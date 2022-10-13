Брендан Фрейзер «открыт» к съемкам в четвертой части «Мумии»

Также актер высказал свое недовольство ремейком 2017 года с Томом Крузом.

Брендан Фрейзер хотел бы сыграть еще в одной части франшизы «Мумия». Об этом актер рассказал во время разговора с журналистами Variety, посвященного скорому выходу фильма «Кит» Даррена Аранофски.

Фрейзер исполнил роль авантюриста Рика О’Коннелла в трех фильмах серии. Последней частью франшизы с его участием стала «Мумия: Гробница Императора Драконов», вышедшая в 2008 году. Сейчас же актер говорит, что готов вновь вернуться к роли, которая сделала его звездой:

«Я не знаю, может ли это сработать, возможно ли это в принципе. Но если кто-то сможет придумать правильную концепцию такого возращения, то я открыт для предложений».

Также актер поделился своими мыслями по поводу перезапуска «Мумии» 2017 года с Томом Крузом в главной роли. По его мнению, новому фильму не хватило важного элемента, чтобы дотянуться до уровня своих предшественников:

«Важным ингредиентом, который мы сознательно добавляли в нашу работу, был юмор, это кино должно было быть забавным. Я совершенно не увидел этого в новом фильме. «Мумию» сделали слишком прямолинейным фильмом ужасов. Она в первую очередь должна быть захватывающим приключением, а не хоррором. Я понимаю, как сложно добиться нужного эффекта на практике, мне пришлось сделать это три раза».

О планах Universal на «Мумию» в данный момент ничего неизвестно. Релиз «Кита» состоится 9 декабря 2022 года.