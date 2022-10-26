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Киноафиша Новости Садовник Сергей Гармаш обретает необычного друга в трейлере фильма «Чебурашка»

Садовник Сергей Гармаш обретает необычного друга в трейлере фильма «Чебурашка»

26 октября 2022 13:18
Садовник Сергей Гармаш обретает необычного друга в трейлере фильма «Чебурашка»

В свежем ролике создатели впервые показали нового анимированного Чебурашку.

Кинокомпания Central Partnership представила новый трейлер фильма «Чебурашка», ремейка легендарного советского мультфильма с живыми актерами. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш («Дом»), Ольга Кузьмина («Сибирь. Монамур»), Елена Яковлева («Далекие близкие») и Федор Добронравов («Сваты»).

В центре сюжета — Геннадий Петрович (Гармаш) или просто Гена, который в этот раз оказывается не крокодилом, а вполне обычным хмурым садовником сочинского дендрария. Однажды в его доме откуда ни возьмись появляется загадочное милое существо с большими ушами по имени Чебурашка (озвучен Кузьминой). Ни один из знакомых Гены не может определить, к какому же биологическому виду относится этот неизвестный гость. Герой пытается избавиться от ушастого соседа, но со временем проникается к нему симпатией и решает оставить его у себя. К сожалению, за это время на него успевает положить глаз дочь местной олигархини Риммы (Яковлева), которая готова пойти на все, чтобы ее капризный ребенок получил заветную «игрушку».

В новом ролике был впервые полноценно показан анимированный Чебурашка, созданный с помощью CGI-графики и технологий захвата движений. Съемки фильма начались еще в прошлом году в Сочи, а закончились этим летом в Подмосковье.

Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко, автор фильмов «О чем говорят мужчины», «Быстрее, чем кролики» и «Последний богатырь».

Премьера «Чебурашки» состоится 1 января 2023 года.

Фото: Централ Партнершип
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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