вечеринка заканчивается убийством в трейлере сериала «Содержанки: Перезагрузка»
27 октября 2022
Кристиан Бэйл расследует загадочную смерть кадета в тизере готического хоррора «Всевидящее око»
«Всё везде и сразу», «Топ Ган: Мэверик» и другие: объявлены лауреаты премии «Сатурн» 2022
Индейский миф о сотворении мира: вышел трейлер анимационного фильма «Четыре души койота»
В разработку запущен сиквел «Ночи живых мертвецов» Джорджа Ромеро
Мэл Гибсон и Гаррет Хедлунд снимутся в триллере «Дорога отчаяния»
Сериал «Зеленый Фонарь» лишился шоураннера, проект будет кардинально переработан
Генри Кавилл вновь высказался о возвращении к роли Супермена: «Я никогда не терял надежды»
Звезда «Властелин колец: Кольца власти» Морвет Кларк сыграет в черной комедии в форме сказки
Мэттью Перри язвительно высказался о Киану Ривзе: «Почему он до сих пор жив?»
Босс студии Universal хочет увидеть «женский» спин-офф «Форсажа»
Брайан Крэнстон работает над перезапуском «Малкольма в центре внимания»
Брайан Кокс спорит с Джоди Тернер-Смит в отрывке из политического триллера «Независимый»
Вселенная «Йеллоустоуна» расширяется: приквел «1923» будет состоять из двух сезонов
Вышел трейлер боевика о мести Savage Salvation c Робертом Де Ниро и Джоном Малковичем
Анимационный фильм «Полный расколбас» получит многосерийный спин-офф
Самый пронзительный фильм Marvel: появились первые отзывы о «Черной Пантере: Ваканда навсегда»
4 факта о втором сезоне сериала «Дом дракона», которые вам нужно знать
Появились первые кадры из хоррора «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом и Гарри Меллингом
Пилот Джерард Батлер спасает своих пассажиров в трейлере напряженного боевика «Самолет»
Наташа Лионн расследует убийство в трейлере сериала Райана Джонсона Poker Face
Впереди эпическая концовка: вышел интригующий трейлер финального сезона «Дома с прислугой»
Хью Джекман рассказал, что его убедило вернуться к роли Росомахи в «Дэдпуле 3»
Пять причин посмотреть отечественный приключенческий фильм «Либерея: Охотники за сокровищами»
26 октября 2022
Сериал «Игра на выживание» получит третий сезон
Сегодня на стриминге стартует сериал «Аврора» с Леной Трониной
В прокат выходит российский фантастический фильм «Петрополис»
Вышел трейлер британского криминального триллера «Сказания Вавилона»
«Дом Дракона»: Оливия Кук не считает свою героиню злодейкой
Юлия Топольницкая получила роль в сериале «Девушки с Макаровым»
Появился первый кадр из сериала по видеоигре Fallout
В финальном сезоне сериала «Флэш» появится Джависия Лесли, известная по роли Бэтвумен
Netflix продлил сериал «Элита» на седьмой сезон
Джеймс Кэмерон раскритиковал персонажей Marvel и DC
По данным СМИ, сиквел «Бэтмена» выйдет не раньше 2025 года
Канал FX запустил в производство сериал по роману Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня»
Садовник Сергей Гармаш обретает необычного друга в трейлере фильма «Чебурашка»
Действие «Звездных войн» Дэймона Линделофа развернутся после событий «Скайуокера. Восход»
Элайджа Вуд сыграет в семейном приключенческом фильме «Книжный червь»
По стопам «Бэтгерл»: Warner Bros может отказаться еще от нескольких запланированных проектов
Netflix готовит многосерийную экранизацию романа «Сто лет одиночества»
Спин-офф «Бэтмена» о лечебнице Аркхем обрел шоураннера
9 героинь из культовых советских фильмов, которыми в наше время уже не восхищаются
Джесси Айзенбер пытается разобраться в своей жизни в трейлере мини-сериала «Флейшман в беде»
Хью Джекман оказывается между двумя семьями в новом трейлере драмы «Сын»
Джеймс Ганн и Питер Сафран возглавили студию DC
Дракс похищает Кевина Бейкона в трейлере праздничного спецвыпуска «Стражей Галактики»
25 октября 2022
Звезда фильмов «Гарри Поттер» Рэйф Файнс заступился за Джоан Роулинг
Фрэнк Грилло конструирует небывалые автомобили в трейлере байопика «Ламборгини»
Джеймс Грэй помышляет снять сиквел своего фильма «Время Армагеддона» во главе с Энн Хэтэуэй
«Дом Дракона»: в сети появились эффектные концепт-арты, посвященные Таргариенам
Мэйси Уильямс признает, что концовка «Игры престолов» не удалась
В прокат выходит приключенческий фильм «Грозный папа» с Кириллом Кяро и Евгением Гришковцом
Все ради фанатов: Дуэйн Джонсон рад успеху «Черного Адама» у рядовых зрителей
«Большой и отвратительный цирк»: Тим Бертон больше не намерен сотрудничать с Disney
Фото: на прошлых выходных состоялось воссоединение актерского состава «Твин Пикса»
«Треугольник печали» Рубена Эстлунда выйдет в российский прокат
Подростки возрождают традицию дуэлей на пистолетах в трейлере сериала «Черная весна»
Самая жуткая ночь в году: 5 новых хорроров про Хэллоуин
Дэвид Теннант поделился впечатлениями от возвращения к образу Доктора Кто
Съемки второго сезона «Дома Дракона» должны стартовать в начале 2023 года
Тобин Белл вновь сыграет Конструктора в следующей части «Пилы»
Лили Джеймс сыграет с Заком Эфроном в фильме студии A24 «Железный коготь»
Хоакин Феникс и Руни Мара снимутся в новом фильме Павла Павликовского
Журналист возвращается в родную Мексику в новом трейлере фильма «Бардо»
На Землю обрушивается метеоритный дождь в трейлере российского фильма-катастрофы «Мира»
24 октября 2022
Брайан Кокс сравнивает свое окружение с пигмеями в тизере четвертого сезона «Наследников»
«Терпение вознаградится»: Генри Кавилл подтвердил свое возвращение к роли Супермена
Пол Радд попадает в секретное измерение в первом трейлере «Человека-муравья и Осы: Квантомания»
Кошмар в открытом море: вышел трейлер мистического сериала «1899»
Канье Уэст утверждает, что Квентин Тарантино украл у него идею фильма «Джанго освобожденный»
Драматический триллер «Точка кипения» со Стивеном Грэмом превратится в сериал
Легенды в кино: 7 фильмов, основанных на мифах Древней Греции
Фильм Пак Чхан-ука «Решение уйти» выйдет в онлайн-кинотеатрах KION и «Кинопоиск HD»
Слух: Джордж Маккэй может заменить Эзру Миллера в роли Флэша в киновселенной DC
Второй сезон сериала «Корни» получил дату премьеры
Четырнадцатый: состоялось возвращение Дэвида Теннанта к роли Доктора Кто
Вышел трейлер мистического вестерна «Призрачный патруль 2: Восстание проклятых»
Новый фильм из вселенной «Звездных войн» обзавелся режиссером
Шоураннер «Дома Дракона» обещает, что во втором сезоне будет больше войны и юмора
Создатели сериала «Ведьмак» уже работают над сценариями четвертого и пятого сезонов
Экшен и напряжение: появился новый тизер «Черной Пантеры: Ваканда навсегда»
Ростислав Бершауэр сыграл врача Адской скорой помощи в картине «Вывоз»
Съемки «Джокера: Безумие на двоих» начнутся через несколько недель
Макото Синкай закончил работу над своим новым полнометражным аниме-фильмом
За первые дни в мировом прокате «Черный Адам» собрал $140 млн
От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь
Майкл Шеннон и Кирси Клемонс снимутся в драме о дрэг-артистах «Молодой король»
Стала известна причина смерти Робби Колтрейна
Сальма Хайек касается Ченнинга Татума на первом кадре из «Супер Майка: Последний танец»
В разработку официально запущена четвертая часть «Заклятия»
Анджелина Джоли сыграет легендарную оперную певицу Марию Каллас в байопике «Мария»
«Черный Адам»: что сцена после титров значит для будущего киновселенной DC?
23 октября 2022
Страшно смешно: 7 хоррор комедий на Хэллоуин для просмотра с друзьями
Уберите мужчин от экранов: 5 сериалов, которые откровенно говорят о женских проблемах
22 октября 2022
6 любимых фильмов Тайки Вайтити: от свободной любви до бунтарей-убийц
6 любопытных фактов о советском кино, узнав которые вы не позавидуете актерам того времени
21 октября 2022
Релиз фильма «Гарольд и фиолетовый мелок» перенесен на лето 2023 года
В разработку запущен новый сериал о вампирах «Семья Рэдли»
KION по неизвестным причинам прервал выпуск сериала «Союз спасения. Время гнева»
Действие третьего сезона «Белого лотоса» может перенестись в Азию
Во время съемок «Уэнсдэй» Дженне Ортеге приходилось бороться за целостность своей героини
Юэль Киннаман сыграет в криминальном триллере «Тихий час»
Что посмотреть на выходных: «Американскую историю ужасов», мрачный сай-фай и судебную драму
«Черной Пантере: Ваканда навсегда» прочат стартовые сборы в размере $175 млн
В российский прокат вышла драма Гаспара Ноэ «Вихрь»
Каталог онлайн-кинотеатра KION пополнился более 40 корейскими сериалами
Игровой сериал Netflix «Тетрадь смерти» обрел ведущую сценаристку
Твое тело, твое дело: Киноафиша приглашает на показ фильма «Звоните Джейн»
Оскар Айзек ответил, ждать ли второй сезон «Лунного рыцаря»
Криминальные войны в столице Англии: вышел «красный» трейлер второго сезона «Банд Лондона»
Слух: Адам Драйвер вел переговоры на предмет роли в новой «Фантастической четверке»
Режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски снимет фильм «Черный самурай»
Вы не сможете это досмотреть: 7 фильмов, которые могли бы получить «Оскар» за самые шокирующие сцены
Начались съемки сериала «Запасный выход» с Юрием Стояновым и Романом Мадяновым
По словам Кэтрин Хан, съемки сериала Marvel «Агата: Ковен хаоса» начнутся в следующем месяце
По-настоящему семейный ромком: вышел трейлер фильма «Сэм и Кейт»
К актерскому составу «Джокера 2» присоединился еще один исполнитель
Тайны, насилие, секс: вышел интригующий трейлер мистического сериала «Пансион»
20 октября 2022
Королевская семья в кризисе: вышел трейлер пятого сезона «Короны»
Тим Бертон признается в любви к семейке Аддамс в новом проморолике сериала «Уэнсдэй»
Зрители хоррора «Ужасающий 2» покидали кинозалы из-за отвращения и рвоты
Netflix выпустил новый трейлер военного фильма «На Западном фронте без перемен»
5 случаев, когда кино наглядно показывает разрушительное влияние детских травм
Желчный Том Хэнкс меняется к лучшему в трейлере семейного фильма «Мой ужасный сосед»
Объявлена дата премьеры мини-сериала «Пансион» от создателей «Пищеблока»
Темуэра Моррисон сыграет с Джейсоном Момоа в мини-сериале о колонизации Гавайев
В прокат выходит драматический триллер Натальи Назаровой «Плакать нельзя»
Джонни Ноксвил открыт к созданию новой части «Чудаков»
Появились фото со съемок «Великого уравнителя 3» с основным актерским составом
Джуди Денч раскритиковала сериал «Корона» за искажение истории
Рэмбо 40 лет спустя: как культовая серия фильмов прошла путь от расцвета до полной деградации и обратно
Компания Konami готовит фильм «Возвращение в Сайлент Хилл»
Netflix не собирается выпускать свои сериалы в еженедельном формате
Начались съемки второго сезона антиутопии «Разделение»
Рон Перлман присоединился к Лиаму Нисону в касте триллера «Бандит»
Продюсер «Черного Адама» высказался о будущем Супермена в исполнении Генри Кавилла
Лакит Стэнфилд и Омар Си снимутся в фильме «Книга Кларенса»
Уолтер Хамада официально покинул студию DC Films
Фильм «Банши Инишерина» удерживает максимальный рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
Исследователи отправляются в неизведанную вселенную в трейлере мультфильма «Странный мир»
В 2018 году Мэттью Перри две недели пробыл в коме и едва не умер
По ту сторону закона: 5 лучших российских криминальных сериалов, которые заставят вас переживать за преступников
Завтра никогда не наступит: 6 фильмов о временных петлях
Звезда поп-музыки Эйми Гарсиа попадает в обычную семью в трейлере ромкома «Рождество с тобой»
Вы приглашены: вышел трейлер комедии «Люди, которых мы ненавидим на свадьбе»
Найтвинг и его команда противостоят Культу Крови в трейлере четвертого сезона «Титанов»
Вышел трейлер второго сезона сериала «Сексуальная жизнь студенток»
Молодой шеф-повар встречает своего отца спустя 30 лет в трейлере комедии «Битва шефов»
В российский прокат выходит костюмированная драма «Корсаж» о Елизавете Баварской
19 октября 2022
Гари Олдман и его команда берутся за новое дело в трейлере второго сезона «Медленных лошадей»
Угасшие звезды: как сейчас выглядят актеры, которые были на пике популярности в 90е
Режиссер Ли Чхан-дон высказался о жестокости, любви и силе кино
Актерский состав «Колец власти» обсуждает теории о сериале в общем чате
Эйдан Тернер из героя превращается в потенциального убийцу в трейлере сериала «Подозреваемый»
Disney+ выпустил трейлер мультфильма «Дневник слабака: Правила Родрика»
В Москве подошли к концу съемки фильма «Страсти по Матвею»
Студия Universal намеревается выпустить масштабный сиквел фильма-катастрофы «Смерч»
Подсели на иглу: 5 сериалов о наркобизнесе
Лоренс Фишберн поделился своим мнением о «Матрице: Воскрешение»
Милли Бобби Браун учится вальсировать в новом отрывке из «Энолы Холмс 2»
Стало известно, когда выйдет второй сезон «Вампиров средней полосы»
Фильм Дэмьена Шазелла «Вавилон» выйдет в широкий американский прокат накануне Рождества
На KION вышел фильм Дарио Ардженто «Темные очки»
«Черный Адам» получил посредственный рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
Вышел трейлер второго сезона шведского сериала «Молодые монархи»
Симу Лю снимется в сериале «Семь чудес» по роману Бена Мезрича
Слух: в «Мстителях: Секретные войны» может появиться Роберт Дауни — младший
Тильда Суинтон покинула многосерийную адаптацию «Паразитов»
Начались съемки заключительного сезона «Ривердэйла»
От красотки до активистки: 7 лучших фильмов с участием Джулии Робертс
Все не то, чем кажется: 6 самых запутанных мистических детективов
Барри Кеоган рассказал, каково ему было играть Джокера в новом «Бэтмене»
Люк Эванс и Михил Хёйсман берутся за рискованную миссию в трейлере сериала «Эхо-3»
Николас Кейдж сыграет в триллере о выживании «Песок и камни»
Аугуст Диль сыграет неуловимого нациста в фильме Кирилла Серебренникова «Исчезновение»
Кумэйл Нанджиани становится менеджером стрип-клуба в трейлере «Добро пожаловать в Чиппендейлс»
Майкл Б. Джордан противостоит своему заклятому другу в первом трейлере «Крида 3»
18 октября 2022
Зендея посвятила три месяца теннисным тренировкам ради съемок в новом фильме Луки Гуаданьино
10 самых ожидаемых фильмов и сериалов этого сезона
Павел Прилучный и его приятели собираются мстить женщинам в новом трейлере «Любовников»
Бен Аффлек и другие звезды проходят кинопробы в отрывке из «Клерков 3»
На этой неделе в российский прокат выходит историческая драма «Средневековье»
Павел Прилучный сотрудничает с медиумом Лизой Моряк в трейлере сериала «Сны»
Еще несколько именитых актеров получили роли в фильме «Глупые деньги»
В режиссерском дебюте Дэна Леви снимутся Рут Негга, Люк Эванс, Химеш Патель и другие
Появились постеры «Крида 3» с Майклом Б. Джорданом и Джонатаном Мэйджерсом
Релиз фильма «Мужчина по имени Отто» с Томом Хэнксом перенесен на январь
В шестом сезоне «Короны» не будет показана смерть принцессы Дианы
Студия Warner Bros разрабатывает сиквелы «Человека из стали» и «Флэша»
«Наследники», «Одни из нас» и многое другое: HBO Max выпустил трейлер своих предстоящих новинок
Два друга пытаются запечатлеть необъяснимое в новом трейлере фильма «Сверхъестественное. Знаки»
СМИ: Мэтт Ривз работает над спин-оффами «Бэтмена» о злодеях
Согреваемся вместе: 7 теплых сериалов для осенних вечеров
Съемки второго сезона «Локи» подошли к концу
В прокат выходит первый российский фильм о стрельбе в школе «Дополнительный урок»
«Черный Адам» изначально получил прокатный рейтинг R из-за чрезмерной жестокости
Волонтеры борются с современным рабством в трейлере сериала «Право на свободу»
Черная королева готовится к войне в трейлере финальной серии первого сезона «Дома Дракона»
Звезде «Флэша» Эзре Миллеру грозит тюремный срок до 26 лет
Официально: Харрисон Форд присоединился к киновселенной Marvel
17 октября 2022
Другой менталитет: 5 советских фильмов, которые не понимают зрители из других стран
Звезда «Кошмара на улице Вязов» Хэзер Лэнгенкэмп хочет еще раз схлестнуться с Фредди Крюгером
Компания Bazelevs уже планирует десятую часть «Ёлок»
За первые дни «Хэллоуин заканчивается» собрал в мировом прокате без малого $60 млн
В предстоящем хэллоуинском выпуске «Симпсонов» состоится кроссовер с «Закусочной Боба»
Райан Рейнольдс и режиссер «Странного мира» готовят экранизацию известного аттракциона Disney
Искусственный интеллект поворачивает время вспять в трейлере фильма «Дебора»
Новым лидером Netflix по количеству просмотров стал сериал Райана Мерфи «Наблюдатель»
Победителем фестиваля Russian Film Week стал фильм «Мама, я дома» с Юрой Борисовым
Два друга устраивают тусовку в доме Леброна Джеймса в трейлере комедии «Домашняя вечеринка»
София Коппола рассказала, чем ее байопик о Присцилле Пресли будет отличаться от «Элвиса»
Суровый Сильвестр Сталлоне устанавливает свои порядки в трейлере сериала «Король Талсы»
Еще несколько человек обвинили Билла Мюррея в неприемлемом поведении
Джо Пеши зависает c Питом Дэвидсоном на первом кадре из комедийного сериала Bupkis
Стартовали съемки второй части «Проклятия монахини» из вселенной «Заклятия»
Вышел трейлер второго сезона «Секретов семейной жизни» с Аленой Михайловой и Петром Скворцовым
Мэл Гибсон переживает худшую ночь в своей жизни в новом трейлере триллера «В эфире»
Съемки сериала «Дюна: Сестричество» начнутся в следующем месяце
Только для взрослых: 5 жутких хорроров, снятых по мотивам известных сказок
Исполнитель роли Саурона дал комментарий о своей сюжетной арке в продолжении «Колец власти»
Слух: звезда «Люцифера» Том Эллис может сыграть в новой «Фантастической четверке»
Елизавета, Диана, Чарльз: появились новые кадры из пятого сезона «Короны»
16 октября 2022
Тест: какая ты королева из «Игры престолов»?
Волшебство начинается: 5 новых фэнтези, которые мы увидим в 2023 году
15 октября 2022
Тест: за 5 вопросов определим, костюм какого героя тебе подойдет на Хэллоуин
Достали из-под полы: 5 фактов о новых фильмах Marvel
14 октября 2022
«В какой-то степени мы сами были историками»: как снимали сериал «Союз Спасения. Время Гнева» о декабристах
Джереми Айронс сыграет с Джейсоном Стэйтемом в боевике «Пчеловод»
Мнения критиков о сериале «Шантарам» разделились
Появились первые отзывы о слэшере «Хэллоуин заканчивается»
Том Фелтон дистанцировал фильмы «Гарри Поттер» от Джоан Роулинг
Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге
В прокат вышел романтический фильм «Лавстори» с Александром Петровым и Вильмой Кутавичюте
Сильвестр Сталлоне и Беар Гриллс готовят приключенческий сериал
В Санкт-Петербурге подошли к концу съемки комедии «Я на перемотке!»
Вышел трейлер второго сезона сериала «Монахиня-воин»
СМИ: Харрисон Форд заменит Уильяма Хёрта в киновселенной Marvel
В российский прокат вышла бандитская притча «Сказка для старых»
Действие четвертого сезона «Наследников» перенесется в Норвегию
Тайка Вайтити выступит режиссером сериала «Внутренний Чайнатаун»
В разработку запущен сериал на основе фильма «Кикбоксер» с Жан-Клодом Ван Даммом
Энтони Маки и Морена Баккарин сыграют в постапокалиптическом триллере «Возвышение»
Индира Варма пополнила каст сериала «Дюна: Сестричество»
Мартин Скорсезе снимет многосерийную версию «Банд Нью-Йорка»
Лиам Нисон ведет переговоры о ведущей роли в ремейке «Голого пистолета»
7 фильмов с нелепыми ошибками, от которых плачут историки
Рассел Кроу и Лиам Хемсворт ставят на кон свою жизнь в трейлере триллера «Покер фейс»
Гениальная девочка противостоит злобной директрисе в трейлере мюзикла «Матильда»
Эмили Блант мстит негодяям с Дикого Запада в кровавом трейлере сериала «Англичанка»
13 октября 2022
Чем закончился мини-сериал «Дикая река»?
Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет
Виктор Хориняк стремится вернуть память Юрию Кузнецову в трейлере комедии «Непослушник 2»
О чем сериал «Ева, рожай!» с Еленой Подкаминской?
Вскоре на «Первом канале» стартует второй сезон сериала «Триггер»
Мировые сборы хоррора «Улыбка» достигли $100 млн
На KION вышел фильм «Убойный монтаж», открывший прошлый Каннский кинофестиваль
Релиз сериала «Король и Шут» намечен на 2023 год
«Монстр: История Джеффри Дамера» стал вторым самым просматриваемым сериалом Netflix
Сидни Суини снимется в экранизации рассказа «Сиделка»
На KION доступны фильмы студии «Ленфильм», включая картины Алексея Германа, Киры Муратовой и других
Подтвердился слух, что в «Черном Адаме» будет сцена с Генри Кавиллом в роли Супермена
Брендан Фрейзер «открыт» к съемкам в четвертой части «Мумии»
Брутальный и адреналиновый: появились первые отзывы о блокбастере DC «Черный Адам»
Зои Дешанель сыграет в третьем сезоне сериала «В ритме жизни»
Люси Лью сыграет с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом в рождественском фильме «Красный»
Ни за что не догадаешься: 9 фильмов с самой непредсказуемой развязкой
Discovery+ готовит документальный фильм о культовом сериале «Хор» и судьбе его актеров
Брюс Уиллис участвует в разборках с Джоном Траволтой в трейлере боевика «Парадайз-Сити»
Готэм под водой: действие сериала «Пингвин» стартует спустя неделю после концовки «Бэтмена»
Принцесса не может дружить с ведьмой: вышел новый трейлер фэнтези «Школа добра и зла»
Райан Рейнольдс и Уилл Феррелл пляшут и шутят в трейлере мюзикла «В духе Рождества»
Взросление в условиях хаоса: вышел трейлер фильма «Гром: Трудное детство»
«Кинопоиск» объявил даты выхода сериалов «Азазель», «Конец света» и других проектов
12 октября 2022
Восхождение правителя: вышел трейлер фильма «Петр I. Последний царь и первый император»
7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители
Харизматичный юноша получает волшебные спички в трейлере фэнтези «Волшебники»
Начались съемки итальянской версии шпионского триллера братьев Руссо «Цитадель»
В отечественный прокат выходит триллер о выживании «Вершина страха»
В российский прокат выйдет триллер «Не дыши: Начало» — доступен дублированный трейлер
Студия Marvel представила новый проморолик «Черной Пантеры: Ваканда навсегда»
Хейли Беннетт неожиданно встречает своего бывшего мужа в трейлере драмы «Сама любовь»
Адам Сэндлер сыграет в новом фильме братьев Сэфди
В разработку запущена многосерийная адаптация «Плетеного человека»
Мишель Йео и Пит Дэвидсон получили роли в фильме «Трансформеры: Восхождение Звероботов»
«Дюна 2» выйдет в ноябре 2023 года, «Призраки в Венеции» и новая «Планета обезьян» получили даты релиза
Джордж Мартин считает, что «Дому Дракона» нужно 40 эпизодов, чтобы изложить историю Таргариенов
Брендан Глисон рассказал, почему он согласился сняться в «Джокере 2»
7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года
В ходе съемок своего внеземного фильма Том Круз может выйти в открытый космос
Сидни Суини сыграет ведущую роль в ремейке «Барбареллы»
Появился первый кадр с Матильдой Лутс из ремейка «Рыжей Сони»
Аня Тейлор-Джой сыграет с Майлзом Теллером в фильме «Ущелье»
Дуэйн Джонсон напрямую заявил о намерении снять кроссовер Черного Адама и Супермена
Жуткая кукла защищает свою лучшую подругу в трейлере хоррора «М3ГАН»
Компания Disney отложила релизы «Блэйда», «Дэдпула 3» и других фильмов Marvel
11 октября 2022
Милли Бобби Браун разыскивает пропавшую девочку во втором трейлере «Энолы Холмс 2»
Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами
Вышел трейлер третьего сезона комедийного сериала «Мистический квест»
Режиссер новой трилогии «Хэллоуин» рассказал о предстоящем перезапуске «Изгоняющего дьявола»
Фильм «Амстердам» со звездными голливудскими актерами с треском провалился в прокате
Рэндолл Пак и Мелисса Фумеро пытаются спасти видеопрокатный бизнес в трейлере сериала «Блокбастер»
Вышел трейлер новой части хоррор-франшизы «З/Л/О», в производство уже запущена очередная часть
Лус и ее друзья переживают новые приключения в трейлере третьего сезона мультсериала «Дом совы»
Джина Дэвис рассказала о харассменте со стороны Билла Мюррея на съемках «Быстрых перемен»
«Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю
Откровенно о себе: вышел трейлер документального фильма «Селена Гомес: Мой разум и я»
Джейми Ли Кертис хотела бы сняться с Линдси Лохан в сиквеле «Чумовой пятницы»
Алан Мур считает, что популярность супергеройского кино среди взрослых может привести к фашизму
Disney готовит научно-фантастическую экранизацию «Тысячи и одной ночи»
ТиДжей Миллер вряд ли появится в «Дэдпуле 3»
Четвертый сезон «Титанов» получил первый тизер и дату премьеры
Хлоя Грейс Морец претендует на роль злодейки в киновселенной Marvel
Дуэйн Джонсон прокомментировал долгое отсутствие Супермена в киновселенной DC
Создатели «Пацанов» показали новых супергероинь из четвертого сезона
Воссоединение Майкла Дж. Фокса и Кристофера Ллойда до слез растрогало фанатов «Назад в будущее»
Бандит признается, что привело его к преступности в эксклюзивном отрывке из драмы «Сказка для старых»
Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках
Стартовали съемки новой части «Планеты обезьян»
Вслед за Киану Ривзом сериал «Дьявол в белом городе» покинул режиссер Тодд Филд
Netflix выпустил новый трейлер мультфильма «Уэнделл и Уайлд»
Лена Тронина погружается в свое недавнее прошлое в трейлере комедийного сериала «Аврора»
Руни Мара призывает положить конец жестокости в трейлере драмы «Говорят женщины»
Кеннет Брана готовит свой третий фильм об Эркюле Пуаро с именитым актерским составом
Появились первые кадры из спин-оффа «Ходячих мертвецов» о Нигане и Мэгги
Телевселенная «Звездный путь»: вышли трейлер «Пикара» и тизер «Дискавери»
Продюсеры поделились новостями о сиквелах «Красного уведомления», «Круиза по джунглям» и «Джуманджи»
В Санкт-Петербурге состоится специальный показ фильма Дзиги Вертова «История гражданской войны»
Королевская семья разделена как никогда: вышел трейлер девятой серии «Дома Дракона»
10 октября 2022
Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703»
Мороз по коже: 7 новых мистических сериалов
Второй сезон «Благих знамений» обрел дату премьеры и подборку фото с новыми персонажами
Сервис Paramount+ представил трейлер сериала «Волчья стая» и отрывок из «Оборотня: Фильм»
Вслед за «Стуком в дверь» М. Найт Шьямалан выпустит еще один триллер
Павел Прилучный спешит спасти своего больного сына в трейлере триллера «Слон»
Ко Дню святого Валентина HBO Max готовит спецвыпуск мультсериала «Харли Квинн»
Военные противостоят неведомому монстру в трейлере экшен-хоррора «Логово»
Том Уэллинг пополнил актерский состав сериала «Винчестеры»
Марго Робби прокомментировала утверждение Леди Гаги на роль Харли Квинн в «Джокере 2»
Лира Белаква встречает восставшего из мертвых Ли в трейлере финального сезона «Темных начал»
Джоди Уиттакер готовится к своей финальной битве в трейлере спецвыпуска «Доктора Кто»
Четвертый сезон «Рокового патруля» получил дату премьеры и первый трейлер
Тест: кто из горячих мужчин Вестероса подходит тебе больше всего?
Фильм «Сердце пармы» стал лидером российского проката
На кону большое богатство: вышел новый трейлер черной комедии «Очень плохая семейка»
Николас Холт пополнит актерский состав фильма Роберта Эггерса «Носферату»
На этой неделе в прокат выходит ромком «Лавстори» с Александром Петровым
Хлоя Грейс Морец отправляется в Лондон будущего в трейлере сериала «Периферийные устройства»
Киану Ривз отказался от съемок в сериале «Дьявол в белом городе»
Антон Лапенко отстаивает честь своей супруги в трейлере психологического триллера «По-мужски»
Появились первые кадры из байопика «Феррари» с «состарившимся» Адамом Драйвером
В новом трейлере сериала «Уэнсдэй» раскрыли роль Кристины Риччи и впервые показали Фестера
Вышел огненный трейлер финальной серии первого сезона «Властелина колец: Кольца власти»
9 октября 2022
Обратная сторона съемок: 7 смешных историй, которыми поделились знаменитости
Сменили ориентацию и связались с другими вампирами: что стало с актерами «Сумерек» спустя 14 лет
8 октября 2022
Почему «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» — отличная альтернатива «Сексу в большом городе»
Сильная и независимая: 6 новых сериалов для современных женщин
Не инструкция по применению: 5 фильмов и сериал о магии вуду
7 октября 2022
Бен Кингсли снимется в экранизации комикса Нила Геймана «Жестокие дела»
Стала известная дата премьеры третьего сезона «Темных начал»
Линдси Лохан теряет память в трейлере ромкома «Влюбиться в рождество»
Ребел Уилсон и Лесли Манн сыграют в комедии о повзрослевших фанатках бойз-бендов
Шейлин Вудли получила роль в фильме Крэйга Гиллеспи «Глупые деньги»
Обзор сериала «Дом дракона»: актеры и роли, рейтинг и мнение критиков
Слух: в «Черном Адаме» будет сцена с Суперменом в исполнении Генри Кавилла
Что посмотреть на выходных: «Восставший из ада», первый хоррор от Marvel и комедию о средневековье
Эйса Гонсалес не будет играть Электру в новом «Сорвиголове» и просит фанатов оставить ее в покое
Мультсериал «Обратная сторона Земли» продлен на пятый сезон
«Неудержимые 4» и фильм «О моем отце» с Робертом Де Ниро получили даты релиза
Велма насмехается над консерватизмом в тизере спин-оффа «Скуби-Ду» для взрослых
Александра Даддарио узнает о своей мистической родословной в трейлере сериала «Мэйфейрские ведьмы»
Эзра Миллер принял участие в дополнительных съемках «Флэша»
Появились первые кадры с Джессикой Честейн и Майклом Шенноном из сериала «Джордж и Тэмми»
Киану Ривз ответил, кого бы он хотел сыграть в киновселенной Marvel
Молодые влюбленные бегут через Дикий Запад в трейлере вестерна «Последняя охота на человека»
Требуем продолжения: 7 российских сериалов, которым нужен второй сезон
Эротичная Лили-Роуз Депп покоряет мир шоу-бизнеса в новом трейлере сериала «Кумир»
Ночная жизнь Нью-Йорка: вышел тизер 11-го сезона «Американской истории ужасов»
Мистический вестерн «Внешние сферы» с Джошем Бролином продлен на второй сезон
Секс, наркотики и убийство: вышел полноценный трейлер второго сезона «Белого лотоса»
Вигго Мортенсен снимет вестерн с Вики Крипс в главной роли
Netflix представил трейлер анимационного мини-сериала «Они: Легенда о Боге грома»
Водопроводчик попадает в Грибное королевство в первом трейлере мультфильма «Супербратья Марио»
Девочка попадает в волшебный мир Джейсона Момоа в трейлере фэнтези «Страна снов»
Дженнифер Лоуренс обретает друга в первом трейлере драмы «Мост через озеро»
6 октября 2022
Побили все рекорды: 12 самых кассовых российских фильмов в истории
Dear teacher: 5 англоязычных фильмов про учителей
KION представил трейлер документального сериала о певице Zivert
В российский прокат выходит драма «Пассажиры ночи» с Шарлоттой Генсбур
Появился отрывок с Сорвиголовой из сериала «Женщина-Халк»
У братьев Руссо была идея снять сериал о приключениях Арагорна из «Властелина колец»
Шоураннер «Анатомии страсти» ответила, возможен ли сериал без Эллен Помпео
Юлия Пересильд сообщила об окончании съемок фильма «Вызов»
Над перезапуском «Спауна» работают сценаристы «Джокера» и «Капитана Америки 4»
Девочка-подросток готовится к потере зрения в новом трейлере сериала «Алиса не может ждать»
Джаред Лето сыграет главную роль в байопике о выдающемся модельере Карле Лагерфельде
Шоураннер «Засланца из космоса» намекнул, что Гарри будет сотрудничать с генералом МакКаллистер
Продюсерская компания Риз Уизерспун готовит новую киноадаптацию сказки «Три медведя»
О чем сериал «1703» с Гошей Куценко и Кузьмой Сапрыкиным?
У Кристиана Бэйла остались не лучшие впечатления от съемок в фильме Marvel
Съемки печально известного вестерна «Раст» возобновятся в январе
Сервис HBO Max заказал производство нового комедийного сериала Чака Лорри
Тест: какой ты вампир из кино?
Продюсер «Джеймса Бонда» заявил, что новым агентом 007 станет актер старше 30 лет
Шоураннеры «Колец власти» объяснили решение не спешить с раскрытием личности Саурона
Страсть и витальность противостоят мертвому тоталитаризму в новом трейлере антиутопии «Мы»
Братья Руссо приступили к съемкам нового фильма с Милли Бобби Браун
Тейлор Расселл познает свою каннибальскую сущность в новом трейлере «Целиком и полностью»
Дэвид Харбор спасает Рождество в духе Джона Уика в трейлере боевика «Жестокая ночь»
5 октября 2022
Элизабет Олсен призналась, что без спецэффектов фильмы Marvel «нелепы» и «смешны»
Трейлер пятого сезона «Йеллоустоуна» набрал рекордное количество просмотров
Триллер «Внутри» с Уиллемом Дефо обрел дату релиза
Вышел трейлер семейного фильма «Приключения Блю в большом городе»
Появился первый постер мультфильма «Супербратья Марио»
О чем документальный сериал «Дом, который построили Драконы»?
BBC One готовит документальный фильм об оскароносном композиторе Хансе Циммере
Ирина Рахманова: лучшие фильмы и сериалы в карьере актрисы
В российский прокат выйдет отреставрированная версия «Летят журавли»
Отзывы о сериале «Надвое» с Александром Петровым и Данилой Козловским
Киану Ривз может лично экранизировать свой комикс BRZRKR
«Монстр: История Джеффри Дамера» стал одним из самых популярных проектов в истории Netflix
Роб Шнайдер готовит сиквел комедии «Животное»
Тайриз Гибсон сражается за свою жизнь в трейлере брутального боевика «Система»
Телесеть CBS готовит спин-офф «Шерлока Холмса» о докторе Ватсоне
Райан Рейнольдс рад участию Хью Джекмана в «Дэдпуле 3» не меньше, чем рядовые фанаты
Фильм Marvel от Sony «Эль Муэрто» обзавелся режиссером
Появились первые кадры из экранизации «Любовника леди Чаттерлей» во главе с Эммой Коррин
Фрэнсис Форд Коппола укомплектовал актерский состав фильма «Мегалополис»
Тест по сериалу «Сверхъестественное»: кто это сказал – Сэм или Дин?
Эмили Уотсон и Ширли Хендерсон исполнят ведущие роли в спин-оффе «Дюны»
Вышел новый трейлер фильма «Банши Инишерина» с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном
Норман Ридус получил роль в фильме Джеффа Николса «Байкеры»
Ричард Линклейтер приступил к съемкам фильма «Наемный убийца»
Дженнифер Лопес и Джош Дюамель сражаются с террористами в трейлере фильма «Моя пиратская свадьба»
Флоренс Пью наблюдает за странной девочкой в трейлере детективного триллера «Чудо»
4 октября 2022
Кертис 50 Cent Джексон и Элай Рот готовят сразу три хоррора
Зрители «Дома Дракона» возмущены излишне затемненными сценами в седьмом эпизоде
Ольга Веникова: биография и фильмография актрисы
Специальный отряд отправляется в тыл врага в трейлере сериала «САС: Неизвестные герои»
Выжить в аду: вышел трейлер корейского боевика «Корабль в Пусан»
Сергей Гармаш: лучшие роли в карьере актера
Режиссер «Черной Пантеры» едва не бросил кино из-за смерти Чедвика Боузмана
Почему был отменен показ сериала «Горемыки»?
На канале ТНТ дебютировал сериал «Нина»
Ромком «Влюбиться в Рождество» с Линдси Лохан получил дату релиза
Маккенна Грейс сыграет в драме «Спайдер и Джесси»
В российский прокат выходит драма «Исповедь» с Джейсоном Айзексом и Энн Дауд
«Аватар» стал первым фильмом, который собрал в мировом прокате свыше $2,9 млрд
Фильм «Черная Пантера: Ваканда навсегда» получил серию эффектных постеров
Дайан Крюгер сыграет легендарную Марлен Дитрих в новом сериале Фатиха Акина
Отто Хайтауэр занимает Железный трон в трейлере восьмого эпизода «Дома Дракона»
Фильму «Нуучча» Владимира Мункуева вновь отказали в прокате
Радиоведущий Мэл Гибсон попадает в ловушку маньяка в трейлере триллера «В эфире»
Звездные секреты красоты: 10 знаменитостей, которые занялись производством косметики
Майкл Кейн обращается за помощью к рыцарю Бену Фостеру в русскоязычном трейлере «Средневековья»
Объявлена дата выхода сериала «Сны» с Павлом Прилучным
«Холоп 2» обрел дату выхода в прокат
Начались съемки второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»
Сценарий «Мстителей: Секретные войны» напишет автор «Доктора Стрэнджа 2»
Барри Кеоган показал видеозапись, благодаря которой он получил роль Джокера в «Бэтмене»
Уилл Смит спасается от рабства в трейлере исторической драмы «Освобождение»
3 октября 2022
Вышел новый трейлер фильма Marvel «Черная Пантера: Ваканда навсегда»
Фальшивые доспехи и театрализованные рыцарские турниры: насколько реалистичен сериал «Дом Дракона»
Биография и карьера Ольги Дибцевой: актриса, режиссер, красавица
Кайл МакЛоклен не скрывает, что даже он не понимает кино Дэвида Линча
На этой неделе в прокат выходит отечественный блокбастер «Сердце пармы»
Визуально захватывающее зрелище: отзывы о постапокалиптическом фэнтези «Эра выживания»
Федор Добронравов одобряет: вышел первый тизер «Ёлок 9»
Людмила Артемьева объяснила свой уход из «Сватов»
Алан Тьюдик рассказал, когда начнутся съемки третьего сезона «Засланца из космоса»
Джош Рэднор снимется в комедийной драме «Все счастливые семьи»
Ужас травмы: отзывы о хорроре «Улыбка»
Кристиан Бэйл назвал единственную роль, которая ему интересна в «Звездных войнах»
У Warner Bros пока не получается найти продюсера, который бы взялся за киновселенную DC
По данным СМИ, производство нового «Блэйда» откладывается до следующего года
В разработку запущена новая часть «Американского пирога»
Завершились съемки перезапуска «Ворона» с Биллом Скарсгардом.
Джоэл МакХэйл подтвердил, что ведется работа над полнометражным продолжением «Сообщества»
11 лет спустя: как сложилась карьера актеров «Американской истории ужасов»
Проект студии Marvel «Войны брони» выйдет в формате полнометражного фильма, а не сериала
Компания Sony собирается создать новый фильм о Тарзане
Представители Брюса Уиллиса опровергли данные, что актер продал права на своего «цифрового двойника»
Инсайдер: Харрисон Форд сыграет в фильме Marvel «Громовержцы»
Билл Скарсгард и Лили-Роуз Депп договариваются о ролях в фильме Роберта Эггерса «Носферату»
От «Дракулы» до Marvel: как изменился образ вампиров в кино за последние 100 лет
2 октября 2022
Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix
1 октября 2022
9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана
Что смотреть в октябре: хэллоуинские хорроры, фэнтези о Добре и Зле и вестерны в осенних тонах
