Второй сезон «Дома Дракона» выйдет не раньше 2024 года

По словам создателей сериала, в данный момент они только начинали строить четкие планы на продолжение.

Премьера продолжения «Дома Дракона» состоится не раньше 2024 года. Об этом в свежем интервью изданию Vulture заявил главный контент-менеджер стримингового сервиса HBO Max Кейси Блойс.

Последняя серия первого сезона приквела «Игры престолов» вышла в свет 23 октября. В этом эпизоде королева Рейнира Таргариен (Эмма Д’Арси) узнала, что ее некогда лучшая подруга Алисент (Оливия Кук) и сводный брат Эйгон Таргариен (Том Глинн-Карни) узурпировали престол, принадлежащий ей по праву первородства. Сначала Рейнира не хотела вступать с захватчиками в прямой конфликт, однако все изменилось, когда ее второй сын Люсерис Веларион (Эллиот Грихо) был убит собственным дядей Эймондом (Юэн Митчелл). Эти трагические события положили начало гражданской войне между членами королевской семьи.

По словам Блойса, ждать масштабного противостояния Таргариенов фанатам придется еще долго:

«Мы только начинаем составлять четкие планы на второй сезон, и, как и в случае с первым сезоном, в нем на данный момент достаточно много неопределенностей. Мы вовсе не хотим показаться застенчивыми или скрытными. Но мы понимаем, что не стоит называть конкретную дату до того момента, когда появится уверенность, что ее не придется переносить. В любом случае, не ждите второго сезона в 2023 году»

Ранее представители платформы уже сообщали, что съемки второго сезона фэнтезийного сериала стартуют в начале 2023 года. Из-за этого многие зрители шоу начали надеяться, что продолжение выйдет во второй половине года, но, судя по всему, это произойдет несколько позже.