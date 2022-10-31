Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "В эфире" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Второй сезон «Дома Дракона» выйдет не раньше 2024 года

Второй сезон «Дома Дракона» выйдет не раньше 2024 года

31 октября 2022 12:26
Второй сезон «Дома Дракона» выйдет не раньше 2024 года

По словам создателей сериала, в данный момент они только начинали строить четкие планы на продолжение.

Премьера продолжения «Дома Дракона» состоится не раньше 2024 года. Об этом в свежем интервью изданию Vulture заявил главный контент-менеджер стримингового сервиса HBO Max Кейси Блойс.

Последняя серия первого сезона приквела «Игры престолов» вышла в свет 23 октября. В этом эпизоде королева Рейнира Таргариен (Эмма Д’Арси) узнала, что ее некогда лучшая подруга Алисент (Оливия Кук) и сводный брат Эйгон Таргариен (Том Глинн-Карни) узурпировали престол, принадлежащий ей по праву первородства. Сначала Рейнира не хотела вступать с захватчиками в прямой конфликт, однако все изменилось, когда ее второй сын Люсерис Веларион (Эллиот Грихо) был убит собственным дядей Эймондом (Юэн Митчелл). Эти трагические события положили начало гражданской войне между членами королевской семьи.

По словам Блойса, ждать масштабного противостояния Таргариенов фанатам придется еще долго:

«Мы только начинаем составлять четкие планы на второй сезон, и, как и в случае с первым сезоном, в нем на данный момент достаточно много неопределенностей. Мы вовсе не хотим показаться застенчивыми или скрытными. Но мы понимаем, что не стоит называть конкретную дату до того момента, когда появится уверенность, что ее не придется переносить. В любом случае, не ждите второго сезона в 2023 году»

Ранее представители платформы уже сообщали, что съемки второго сезона фэнтезийного сериала стартуют в начале 2023 года. Из-за этого многие зрители шоу начали надеяться, что продолжение выйдет во второй половине года, но, судя по всему, это произойдет несколько позже.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов Читать далее 31 октября 2022
Опер, жулик и ловелас: «1703» и еще 9 фильмов и сериалов с Гошей Куценко Опер, жулик и ловелас: «1703» и еще 9 фильмов и сериалов с Гошей Куценко Читать далее 31 октября 2022
7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить 7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить Читать далее 31 октября 2022
5 скандинавских хорроров, от которых кровь стынет в жилах 5 скандинавских хорроров, от которых кровь стынет в жилах Читать далее 31 октября 2022
5 фактов о Пеннивайзе, которые знают только читатели Стивена Кинга 5 фактов о Пеннивайзе, которые знают только читатели Стивена Кинга Читать далее 28 октября 2022
Успех по блату: 6 случаев, когда роль доставалась благодаря родственным связям Успех по блату: 6 случаев, когда роль доставалась благодаря родственным связям Читать далее 29 октября 2022
Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды Читать далее 31 октября 2022
Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках Читать далее 31 октября 2022
Вызов пиковой дамы привел иностранцев в ужас Вызов пиковой дамы привел иностранцев в ужас Читать далее 29 октября 2022
Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим Читать далее 30 октября 2022
Related video