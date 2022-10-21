Слух: Адам Драйвер вел переговоры на предмет роли в новой «Фантастической четверке»

Студия Marvel сейчас активно занимается формированием актерского состава новой «Фантастической четверки». Согласно свежему слуху, прозвучавшему в гик-подкасте The Hot Mic, среди многочисленных претендентов на участие в блокбастере теперь значится Адам Драйвер.

Подобные проекты далеко не типичны для исполнителя, но благодаря «Звездным войнам», где он сыграл Кайло Рена, у него сложились хорошие отношения с Disney. По сведениям инсайдеров, Драйвер встречался с руководством Marvel приблизительно несколько месяцев назад. О чем они беседовали, разумеется, никто не знает, но журналисты предполагают, что это определенно очень важная роль.

Среди наиболее популярных вариантов — культовый злодей Доктор Дум. Он является не только ключевым врагом супергеройской семьи, но еще и крайне важным антагонистом для всей MCU. Если студия будет придерживаться комиксового канона, Дум будет ключевой фигурой не только в «Фантастической четверке», но и во «Мстителях: Секретные войны». Летом этого года появилась информация, что персонажа введут в заключительном акте «Черной Пантеры: Ваканда навсегда».

Также Marvel могут пойти в неожиданном направлении, утвердив Драйвера на роль Рида Ричардса. В «Докторе Стрэндже: В мультивселенной безумия» версию персонажа из альтернативной реальности воплотил Джон Красински, но не факт, что актер останется в MCU.

Постановкой «Фантастической четверки» займется режиссер мини-сериала «Ванда/Вижн» Мэтт Шекман. Над сценарием он работает вместе с Джеффом Капланом и Йеном Спрингером. Предполагается, что съемки перезагрузки стартуют не раньше второй половины 2023 года.

Премьера «Фантастической четверки» недавно была перенесена на 14 февраля 2025 года.