Брендан Фрейзер «открыт» к съемкам в четвертой части «Мумии»
Также актер высказал свое недовольство ремейком 2017 года с Томом Крузом.
Брендан Фрейзер хотел бы сыграть еще в одной части франшизы «Мумия». Об этом актер рассказал во время разговора с журналистами Variety, посвященного скорому выходу фильма «Кит» Даррена Аранофски.
Фрейзер исполнил роль авантюриста Рика О’Коннелла в трех фильмах серии. Последней частью франшизы с его участием стала «Мумия: Гробница Императора Драконов», вышедшая в 2008 году. Сейчас же актер говорит, что готов вновь вернуться к роли, которая сделала его звездой:
«Я не знаю, может ли это сработать, возможно ли это в принципе. Но если кто-то сможет придумать правильную концепцию такого возращения, то я открыт для предложений».
Также актер поделился своими мыслями по поводу перезапуска «Мумии» 2017 года с Томом Крузом в главной роли. По его мнению, новому фильму не хватило важного элемента, чтобы дотянуться до уровня своих предшественников:
«Важным ингредиентом, который мы сознательно добавляли в нашу работу, был юмор, это кино должно было быть забавным. Я совершенно не увидел этого в новом фильме. «Мумию» сделали слишком прямолинейным фильмом ужасов. Она в первую очередь должна быть захватывающим приключением, а не хоррором. Я понимаю, как сложно добиться нужного эффекта на практике, мне пришлось сделать это три раза».
О планах Universal на «Мумию» в данный момент ничего неизвестно. Релиз «Кита» состоится 9 декабря 2022 года.